解决混合内容错误

解决混合内容错误，以确保访问者的 Web 浏览器不会阻止通过 HTTPS 提供的 HTTP 资源。

添加到 Cloudflare 的域会收到 SSL 证书，并可以通过 HTTPS 提供流量。但是，在开始使用 Cloudflare 后，一些客户在首次提供 HTTPS 流量时会发现缺少内容或页面呈现问题。

通常，这个问题是由于通过 HTTPS 提供的网页对 HTTP 资源的请求造成的。 例如，您在浏览器中键入 https://example.com ，该页面在 HTML 中包含通过 HTTP 到 <img src =“http://example.com/resource.jpg“> 的图像引用。

通常，如果您的网站通过 HTTPS 安全地加载所有资源，则访问者会在其浏览器的地址栏中观察到一个锁定图标（通常是绿色锁）：

这表示您的站点具有可用的 SSL 证书，并且站点加载的所有资源都通过 HTTPS 加载。绿色锁用于向用户保证其连接是安全的。 混合内容症状 External link icon Open external link 之一是显示不同的图标，而不是绿色锁图标。

大多数现代浏览器会阻止安全 HTTPS 页面上的 HTTP 请求。被阻止的内容可能包括影响页面外观或行为方式的图像、JavaScript、CSS 或其他内容。

以下是 Web 浏览器中针对所请求站点存在混合内容的指示：

如果出现混合内容警告，则 Web 浏览器将加载资源，但用户不会在 URL 中看到绿色锁图标。浏览器的调试工具中会显示警告消息：

如果出现混合内容错误，，则浏览器将拒绝通过不安全连接方式加载资源：

有关使用浏览器调试工具查找这些问题的信息，请参阅 Chrome External link icon Open external link 和 Firefox External link icon Open external link 的文档。或者，您可以查看页面源并查找 http:// 的特定参考，以获取其他资源的路径。

有两种方法可以解决混合内容错误。

1.通过 HTML 源加载所有资源，而无需指定 HTTP 或 HTTPS 协议。例如：

//domain.com/path/to.file

代替

http://domain.com/path/to.file External link icon Open external link