验证已在 Cloudflare 上激活的站点的 Let’s Encrypt 证书

​​ 验证已在 Cloudflare 上激活的站点的 Let’s Encrypt 证书

了解如何验证已激活 Cloudflare 站点的 Let’s Encrypt SSL 证书。

本指南描述如何在以下文档中所述的官方 Let’s Encrypt 客户端中使用 Webroot 方法进行验证的其他详细信息： https://letsencrypt.readthedocs.org/en/latest/using.html#webroot External link icon Open external link

注意，Let’s Encrypt 客户端用于 ACME 身份验证的默认方式使用 DVSNI 方法。对于已启用 Cloudflare 的域，这将失败，因为我方终止了 SSL (TLS)，并且 ACME 服务器不会看到客户端在源站呈现的证书。启用 Cloudflare 时，使用备用 ACME 验证方法（如 DNS 或 HTTP）将能够验证成功。

​​ HTTP 验证

如果您是第一次为已在 Cloudflare 上激活的站点配置 Let’s Encrypt，则使用 webroot 方法进行验证，这是成功验证并获取证书和私钥对所需的步骤。

下载 Let’s Encrypt 客户端并切换到下载目录： git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt cd letsencrypt/ 运行可实现自动安装的脚本： ./letsencrypt-auto 通过将 letsencrypt 客户端与 certonly 命令和 --webroot 标志一同使用，您能够使用 HTTP 验证来验证并获取证书/密钥对 。示例命令： /root/.local/share/letsencrypt/bin/letsencrypt certonly --webroot --webroot-path /usr/share/nginx/html/ --renew-by-default --email [email protected] --text --agree-tos -d example.tld -d www.example.tld 其中 --webroot-path 是您站点所在服务器上的目录（该示例中使用了 nginx） --renew-by-default 在域名为先前获得的证书的超集时选择默认续订 --email 是用于注册和恢复联系方式的电子邮件。 --text 显示文本输出 --agree-tos 同意 Let’s Encrypt 的订户协议 -d 指定要添加到 SAN 的主机名。 成功完成此验证方法将显示类似于以下内容的文本： 恭喜您！您的证书和链已保存在 /etc/letsencrypt/live/example.tld/fullchain.pem 中。 您的证书将于 2016-03-03 到期。要在将来获得新版本的证书， 只需再次运行 Let's Encrypt 即可。 注意，证书和密钥都将保存到 /etc/letsencrypt/live/example.tld/ 。获得这两者后，您将需要手动更新虚拟主机，以使用此密钥/证书对。

务必在 Cloudflare 仪表板中查看域的page rules，以及确认任何方面都不会导致对验证 URL 的请求被重定向或只能通过 HTTPS 访问。

当需要续订时，使用 letsencrypt renew 命令 External link icon Open external link 应可使证书成功续订，无需进行任何 Cloudflare 配置更改，前提是：

letsencrypt 客户端用于续订的 .conf 文件指定了 authenticator = webroot 。

。 验证 URL 可通过 HTTP 访问。

没有为该 URL 应用重定向。

或者，重复上述步骤将重新颁发新证书。