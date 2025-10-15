Run background processes

This guide shows you how to start, monitor, and manage long-running background processes in the sandbox.
When to use background processes
Use
startProcess() instead of
exec() when:
- Running web servers - HTTP servers, APIs, WebSocket servers
- Long-running services - Database servers, caches, message queues
- Development servers - Hot-reloading dev servers, watch modes
- Continuous monitoring - Log watchers, health checkers
- Parallel execution - Multiple services running simultaneously
Use
exec() for:
- One-time commands - Installations, builds, data processing
- Quick scripts - Simple operations that complete and exit
Start a background process
Configure process environment
Set working directory and environment variables:
List and check running processes:
Stream logs in real-time to detect when a service is ready:
Or get accumulated logs:
Start services in sequence, waiting for dependencies:
- Wait for readiness - Stream logs to detect when services are ready
- Clean up - Always stop processes when done
- Handle failures - Monitor logs for errors and restart if needed
- Use try/finally - Ensure cleanup happens even on errors
Check logs to see why:
Kill existing processes before starting: