Como solucionar erros de conteúdo misto

​​ Como solucionar erros de conteúdo misto

Resolva erros com conteúdo misto para garantir que o navegador da web do visitante não bloqueie os recursos HTTP servidos em HTTPS.

​​ Visão geral

Os domínios adicionados à Cloudflare recebem certificados SSL e podem servir tráfego em HTTPS. No entanto, após começarem a utilizar a Cloudflare, alguns clientes percebem problemas de renderização de páginas e conteúdo faltante quando começam a servir tráfego em HTTPS.

Geralmente, o problema se deve a uma solicitação de recursos HTTP para uma página da web servida em HTTPS. Por exemplo, você digita https://exemplo.com em um navegador e a página contém uma referência de imagem por meio de HTTP no código HTML <img src="http://example.com/resource.jpg"> .

De modo geral, se o seu site carregar todos os recursos de forma segura em HTTPS, os visitantes observarão um ícone de cadeado (geralmente um cadeado verde) na barra de endereço do seu navegador:

Isso indica que seu site tem um certificado SSL ativo e que todos os recursos carregados pelo site são carregados em HTTPS. O cadeado verde garante aos visitantes que sua conexão é segura. Um dos sintomas de conteúdo misto External link icon Open external link é que aparecem ícones diferentes ao invés do ícone de cadeado verde.

​​ Sintomas de ocorrência de conteúdo misto

A maioria dos navegadores modernos bloqueia solicitações HTTP em páginas HTTPS seguras. O conteúdo bloqueado pode incluir imagens, JavaScript, CSS ou outro conteúdo que afete a aparência ou o comportamento da página.

Abaixo estão os sinais de que seu navegador da web está observando conteúdo misto no site requisitado:

Para advertências de conteúdo misto, o navegador da web carrega os recursos, mas os usuários não veem o ícone de cadeado verde na URL. As mensagens de advertência aparecem nas ferramentas de depuração do navegador:

Para erros de conteúdo misto, o navegador se recusa a carregar os recursos em uma conexão não segura:

Informações sobre como usar as ferramentas de depuração do navegador para localizar esses problemas podem ser encontradas na documentação do Chrome External link icon Open external link e do Firefox External link icon Open external link . Alternativamente, você pode visualizar o código-fonte da sua página e localizar referências específicas a http:// nos caminhos para outros recursos.

Existem dois métodos para resolver erros de conteúdo misto.

1. Carregue todos os recursos por meio do seu código-fonte em HTML sem especificar um protocolo HTTP ou HTTPS. Por exemplo:

//domain.com/path/to.file

Ao invés de

http://domain.com/path/to.file External link icon Open external link

2. Dependendo do seu Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, verifique se existem plugins que reescrevam automaticamente os recursos com HTTP como HTTPS. No aplicativo SSL/TLS, a Cloudflare oferece esse serviço por meio do Automatic HTTPS Rewrites External link icon Open external link .