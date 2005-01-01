解决混合内容错误
解决混合内容错误
解决混合内容错误，以确保访问者的 Web 浏览器不会阻止通过 HTTPS 提供的 HTTP 资源。
概述
添加到 Cloudflare 的域会收到 SSL 证书，并可以通过 HTTPS 提供流量。但是，在开始使用 Cloudflare 后，一些客户在首次提供 HTTPS 流量时会发现缺少内容或页面呈现问题。
通常，这个问题是由于通过 HTTPS 提供的网页对 HTTP 资源的请求造成的。 例如，您在浏览器中键入
https://example.com，该页面在 HTML 中包含通过 HTTP 到
<img src =“http://example.com/resource.jpg“> 的图像引用。
通常，如果您的网站通过 HTTPS 安全地加载所有资源，则访问者会在其浏览器的地址栏中观察到一个锁定图标（通常是绿色锁）：
这表示您的站点具有可用的 SSL 证书，并且站点加载的所有资源都通过 HTTPS 加载。绿色锁用于向用户保证其连接是安全的。 混合内容症状之一是显示不同的图标，而不是绿色锁图标。
混合内容出现的症状
大多数现代浏览器会阻止安全 HTTPS 页面上的 HTTP 请求。被阻止的内容可能包括影响页面外观或行为方式的图像、JavaScript、CSS 或其他内容。
以下是 Web 浏览器中针对所请求站点存在混合内容的指示：
如果出现混合内容警告，则 Web 浏览器将加载资源，但用户不会在 URL 中看到绿色锁图标。浏览器的调试工具中会显示警告消息：
如果出现混合内容错误，，则浏览器将拒绝通过不安全连接方式加载资源：
有关使用浏览器调试工具查找这些问题的信息，请参阅 Chrome 和 Firefox 的文档。或者，您可以查看页面源并查找 http:// 的特定参考，以获取其他资源的路径。
解决方案
有两种方法可以解决混合内容错误。
1.通过 HTML 源加载所有资源，而无需指定 HTTP 或 HTTPS 协议。例如：
//domain.com/path/to.file
代替
http://domain.com/path/to.file
2.根据您的内容管理系统，检查自动将 HTTP 资源重写为 HTTPS 的插件。在 SSL/TLS 应用中，Cloudflare 通过 Automatic HTTPS Rewrites 提供此类服务。