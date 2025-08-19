Cerebras
Cerebras ↗ offers developers a low-latency solution for AI model inference.
When making requests to Cerebras, ensure you have the following:
- Your AI Gateway Account ID.
- Your AI Gateway gateway name.
- An active Cerebras API token.
- The name of the Cerebras model you want to use.
You can also use the OpenAI-compatible endpoint (
/ai-gateway/usage/chat-completion/) to access Cerebras models using the OpenAI API schema. To do so, send your requests to:
Specify:
Was this helpful?
- Resources
- API
- New to Cloudflare?
- Directory
- Sponsorships
- Open Source
- Support
- Help Center
- System Status
- Compliance
- GDPR
- Company
- cloudflare.com
- Our team
- Careers
- © 2025 Cloudflare, Inc.
- Privacy Policy
- Terms of Use
- Report Security Issues
- Trademark
-