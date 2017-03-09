如果我的网站将要迎来流量高峰，该怎么办？

您可以通过采取以下措施来确保您的站点可以处理流量峰值：

将更多内容缓存在Cloudflare的来加速网站

默认情况下，Cloudflare会自动 缓存静态内容 External link icon Open external link ，包括图像、CSS 和 JavaScript；但是，您可以通过创建 Page Rule External link icon Open external link 来缓存 HTML。

在您账户的“Page Rule”部分下，您可以通过添加URL字段来覆盖整个网站或网站的某一些页面，然后启用“Cache Everything”选项来缓存这些页面上的全部内容。创建 Page Rule 并设置“Cache Everything”选项意味着 Cloudflare 将在我们的服务器上完全缓存 HTML，而不再需要与源 Web 服务器进行往返传输。

如果您在节假日开展可能会导致流量突增营销活动，那么设置这样的 Page Rule 是理想的选择。启用“Cache Everything”选项后，Cloudflare 会处理您指定的页面的流量，减轻您的服务器的负载，从而尽可能提高您站点的速度。

Business 和 Enterprise 计划用户拥有更加灵活的缓存选项，可以使用“bypass cache on cookie”来缓存动态 HTML 站点上的静态内容.

在访问者登录自己的账号，添加评论，或使用购物车之前，他们可以使用匿名的页面视图。通过缓存这些类型的页面访问，即使您的站点是动态的，您也可以显著地从服务器中移除大量负载。您可以在我们的博客文章中找到更多信息： 缓存匿名或非登录页面 External link icon Open external link 。

我们有多项教程可以帮助您完成这一配置：

在 Page Rule 中，您可以更改“Edge Cache Expire TTL” 来设置在Cloudflare服务器上缓存资源的时长。

与您的主机提供商联系，来确定您源服务器的流量限制

尽管 Cloudflare 通过缓存和过滤请求抵消了您网站的大部分负载，但仍会有一定数量的流量流向您的源服务器。了解您主机提供商的限制，有助于防止源服务器一侧出现限流问题。

一旦了解了源服务器的限制，您可以利用 Rate Limiting External link icon Open external link 等功能来限制用户向您的网站发出请求的次数。

充分利用 Cloudflare IP 地址

为了防止您的站点在旺季遭到攻击，您可以将您的防火墙配置为在流量高峰期间仅接受来自 Cloudflare IP 的流量。如果您的源服务器只接受 Cloudflare IP External link icon Open external link 的访问，这可以防止攻击者直接访问您的源 IP 地址并使您的网站脱机。

Mod_Cloudflare Apache 扩展包 External link icon Open external link 的用户只需将 DenyAllButCloudFlare 添加到其 Apache 配置即可实现此目的。

确保 Cloudflare IP 已列入白名单