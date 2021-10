$ cat app_example_com.pem -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFJDCCBAygAwIBAgIQD0ifmj/Yi5NP/2gdUySbfzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBN MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMScwJQYDVQQDEx5E .. . SzSHfXp5lnu/3V08I72q1QNzOCgY1XeL4GKVcj4or6cT6tX6oJH7ePPmfrBfqI/O OeH8gMJ+FuwtXYEPa4hBf38M5eU5xWG7 -----END CERTIFICATE----- $ MYCERT = " $( cat app_example_com.pem | perl -pe 's/ \r ?

/ \\ n/' | sed -e 's/..$//' ) " $ MYKEY = " $( cat app_example_com.key | perl -pe 's/ \r ?

/ \\ n/' | sed -e 's/..$//' ) "

With the certificate and key saved to environment variables (using escaped newlines), build the payload: