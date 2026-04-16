Supported models
The following models are supported for unified billing when using the AI Gateway REST API, including the OpenAI-compatible endpoint and provider-native endpoints.
For models available through the AI binding (
env.AI.run()), refer to the model catalog.
|Provider
|Model
|Anthropic
|claude-v1
|Anthropic
|claude-1
|Anthropic
|claude-1.2
|Anthropic
|claude-2.0
|Anthropic
|claude-2.0:beta
|Anthropic
|claude-2.1
|Anthropic
|claude-2.1:beta
|Anthropic
|claude-2:beta
|Anthropic
|claude-3-5-haiku-20241022
|Anthropic
|claude-3-5-haiku-20241022:beta
|Anthropic
|claude-3-5-haiku-latest
|Anthropic
|claude-3-5-sonnet-20240620
|Anthropic
|claude-3-5-sonnet-20240620:beta
|Anthropic
|claude-3-5-sonnet-20241022
|Anthropic
|claude-3-7-sonnet-20250219
|Anthropic
|claude-3-7-sonnet-latest
|Anthropic
|claude-3-haiku
|Anthropic
|claude-3-haiku:beta
|Anthropic
|claude-3-haiku-20240307
|Anthropic
|claude-3-opus
|Anthropic
|claude-3-opus:beta
|Anthropic
|claude-3-opus-20240229
|Anthropic
|claude-3-sonnet
|Anthropic
|claude-3-sonnet:beta
|Anthropic
|claude-3-sonnet-20240229
|Anthropic
|claude-3.5-haiku
|Anthropic
|claude-3.5-haiku:beta
|Anthropic
|claude-3.5-haiku-20241022
|Anthropic
|claude-3.5-haiku-20241022:beta
|Anthropic
|claude-3.5-sonnet
|Anthropic
|claude-3.5-sonnet:beta
|Anthropic
|claude-3.5-sonnet-20240620
|Anthropic
|claude-3.5-sonnet-20240620:beta
|Anthropic
|claude-3.7-sonnet
|Anthropic
|claude-3.7-sonnet:beta
|Anthropic
|claude-3.7-sonnet:thinking
|Anthropic
|claude-4-opus-20250522
|Anthropic
|claude-4-sonnet-20250522
|Anthropic
|claude-4.1-opus-20250805
|Anthropic
|claude-4.5-haiku-20251001
|Anthropic
|claude-4.5-opus-20251124
|Anthropic
|claude-4.5-sonnet-20250929
|Anthropic
|claude-haiku-4-5
|Anthropic
|claude-haiku-4-5-20251001
|Anthropic
|claude-instant-1.0
|Anthropic
|claude-instant-1.1
|Anthropic
|claude-instant-1:beta
|Anthropic
|claude-opus-4
|Anthropic
|claude-opus-4-0
|Anthropic
|claude-opus-4-1
|Anthropic
|claude-opus-4-1-20250805
|Anthropic
|claude-opus-4-5
|Anthropic
|claude-opus-4-6
|Anthropic
|claude-opus-4-20250514
|Anthropic
|claude-opus-4.1
|Anthropic
|claude-opus-4.5
|Anthropic
|claude-sonnet-4-0
|Anthropic
|claude-sonnet-4-5
|Anthropic
|claude-sonnet-4-5-20250929
|Anthropic
|claude-sonnet-4-6
|Anthropic
|claude-sonnet-4-20250514
|Google AI Studio
|gemini-1.5-flash
|Google AI Studio
|gemini-1.5-flash-8b
|Google AI Studio
|gemini-1.5-pro
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-001
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-exp:free
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-lite
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-lite-001
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05:free
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219:free
|Google AI Studio
|gemini-2.0-flash-thinking-exp:free
|Google AI Studio
|gemini-2.0-pro-exp-02-05:free
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-image
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-image-preview
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-lite
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview:thinking
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview-04-17
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview-05-20
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview-09-2025
|Google AI Studio
|gemini-2.5-flash-preview-tts
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro-exp-03-25
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro-exp-03-25:free
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro-preview
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro-preview-05-06
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro-preview-06-05
|Google AI Studio
|gemini-2.5-pro-preview-tts
|Google AI Studio
|gemini-3-flash-preview
|Google AI Studio
|gemini-3-flash-preview-20251217
|Google AI Studio
|gemini-3-pro-preview
|Google AI Studio
|gemini-3-pro-preview-20251117
|Google AI Studio
|gemini-3.1-flash-image-preview
|Google AI Studio
|gemini-3.1-flash-lite-preview
|Google AI Studio
|gemini-3.1-pro-preview
|Google AI Studio
|gemini-3.1-pro-preview-20260219
|Google AI Studio
|gemini-embedding-001
|Google AI Studio
|gemini-exp-1114
|Google AI Studio
|gemini-exp-1114:free
|Google AI Studio
|gemini-exp-1121:free
|Google AI Studio
|gemini-exp-1206:free
|Google AI Studio
|gemini-flash-1.5
|Google AI Studio
|gemini-flash-1.5-8b
|Google AI Studio
|gemini-flash-1.5-8b-exp
|Google AI Studio
|gemini-flash-1.5-exp
|Google AI Studio
|gemini-flash-8b-1.5-exp
|Google AI Studio
|gemini-flash-latest
|Google AI Studio
|gemini-flash-lite-latest
|Google AI Studio
|gemini-live-2.5-flash
|Google AI Studio
|gemini-live-2.5-flash-preview-native-audio
|Google AI Studio
|gemini-pro
|Google AI Studio
|gemini-pro-1.5
|Google AI Studio
|gemini-pro-1.5-exp
|Google AI Studio
|gemini-pro-vision
|Google AI Studio
|gemma-2-27b-it
|Google AI Studio
|gemma-2-9b-it
|Google AI Studio
|gemma-2-9b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-2b-it
|Google AI Studio
|gemma-3-12b-it
|Google AI Studio
|gemma-3-12b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-3-1b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-3-27b-it
|Google AI Studio
|gemma-3-27b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-3-4b-it
|Google AI Studio
|gemma-3-4b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-3n-e2b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-3n-e4b-it
|Google AI Studio
|gemma-3n-e4b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-7b-it
|Google AI Studio
|gemma-7b-it:free
|Google AI Studio
|gemma-7b-it:nitro
|Google AI Studio
|learnlm-1.5-pro-experimental:free
|Google AI Studio
|palm-2-chat-bison
|Google AI Studio
|palm-2-chat-bison-32k
|Google AI Studio
|palm-2-codechat-bison
|Google AI Studio
|palm-2-codechat-bison-32k
|Google Vertex AI
|gemini-2.0-flash
|Google Vertex AI
|gemini-2.0-flash-lite
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash-lite
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash-preview-04-17
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash-preview-05-20
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-flash-preview-09-2025
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-pro
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-pro-preview-05-06
|Google Vertex AI
|gemini-2.5-pro-preview-06-05
|Google Vertex AI
|gemini-embedding-001
|Google Vertex AI
|gemini-flash-latest
|Google Vertex AI
|gemini-flash-lite-latest
|Google Vertex AI
|veo-3.0-generate-001
|xAI
|grok-2
|xAI
|grok-2-1212
|xAI
|grok-2-latest
|xAI
|grok-2-vision
|xAI
|grok-2-vision-1212
|xAI
|grok-2-vision-latest
|xAI
|grok-3
|xAI
|grok-3-beta
|xAI
|grok-3-fast
|xAI
|grok-3-fast-latest
|xAI
|grok-3-latest
|xAI
|grok-3-mini
|xAI
|grok-3-mini-beta
|xAI
|grok-3-mini-fast
|xAI
|grok-3-mini-fast-latest
|xAI
|grok-3-mini-latest
|xAI
|grok-4
|xAI
|grok-4-07-09
|xAI
|grok-4-1-fast
|xAI
|grok-4-1-fast-non-reasoning
|xAI
|grok-4-1-fast-reasoning
|xAI
|grok-4-1-fast-reasoning-latest
|xAI
|grok-4-fast
|xAI
|grok-4-fast-non-reasoning
|xAI
|grok-4-fast-reasoning
|xAI
|grok-4-fast-reasoning-latest
|xAI
|grok-4.1-fast
|xAI
|grok-4.1-fast-non-reasoning
|xAI
|grok-4.20
|xAI
|grok-4.20-0309-non-reasoning
|xAI
|grok-4.20-0309-reasoning
|xAI
|grok-4.20-beta-latest-non-reasoning
|xAI
|grok-beta
|xAI
|grok-code-fast-1
|xAI
|grok-vision-beta
|Groq
|deepseek-r1-distill-llama-70b
|Groq
|gemma2-9b-it
|Groq
|llama-3.1-8b-instant
|Groq
|llama-3.3-70b-versatile
|Groq
|llama-guard-3-8b
|Groq
|llama3-70b-8192
|Groq
|llama3-8b-8192
|Groq
|meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct
|Groq
|meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct
|Groq
|meta-llama/llama-guard-4-12b
|Groq
|mistral-saba-24b
|Groq
|moonshotai/kimi-k2-instruct
|Groq
|moonshotai/kimi-k2-instruct-0905
|Groq
|openai/gpt-oss-120b
|Groq
|openai/gpt-oss-20b
|Groq
|qwen-qwq-32b
|Groq
|qwen/qwen3-32b
|OpenAI
|chatgpt-4o-latest
|OpenAI
|codex-mini
|OpenAI
|codex-mini-latest
|OpenAI
|gpt-3.5-turbo
|OpenAI
|gpt-3.5-turbo-0613
|OpenAI
|gpt-3.5-turbo-16k
|OpenAI
|gpt-3.5-turbo-instruct
|OpenAI
|gpt-4
|OpenAI
|gpt-4-0314
|OpenAI
|gpt-4-1106-preview
|OpenAI
|gpt-4-turbo
|OpenAI
|gpt-4-turbo-preview
|OpenAI
|gpt-4.1-2025-04-14
|OpenAI
|gpt-4.1-mini-2025-04-14
|OpenAI
|gpt-4.1-nano
|OpenAI
|gpt-4.1-nano-2025-04-14
|OpenAI
|gpt-4.5-preview
|OpenAI
|gpt-4o
|OpenAI
|gpt-4o-2024-05-13
|OpenAI
|gpt-4o-2024-08-06
|OpenAI
|gpt-4o-2024-11-20
|OpenAI
|gpt-4o-audio-preview
|OpenAI
|gpt-4o-mini
|OpenAI
|gpt-4o-mini-2024-07-18
|OpenAI
|gpt-4o-mini-search-preview
|OpenAI
|gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11
|OpenAI
|gpt-4o-search-preview
|OpenAI
|gpt-4o-search-preview-2025-03-11
|OpenAI
|gpt-4o:extended
|OpenAI
|gpt-5-2025-08-07
|OpenAI
|gpt-5-chat
|OpenAI
|gpt-5-chat-2025-08-07
|OpenAI
|gpt-5-chat-latest
|OpenAI
|gpt-5-codex
|OpenAI
|gpt-5-image
|OpenAI
|gpt-5-image-mini
|OpenAI
|gpt-5-mini
|OpenAI
|gpt-5-mini-2025-08-07
|OpenAI
|gpt-5-nano
|OpenAI
|gpt-5-nano-2025-08-07
|OpenAI
|gpt-5-pro
|OpenAI
|gpt-5-pro-2025-10-06
|OpenAI
|gpt-5.1
|OpenAI
|gpt-5.1-20251113
|OpenAI
|gpt-5.1-chat
|OpenAI
|gpt-5.1-chat-20251113
|OpenAI
|gpt-5.1-codex
|OpenAI
|gpt-5.1-codex-20251113
|OpenAI
|gpt-5.1-codex-mini
|OpenAI
|gpt-5.1-codex-mini-20251113
|OpenAI
|gpt-5.2
|OpenAI
|gpt-5.2-20251211
|OpenAI
|gpt-5.2-chat
|OpenAI
|gpt-5.2-chat-20251211
|OpenAI
|gpt-5.2-codex
|OpenAI
|gpt-5.2-codex-20260114
|OpenAI
|gpt-5.2-pro
|OpenAI
|gpt-5.2-pro-20251211
|OpenAI
|gpt-5.3-codex
|OpenAI
|gpt-5.3-codex-20260224
|OpenAI
|gpt-5.3-codex-spark
|OpenAI
|gpt-5.4-pro
|OpenAI
|gpt-oss-120b:exacto
|OpenAI
|gpt-oss-20b:free
|OpenAI
|gpt-oss-safeguard-20b
|OpenAI
|o1
|OpenAI
|o1-2024-12-17
|OpenAI
|o1-mini
|OpenAI
|o1-mini-2024-09-12
|OpenAI
|o1-preview
|OpenAI
|o1-pro
|OpenAI
|o3
|OpenAI
|o3-2025-04-16
|OpenAI
|o3-deep-research
|OpenAI
|o3-deep-research-2025-06-26
|OpenAI
|o3-mini
|OpenAI
|o3-mini-2025-01-31
|OpenAI
|o3-mini-high
|OpenAI
|o3-mini-high-2025-01-31
|OpenAI
|o3-pro
|OpenAI
|o3-pro-2025-06-10
|OpenAI
|o4-mini-2025-04-16
|OpenAI
|o4-mini-deep-research
|OpenAI
|o4-mini-deep-research-2025-06-26
|OpenAI
|o4-mini-high
|OpenAI
|o4-mini-high-2025-04-16
|OpenAI
|text-embedding-3-large
|OpenAI
|text-embedding-3-small
|OpenAI
|text-embedding-ada-002