了解 Cloudflare Network Analytics v1
了解 Magic Transit 和 Cloudflare Spectrum 客户如何使用帐户级 Network Analytics 来探索第 3 层和第 4 层流量和 DDoS 攻击详情。
本文内容
概述
访问 Network Analytics 具有以下要求：
- Cloudflare Enterprise 计划
- Cloudflare Magic Transit 或 Spectrum。
Cloudflare Network Analytics 视图提供对网络层和传输层流量模式及 DDoS 攻击的近实时洞察能力。Network Analytics 可视化呈现数据包和位级别的数据，与通过 GraphQL Analytics API 提供的数据相同。
Network Analytics 可以加快恶意流量的报告和调查。您可以按照以下参数来过滤数据：
- Cloudflare 采取的缓解措施
- 来源 IP、端口、ASN
- 目的地 IP 和端口
- 观察流量的 Cloudflare 数据中心所属的城市和国家/地区
- 攻击规模、类型、速率和持续时间
- TCP 标志
- IP 版本
- 协议
使用 Network Analytics 来快速识别重要情报：
- 针对网络的热门攻击手段
- 不同时间的流量缓解，按操作细分
- 攻击来源，按国家/地区或数据中心细分
查看网络分析
您可以从 Cloudflare 帐户的主页中访问 Network Analytics 视图。
若要访问 Network Analytics 视图，请按照下列步骤操作：
- 登录您的 Cloudflare 帐户。
- 如果您拥有多个帐户，请选择有权访问 Magic Transit 或 Spectrum 的帐户。
- 在帐户的主页中，单击 Network Analytics。
标题摘要和侧面板
标题和侧面板提供时间范围下拉列表中所选时间段的活动摘要。
标题提供数据包或比特总数，以及检测到并缓解的攻击次数。如果有攻击正在进行当中，标题会显示数据包（或比特）最大速率，而不是总数。
要切换数据视图，可单击数据包或位侧面板。
设置视图的时间范围
使用时间范围下拉列表来更改 Network Analytics 显示数据的时间范围。选择时间范围后，整个视图将会更新以反映您的选择。
当您选择_最近 30 分钟_ 时，Network Analytics 视图会显示最近 30 分钟的数据，并且每 20 秒刷新一次。统计信息下拉列表旁边会显示_实时_通知，告诉您视图会不断自动更新：
如果选择_自定义范围_ 选项，您可以指定最长 30 天的时间范围，这个时间范围可位于过去 365 天中的任意时间段。
根据平均速率或总量来查看
从下拉列表中选择一个统计信息，以切换绘制_平均速率_和_总计数_图表。
显示 IP 前缀广告/撤消事件
启用显示注释切换开关，以在 Network Analytics 视图中显示或隐藏已广告/撤销的 IP 前缀事件的注释。点击各个注释了解详情。
放大至“数据包”摘要
在图表的某个区域上点击并拖动鼠标以进行放大。使用此技巧时，您可以放大到短至 3 分钟的时间范围。
要放大图表，可单击时间范围选择器中的 X 图标。
对数据应用过滤器
您可以应用多个过滤器和排除项，来调整 Network Analytics 中显示的数据范围。
过滤器会作用于 Network Analytics 页面中显示的所有数据。
您可以通过两种方法来过滤网络分析数据：使用添加过滤器按钮，或单击某一个统计过滤器。
使用“添加过滤器”按钮
单击添加过滤器按钮，以打开新建过滤器弹出窗口。指定字段、运算符和值，以完成过滤器表达式。单击应用以更新视图。
应用过滤器时，请遵循以下准则：
- 不支持通配符。
- 不需要将值用引号括起。
- 指定 ASN 编号时，请省略 AS 前缀。例如，请输入 1423，而不是 AS1423。
使用统计过滤器
要基于与 Network Analytics 统计信息之一相关联的数据类型进行过滤，请使用指针悬停在统计信息上时显示的过滤和排除按钮。
在这个示例中，单击过滤按钮会将视图范围缩小到仅与 Allow 操作关联的流量。
从应用的筛选器中创建 Magic Firewall 规则
您可以创建一个 Magic Firewall 规则，以阻止与 Network Analytics 中选定的筛选器匹配的所有流量。目前支持的筛选器有：
- 目的地 IP
- 协议
- 来源数据中心
- 来源 IP
- TCP 标志
其他类型的 Network Analytics 筛选器不会添加到新的规则定义中，但您可以在 Magic Firewall 中进一步配置该规则。
请执行下列操作：
1. 在 Network Analytics 中应用一个或多个筛选器。
2. 点击创建 Magic Firewall 规则。
Magic Firewall 规则编辑器显示了选定的筛选器和值。
3. 在 Magic Firewall 规则编辑器中检查规则定义。
4. 点击新建。
支持的过滤器字段、运算符和值
下表显示了可用于过滤 Network Analytics 数据的各种字段、运算符和值。
|字段
|运算符
|价值
|操作
|
等于
不等于
|
- 允许：允许通过 Cloudflare 自动化 DDoS 保护系统的流量。还可能包括通过防火墙规则、flowtrackd 和 L7 规则缓解的流量。
- 阻止：被 Cloudflare 自动化 DDoS 保护系统阻止的流量。
- 连接跟踪：仅适用于 L7，因为 Magic Transit 被排除在范围之外，而且连接跟踪模块也从未针对 Magic Transit 前缀运行。
- 速率限制：可以针对每个来源 IP、子网或任何连接应用。其决策根据试探法以编程方式做出。
- 监控：已识别出但选择只是简单观察而不用任何规则缓解的攻击。
| |
攻击 ID
|
等于
不等于
|
攻击编号
| |
攻击类型
|
等于
不等于
|
UDP 洪水
SYN 洪水
ACK 洪水
RST 洪水
LDAP 洪水
圣诞节洪水
FIN 洪水
GRE 洪水
ICMP 洪水
| |
目的地 IP
|
等于
不等于
|
IP 地址
| |
目的地端口
|
等于
不等于
大于
大于或等于
小于
小于或等于
|
端口号
端口范围
| |
目的地 IP 范围
|
等于
不等于
|
IP 范围和掩码
| |
IP 版本
|
等于
不等于
|
4 或 6
| |
协议
|
等于
不等于
|
TCP
UDP
ICMP
GRE
| |
来源 ASN
|
等于
不等于
|
AS 编号
| |
来源国家/地区
|
等于
不等于
|
国家/地区名称
| |
来源数据中心
|
等于
不等于
|
数据中心位置
| |
来源 IP
|
等于
不等于
|
IP 地址
| |
来源端口
|
等于
不等于
大于
大于或等于
小于
小于或等于
|
端口号
端口范围
| |
TCP 标志
|
等于
不等于
包含
|
SYN、SYN-ACK、FIN、ACK、RST
|
选择要绘图的维度
您可以沿着各种维度来绘制 Network Analytics 数据的图表。默认情况下，Network Analytics 会显示按操作细分的数据。
选择其中一个摘要选项卡，以查看不同维度的数据。
您可以从以下选项中选择：
- 操作
- 攻击类型
- 目的地 IP
- 目的地端口
- IP 版本
- 协议
- 来源 ASN
- 来源国家/地区
- 来源数据中心
- 来源 IP
- 来源端口
- TCP 标志
共享 Network Analytics 过滤器
在 Network Analytics 页面中添加过滤器并指定时间范围时，URL 会更改以反映这些参数。
要共享您的数据视图，请复制 URL 并将其发送给其他用户，这样他们就能使用同一个视图。
查看活动日志
Network Analytics 活动日志显示当前选定时间范围内最多 500 个日志事件，每个时间范围视图中每页显示 10 个结果。（GraphQL Analytics API 没有此限制。）
要显示事件详情，请点击与事件关联的扩展小部件。
配置列
要配置活动日志中显示哪些列，可单击编辑列按钮。
当您希望识别 DDoS 攻击时，此功能特别有用。在过程当中，您可以指定所需的属性，例如 IP地址、最大比特率和攻击 ID 等。
查看排行榜
源国家/地区、源和目的地面板中显示各个视图中排名在前的项目。
若要选择显示的项目数，请使用与视图关联的下拉列表。
要查看排名在前的数据中心，请从源国家/地区视图的下拉列表中选择_数据中心_。源数据中心视图将取代源国家/地区视图。
导出日志数据和报告
导出活动日志数据
一次最多可以从活动日志中导出 500 个源事件。如果需要将 Cloudflare 数据与存储在其他系统或数据库（例如安全信息与事件管理系统（SIEM））中的数据进行合并和分析，您可以使用这个选项。
要导出日志数据，可单击导出。
选择 CSV 或 JSON 格式，以呈现导出的数据。下载的文件名将反映所选的时间范围，格式如下：
network-analytics-attacks-[开始时间]-[结束时间].json
导出 Network Analytics 报告
要从 Network Analytics 中打印或下载快照报告，请按照以下步骤操作：
单击打印报告。Web 浏览器的打印界面中显示用于打印或另存为 PDF 的选项。
局限性
Network Analytics 目前具有以下限制：
- Network Analytics v1 提供有关 拒绝服务后台程序（dosd）攻击的见解。尽管它可适时提供数据视图，但没有所有事件的完整视图。
- Network Analytics v1 中不提供下列数据源：
- 防火墙规则 （在 Network Analytics v2 中提供）
- 应用程序层规则
- Gatekeeper 和手动应用的规则
- flowtrackd（高级 TCP 保护）（在 Network Analytics v2 中提供）
- WARP 流量和 橙色云流量
- Network Analytics 不提供来自用于代理流量的 Cloudflare 服务的数据，如 CDN。
相关资源
- Cloudflare Network Analytics v2
- 从 Network Analytics v1 迁移至 Network Analytics v2
- Cloudflare GraphQL API
- Cloudflare Analytics：快速概览
- IANA 端口号和服务名称
常见问题
Cloudflare 在 Network Analytics 门户网站中将数据保留多久时间？
如果您使用的是 Network Analytics v2 (NAv2)，您可以查询的历史数据范围是 90 天。
Network Analytics v1 (NAv1) 使用 GraphQL 节点将数据汇总为 1 分钟、1 小时和 1 天 IP 流。例如，ipFlows1mGroups 节点存储以分钟为单位聚合的数据。
要确定在 NAv1 中您可以查询的历史数据范围，请参考以下表格。notOlderThan 列可用作保留时间指标。
| GraphQL 数据节点
|
maxDuration*
|
notOlderThan**
|
Network Analytics 中的时间范围选择
|
数据点数量
ipFlows1mGroups
|
25 小时
|
30 天
|
30 分钟
|
30
| |
6 小时
|
71
| |
12 小时
|
48
| |
24 小时
|
96
| |
ipFlows1dGroups
|
6 个月
|
1 年
|
1 周
|
168
| |
1 个月
|
30
|
*maxDuration 定义可在一个查询中请求的时间窗口（因数据节点而异）。
**notOlderThan 限制查询可以搜索的记录时间范围。它指示数据在我们数据库中保留了多长时间。
在操作仪表板中的攻击日志时，请记住以下几点：
- 攻击日志中会存储开始和结束时间戳，最小、最大和平均数据速率的数据包和比特数统计信息，以及总数、攻击类型和采取的操作。
- 来源 IP 地址被视为个人个识别信息。因此，Cloudflare 仅将它们存储 30 天。30 天后，来源 IP 地址会被丢弃，并且日志将先汇总为 1 小时分组，然后汇总为 1 天分组。1 小时汇总将存储 6 个月，1 天汇总则存储 1 年。
如需有关查询和访问日志数据的更多信息，请参考 GraphQL Analytics API。
为什么 Network Analytics 表示目的地 IP 的状态是“不可用”？
当目的地 IP 没有包含在 DDoS 保护系统生成的实时签名中时，该目的地 IP 就会显示为_不可用_。
若要查看目的地 IP，请按攻击 ID 过滤，然后滚动到顶部项目列表的目的地部分。对某个特定的攻击 ID 进行过滤时，整个 Network Analytics 仪表板就变成了一份攻击报告。