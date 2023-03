CAA(Certification Authority Authorization) FAQ

​​ CAA(Certification Authority Authorization) FAQ

본 문서는 CAA DNS 레코드에 대한 몇 가지 일반적인 질문에 대해 답을 제공합니다.

CAA(Certificate Authority Authorization) 레코드를 이용하면 도메인 소유자는 특정 CA(Certificate Authority)에 대한 발행을 제한할 수 있습니다. CAA 레코드 는 CA가 특정 상황에서 인증서를 발행하지 못하도록 합니다. 자세한 내용은 RFC 6844 External link icon Open external link 를 참조하세요.

​​ Cloudflare는 어떻게 CAA 레코드를 평가합니까?

CAA 레코드 는 Cloudflare가 아닌 CA가 평가합니다.

​​ CAA 레코드가 Universal SSL 발행을 제외하면 Universal SSL을 반드시 비활성화해야 하는 이유는 무엇입니까?

Universal SSL 인증서는 고객 사이에 공유되기 때문에, 한 고객의 CAA 레코드 가 다른 고객의 Universal SSL 발행을 막을 수 있습니다. 따라서, Cloudflare는 도메인용 Universal SSL를 비활성화하여 CAA 레코드 가 다른 고객에게 영향을 주지 않게 해야 합니다.

Cloudflare의 Universal SSL이 필요하지 않은 경우 Cloudflare SSL/TLS 앱의 에지 인증서 탭에서 Universal SSL 비활성화 를 선택하세요.

​​ Universal SSL을 계속 사용하려면 어떤 레코드를 추가해야 합니까?

Cloudflare의 무료 Universal SSL 인증서를 계속 사용하면 다음 DNS 레코드가 자동 설정됩니다.

example.com IN CAA 0 issue "comodoca.com" example.com IN CAA 0 issue "digicert.com" example.com IN CAA 0 issue "letsencrypt.org" example.com IN CAA 0 issuewild "comodoca.com" example.com IN CAA 0 issuewild "digicert.com" example.com IN CAA 0 issuewild "letsencrypt.org"

issuewild 는 단독으로 사용된 경우 와일드카드 발행만 허용합니다. 따라서 태그 드롭다운에 와일드카드 및 특정 호스트 이름 허용 옵션이 지정돼야 Cloudflare 루트 도메인을 인증서에 추가할 수 있습니다.

​​ Universal SSL이 비활성화되면 어떻게 됩니까?

사용자 지정 SSL 인증서 External link icon Open external link (비즈니스 또는 기업 요금제 필요)를 업로드하지 않으면 도메인 이름이 Universal SSL에서 즉시 제거되고 사용자에게 SSL 오류가 나타납니다.

​​ Universal SSL을 어떻게 재활성화합니까?

Cloudflare 지원팀에 지원 티켓을 보내세요.

​​ CAA 레코드를 설정할 때 어떤 위험이 있습니까?

큰 조직 또는 여러 당사자에게 SSL 인증서 확보 과제가 부여된 조직의 일원인 경우, _CAA 레코드_를 포함시켜 조직에 가용한 모든 CA가 발행될 수 있게 하세요. 이렇게 하지 않으면, 의도하지 않게 조직 내 다른 부문에 대한 SSL 발행이 차단될 수 있습니다.