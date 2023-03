Validieren eines Let’s Encrypt-Zertifikats auf einer Website, die bereits auf Cloudflare aktiv ist

Herzlichen Glückwunsch! Your certificate and chain have been saved at /etc/letsencrypt/live/example.tld/fullchain.pem. (Ihr Zertifikat und die Zertifikatkette wurden unter /etc/letsencrypt/live/example.tld/fullchain.pem gespeichert.) Your cert will expire on 2016-03-03. (Ihr Zertifikat ist bis zum 03.03.2016 gültig.) Um eine neue Version des Zertifikats zu erhalten, führen Sie in Zukunft einfach Let's Encrypt erneut aus.