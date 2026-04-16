Supported models

The following models are supported for unified billing when using the AI Gateway REST API, including the OpenAI-compatible endpoint and provider-native endpoints.

For models available through the AI binding (env.AI.run()), refer to the model catalog.

ProviderModel
Anthropicclaude-v1
Anthropicclaude-1
Anthropicclaude-1.2
Anthropicclaude-2.0
Anthropicclaude-2.0:beta
Anthropicclaude-2.1
Anthropicclaude-2.1:beta
Anthropicclaude-2:beta
Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022
Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022:beta
Anthropicclaude-3-5-haiku-latest
Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620
Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620:beta
Anthropicclaude-3-5-sonnet-20241022
Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219
Anthropicclaude-3-7-sonnet-latest
Anthropicclaude-3-haiku
Anthropicclaude-3-haiku:beta
Anthropicclaude-3-haiku-20240307
Anthropicclaude-3-opus
Anthropicclaude-3-opus:beta
Anthropicclaude-3-opus-20240229
Anthropicclaude-3-sonnet
Anthropicclaude-3-sonnet:beta
Anthropicclaude-3-sonnet-20240229
Anthropicclaude-3.5-haiku
Anthropicclaude-3.5-haiku:beta
Anthropicclaude-3.5-haiku-20241022
Anthropicclaude-3.5-haiku-20241022:beta
Anthropicclaude-3.5-sonnet
Anthropicclaude-3.5-sonnet:beta
Anthropicclaude-3.5-sonnet-20240620
Anthropicclaude-3.5-sonnet-20240620:beta
Anthropicclaude-3.7-sonnet
Anthropicclaude-3.7-sonnet:beta
Anthropicclaude-3.7-sonnet:thinking
Anthropicclaude-4-opus-20250522
Anthropicclaude-4-sonnet-20250522
Anthropicclaude-4.1-opus-20250805
Anthropicclaude-4.5-haiku-20251001
Anthropicclaude-4.5-opus-20251124
Anthropicclaude-4.5-sonnet-20250929
Anthropicclaude-haiku-4-5
Anthropicclaude-haiku-4-5-20251001
Anthropicclaude-instant-1.0
Anthropicclaude-instant-1.1
Anthropicclaude-instant-1:beta
Anthropicclaude-opus-4
Anthropicclaude-opus-4-0
Anthropicclaude-opus-4-1
Anthropicclaude-opus-4-1-20250805
Anthropicclaude-opus-4-5
Anthropicclaude-opus-4-6
Anthropicclaude-opus-4-20250514
Anthropicclaude-opus-4.1
Anthropicclaude-opus-4.5
Anthropicclaude-sonnet-4-0
Anthropicclaude-sonnet-4-5
Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929
Anthropicclaude-sonnet-4-6
Anthropicclaude-sonnet-4-20250514
Google AI Studiogemini-1.5-flash
Google AI Studiogemini-1.5-flash-8b
Google AI Studiogemini-1.5-pro
Google AI Studiogemini-2.0-flash
Google AI Studiogemini-2.0-flash-001
Google AI Studiogemini-2.0-flash-exp:free
Google AI Studiogemini-2.0-flash-lite
Google AI Studiogemini-2.0-flash-lite-001
Google AI Studiogemini-2.0-flash-lite-preview-02-05:free
Google AI Studiogemini-2.0-flash-thinking-exp-1219:free
Google AI Studiogemini-2.0-flash-thinking-exp:free
Google AI Studiogemini-2.0-pro-exp-02-05:free
Google AI Studiogemini-2.5-flash
Google AI Studiogemini-2.5-flash-image
Google AI Studiogemini-2.5-flash-image-preview
Google AI Studiogemini-2.5-flash-lite
Google AI Studiogemini-2.5-flash-lite-preview-06-17
Google AI Studiogemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview:thinking
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview-04-17
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview-05-20
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview-09-2025
Google AI Studiogemini-2.5-flash-preview-tts
Google AI Studiogemini-2.5-pro
Google AI Studiogemini-2.5-pro-exp-03-25
Google AI Studiogemini-2.5-pro-exp-03-25:free
Google AI Studiogemini-2.5-pro-preview
Google AI Studiogemini-2.5-pro-preview-05-06
Google AI Studiogemini-2.5-pro-preview-06-05
Google AI Studiogemini-2.5-pro-preview-tts
Google AI Studiogemini-3-flash-preview
Google AI Studiogemini-3-flash-preview-20251217
Google AI Studiogemini-3-pro-preview
Google AI Studiogemini-3-pro-preview-20251117
Google AI Studiogemini-3.1-flash-image-preview
Google AI Studiogemini-3.1-flash-lite-preview
Google AI Studiogemini-3.1-pro-preview
Google AI Studiogemini-3.1-pro-preview-20260219
Google AI Studiogemini-embedding-001
Google AI Studiogemini-exp-1114
Google AI Studiogemini-exp-1114:free
Google AI Studiogemini-exp-1121:free
Google AI Studiogemini-exp-1206:free
Google AI Studiogemini-flash-1.5
Google AI Studiogemini-flash-1.5-8b
Google AI Studiogemini-flash-1.5-8b-exp
Google AI Studiogemini-flash-1.5-exp
Google AI Studiogemini-flash-8b-1.5-exp
Google AI Studiogemini-flash-latest
Google AI Studiogemini-flash-lite-latest
Google AI Studiogemini-live-2.5-flash
Google AI Studiogemini-live-2.5-flash-preview-native-audio
Google AI Studiogemini-pro
Google AI Studiogemini-pro-1.5
Google AI Studiogemini-pro-1.5-exp
Google AI Studiogemini-pro-vision
Google AI Studiogemma-2-27b-it
Google AI Studiogemma-2-9b-it
Google AI Studiogemma-2-9b-it:free
Google AI Studiogemma-2b-it
Google AI Studiogemma-3-12b-it
Google AI Studiogemma-3-12b-it:free
Google AI Studiogemma-3-1b-it:free
Google AI Studiogemma-3-27b-it
Google AI Studiogemma-3-27b-it:free
Google AI Studiogemma-3-4b-it
Google AI Studiogemma-3-4b-it:free
Google AI Studiogemma-3n-e2b-it:free
Google AI Studiogemma-3n-e4b-it
Google AI Studiogemma-3n-e4b-it:free
Google AI Studiogemma-7b-it
Google AI Studiogemma-7b-it:free
Google AI Studiogemma-7b-it:nitro
Google AI Studiolearnlm-1.5-pro-experimental:free
Google AI Studiopalm-2-chat-bison
Google AI Studiopalm-2-chat-bison-32k
Google AI Studiopalm-2-codechat-bison
Google AI Studiopalm-2-codechat-bison-32k
Google Vertex AIgemini-2.0-flash
Google Vertex AIgemini-2.0-flash-lite
Google Vertex AIgemini-2.5-flash
Google Vertex AIgemini-2.5-flash-lite
Google Vertex AIgemini-2.5-flash-lite-preview-06-17
Google Vertex AIgemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025
Google Vertex AIgemini-2.5-flash-preview-04-17
Google Vertex AIgemini-2.5-flash-preview-05-20
Google Vertex AIgemini-2.5-flash-preview-09-2025
Google Vertex AIgemini-2.5-pro
Google Vertex AIgemini-2.5-pro-preview-05-06
Google Vertex AIgemini-2.5-pro-preview-06-05
Google Vertex AIgemini-embedding-001
Google Vertex AIgemini-flash-latest
Google Vertex AIgemini-flash-lite-latest
Google Vertex AIveo-3.0-generate-001
xAIgrok-2
xAIgrok-2-1212
xAIgrok-2-latest
xAIgrok-2-vision
xAIgrok-2-vision-1212
xAIgrok-2-vision-latest
xAIgrok-3
xAIgrok-3-beta
xAIgrok-3-fast
xAIgrok-3-fast-latest
xAIgrok-3-latest
xAIgrok-3-mini
xAIgrok-3-mini-beta
xAIgrok-3-mini-fast
xAIgrok-3-mini-fast-latest
xAIgrok-3-mini-latest
xAIgrok-4
xAIgrok-4-07-09
xAIgrok-4-1-fast
xAIgrok-4-1-fast-non-reasoning
xAIgrok-4-1-fast-reasoning
xAIgrok-4-1-fast-reasoning-latest
xAIgrok-4-fast
xAIgrok-4-fast-non-reasoning
xAIgrok-4-fast-reasoning
xAIgrok-4-fast-reasoning-latest
xAIgrok-4.1-fast
xAIgrok-4.1-fast-non-reasoning
xAIgrok-4.20
xAIgrok-4.20-0309-non-reasoning
xAIgrok-4.20-0309-reasoning
xAIgrok-4.20-beta-latest-non-reasoning
xAIgrok-beta
xAIgrok-code-fast-1
xAIgrok-vision-beta
Groqdeepseek-r1-distill-llama-70b
Groqgemma2-9b-it
Groqllama-3.1-8b-instant
Groqllama-3.3-70b-versatile
Groqllama-guard-3-8b
Groqllama3-70b-8192
Groqllama3-8b-8192
Groqmeta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct
Groqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct
Groqmeta-llama/llama-guard-4-12b
Groqmistral-saba-24b
Groqmoonshotai/kimi-k2-instruct
Groqmoonshotai/kimi-k2-instruct-0905
Groqopenai/gpt-oss-120b
Groqopenai/gpt-oss-20b
Groqqwen-qwq-32b
Groqqwen/qwen3-32b
OpenAIchatgpt-4o-latest
OpenAIcodex-mini
OpenAIcodex-mini-latest
OpenAIgpt-3.5-turbo
OpenAIgpt-3.5-turbo-0613
OpenAIgpt-3.5-turbo-16k
OpenAIgpt-3.5-turbo-instruct
OpenAIgpt-4
OpenAIgpt-4-0314
OpenAIgpt-4-1106-preview
OpenAIgpt-4-turbo
OpenAIgpt-4-turbo-preview
OpenAIgpt-4.1-2025-04-14
OpenAIgpt-4.1-mini-2025-04-14
OpenAIgpt-4.1-nano
OpenAIgpt-4.1-nano-2025-04-14
OpenAIgpt-4.5-preview
OpenAIgpt-4o
OpenAIgpt-4o-2024-05-13
OpenAIgpt-4o-2024-08-06
OpenAIgpt-4o-2024-11-20
OpenAIgpt-4o-audio-preview
OpenAIgpt-4o-mini
OpenAIgpt-4o-mini-2024-07-18
OpenAIgpt-4o-mini-search-preview
OpenAIgpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11
OpenAIgpt-4o-search-preview
OpenAIgpt-4o-search-preview-2025-03-11
OpenAIgpt-4o:extended
OpenAIgpt-5-2025-08-07
OpenAIgpt-5-chat
OpenAIgpt-5-chat-2025-08-07
OpenAIgpt-5-chat-latest
OpenAIgpt-5-codex
OpenAIgpt-5-image
OpenAIgpt-5-image-mini
OpenAIgpt-5-mini
OpenAIgpt-5-mini-2025-08-07
OpenAIgpt-5-nano
OpenAIgpt-5-nano-2025-08-07
OpenAIgpt-5-pro
OpenAIgpt-5-pro-2025-10-06
OpenAIgpt-5.1
OpenAIgpt-5.1-20251113
OpenAIgpt-5.1-chat
OpenAIgpt-5.1-chat-20251113
OpenAIgpt-5.1-codex
OpenAIgpt-5.1-codex-20251113
OpenAIgpt-5.1-codex-mini
OpenAIgpt-5.1-codex-mini-20251113
OpenAIgpt-5.2
OpenAIgpt-5.2-20251211
OpenAIgpt-5.2-chat
OpenAIgpt-5.2-chat-20251211
OpenAIgpt-5.2-codex
OpenAIgpt-5.2-codex-20260114
OpenAIgpt-5.2-pro
OpenAIgpt-5.2-pro-20251211
OpenAIgpt-5.3-codex
OpenAIgpt-5.3-codex-20260224
OpenAIgpt-5.3-codex-spark
OpenAIgpt-5.4-pro
OpenAIgpt-oss-120b:exacto
OpenAIgpt-oss-20b:free
OpenAIgpt-oss-safeguard-20b
OpenAIo1
OpenAIo1-2024-12-17
OpenAIo1-mini
OpenAIo1-mini-2024-09-12
OpenAIo1-preview
OpenAIo1-pro
OpenAIo3
OpenAIo3-2025-04-16
OpenAIo3-deep-research
OpenAIo3-deep-research-2025-06-26
OpenAIo3-mini
OpenAIo3-mini-2025-01-31
OpenAIo3-mini-high
OpenAIo3-mini-high-2025-01-31
OpenAIo3-pro
OpenAIo3-pro-2025-06-10
OpenAIo4-mini-2025-04-16
OpenAIo4-mini-deep-research
OpenAIo4-mini-deep-research-2025-06-26
OpenAIo4-mini-high
OpenAIo4-mini-high-2025-04-16
OpenAItext-embedding-3-large
OpenAItext-embedding-3-small
OpenAItext-embedding-ada-002