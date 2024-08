import { CardGrid , LinkCard } from "~/components" < LinkCard title = "foo" description = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam bibendum nulla et accumsan sodales." href = "/style-guide/components/link-cards/" /> < CardGrid > { [ ... Array ( 4 ) . keys ()] . map ( () => ( < LinkCard title = "foo" description = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam bibendum nulla et accumsan sodales." href = "/style-guide/components/link-cards/" /> )) } </ CardGrid >