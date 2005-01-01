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了解 Cloudflare Site Analytics

​​ 了解 Cloudflare Site Analytics

Cloudflare (Site) Analytics 应用可帮助您深入了解您的 Cloudflare 帐户中各个网站。这些指标包括针对 Web 流量、安全性、性能、DNS 和 Workers 的请求和响应数据。

​​ 概述

Cloudflare Dashboard (Site) Analytics 应用是整个 Cloudflare 分析产品线的一个重要组件。具体来说，您可通过此应用访问在网站或域名级别上收集的广泛指标。

​​ 查看您的网站分析结果

要查看您网站的指标，请执行以下操作：

  1. 登录 Cloudflare 仪表板。
  2. 单击与您网站对应的 Cloudflare 帐户，然后选择域名
  3. 接下来，单击 Analytics 应用图标。

加载之后，Analytics 应用会显示一组用于流量安全性性能DNSWorkers日志（仅限 Enterprise 域）的选项卡。要了解可用的各项指标，请参阅下面的_检查您的网站指标_。

Cloudflare Dashboard 中显示 Web 流量数据的 Analytics 应用 UI

Pro、Business 和Enterprise 计划客户可以在“流量”选项卡下查看最新的 Web 分析数据。

屏幕截图中显示 Pro、Business 和 Enterprise 客户使用 Cloudflare Analytics 仪表板时的用户界面。

​​ 查看您的指标

本节概述了各个 Analytics 应用选项卡下提供的指标。在继续之前，请注意每个选项卡可能包含：

  • 一个或多个面板，用来进一步分类基本指标；以及
  • 一个下拉菜单（面板右上角），用来过滤特定时间段的指标。您可以选择的时间段可能会根据域所关联的 Cloudflare 计划而有不同。

下方是每个 Analytics 应用选项卡的摘要。

​​ 流量

​​ Free 计划

这些指标不仅包括合法用户请求，也包括爬网程序和威胁。“流量”选项卡具有以下面板：

  • Web 流量 - 显示_请求_、带宽，_唯一访问者_和 状态代码的指标。请注意，如果您使用 Cloudflare Workers，则 Workers 选项卡下也提供子请求分析。
  • 各国家/地区 Web 流量请求 - 一幅交互式地图，按照国家/地区细分请求数量。此面板还包括热门流量国家/地区数据表，显示请求数最多的国家/地区（最多为五个，但要存在数据）。
  • 分享您的统计数据 - 您可在社交媒体（Twitter）上分享以下实际站点统计信息：保存的字节服务的 SSL 请求_和_阻止的攻击

​​ Pro、Business 或 Enterprise 计划

分析数据基于 Cloudflare 的边缘日志，不需要第三方脚本或跟踪程序。“流量”选项卡提供以下指标：

  • 访问数 - 访问数定义为源自一个独立网站或直接链接的页面浏览量。Cloudflare 会检查 HTTP 引荐来源与主机名不匹配的地方。一次访问可以包含多次页面浏览。
  • 页面浏览量 - 页面浏览定义为内容类型为 HTML 的一次成功 HTTP 响应。 
  • 请求数 - HTTP 请求。一次典型的页面浏览需要多个请求。
  • 数据传输量 - 请求中传输的 HTTP 数据总量。

要查看更多详细指标，请添加过滤器。您还可以按照引荐来源主机国家/地区路径状态代码源站状态代码浏览器操作系统设备类型来过滤各项指标。

要更改时间段，请使用图表上方右侧的下拉菜单。您也可以拖动来放大图表。

​​ 安全

对于这个选项卡，图表数量和类型可能会根据现有数据和客户计划而有不同。此选项卡中的大部分指标来自 Cloudflare Firewall 应用。提供的面板包括：

  • 威胁 - 显示了说明网站所遭受威胁的数据摘要和面积图。
  • 各国家/地区的威胁 - 一幅交互式地图，突出显示了威胁的来源国家/地区。它还包括统计了热门威胁国家/地区热门爬网程序/机器人的数据表。
  • 速率限制（附加服务）- 提供突出显示匹配和阻止的请求的折线图，以速率限制为基础。要了解更多信息，请参阅 Rate Limiting Analytics
  • 概述 - 显示一系列饼图：已停止威胁总数Traffic Served Over SSL 以及缓解的威胁类型。如果可用，展开详细信息链接可显示带有数字数据的表格。

​​ 性能

此选项卡下汇总的指标跨越多项 Cloudflare 服务。提供的面板包括：

  • 源服务器性能（Argo）（附加服务） - 显示有关最近 48 小时 Cloudflare 边缘网络和源服务器之间响应时间的指标。如需更多详细信息，请参阅 Argo Analytics
  • 概述 - 显示一系列饼图：使用的客户端 HTTP 版本节省的带宽内容类型明细。如果可用，展开详细信息链接可显示带有数字数据的表格。

​​ DNS

DNS 选项卡显示 DNS 查询的一些统计信息。请注意，只要 Cloudflare 是站点的权威 DNS 服务器，就会提供这些指标，即使站点不由 Cloudflare 代理也是如此。因此，不面向具有 CNAME 设置的站点提供 DNS 指标。

DNS 选项卡提供的指标面板包括：

  • DNS 查询 - 显示 DNS 记录指标的多种面积图和数据表，包括按_响应代码_和_记录类型_划分的查询，以及返回 NXDOMAIN 响应（DNS 记录不存在）的记录。您可以通过在靠近顶部的下拉列表中输入记录名称（例如，www.example.com），按照一个或多个 DNS 记录进行过滤。
  • 各数据中心的 DNS 查询 - 供您查看 Cloudflare数据中心之间的 DNS 查询分布。指标显示为交互式地图和数据表，并包含_流量_、NXDOMAINNOERROR 的统计信息。

​​ Workers

此面板提供 Cloudflare Workers 的指标。要了解更多信息，请阅读 Cloudflare 分析和 Workers

​​ 日志

“日志”选项卡不是指标功能。不过，Enterprise 计划客户可以启用 Cloudflare Logs Logpush 服务。通过 Logpush 服务，您可以使用自选的任何分析工具来下载和分析数据。

​​ 相关资源