Mehrere Websites automatisch in Cloudflare aufnehmen

Wenn Sie mehrere Sites (10 oder mehr) gleichzeitig in Cloudflare aufnehmen möchten, können Sie dies über die Cloudflare API tun. Mehrere Websites gleichzeitig aufzunehmen, kann aus folgenden Gründen nützlich sein:

Sie können mehrere Domains betreiben, die auf eine einzige kanonische Domain zurückgreifen, z. B. Domains in verschiedenen Ländern (.com.au, .co.uk usw.), die Sie durch Cloudflare schützen möchten.

Wenn Sie eine Agentur oder IT-Beratung sind und im Auftrag Ihrer Kunden mehrere Domains verwalten. (Hinweis: Sie sollten unser Cloudflare-Partnerprogramm External link icon Open external link in Betracht ziehen!)

in Betracht ziehen!) Wenn Sie eine vorhandene Gruppe von Websites auf Cloudflare verschieben.

Mit der API können Sie schnell und effizient mehrere Sites hinzufügen, insbesondere wenn Sie bereits damit vertraut sind, Ihre Nameserver zu ändern oder einen DNS-Eintrag hinzuzufügen.

Wenn Sie mehrere Websites automatisch in Cloudflare aufnehmen möchten, brauchen Sie:

​​ Domains über die API aufnehmen

Cloudflare besitzt eine API mit vollem Funktionsumfang (siehe Dokumentation External link icon Open external link ). Mit dieser API können automatisch neue Domains erstellt und DNS-Einträge, Page Rules und unsere umfangreichen Sicherheitseinstellungen konfiguriert werden. Mit dieser API werden wir die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Domains automatisieren.

Öffnen Sie Ihre Terminalanwendung (z. B. Terminal oder Terminal.app) und legen Sie Ihren API-Schlüssel und Ihre E-Mail-Adresse fest:

Dann schreiben wir eine einfache for-Schleife, die jeden Domainnamen übernimmt:

for domain in $(cat domains.txt); do \ curl -X POST -H "X-Auth-Key: $CF_API_KEY" -H "X-Auth-Email: $CF_API_EMAIL" \ -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones" \ --data '{"account": {"id": "id_of_that_account"}, "name":"'$domain'","jump_start":true}'; done

Der Schlüssel „jump_start“ bewirkt, dass Cloudflare automatisch versucht, nach gängigen DNS-Einträgen zu suchen – z. B. „www“, „mail“, „blog“ und viele andere – damit Sie diese nicht von Hand konfigurieren müssen (Sie sollten sich trotzdem vergewissern, dass wir sie alle gefunden haben). id_of_that_account finden Sie in der App Cloudflare-Übersicht unter Account ID.

Die API gibt eine Antwort zurück, in der die Nameserver enthalten sind, die Sie bei Ihrem Registrar ändern müssen External link icon Open external link (bei dem Sie die Domain registriert haben).

Beachten Sie den Schlüssel „name_servers“ in der Antwort. Dieses ist dasselbe eindeutige Paar für alle Websites, die Sie unter Ihrem Konto hinzufügen, z. B.

"name_servers": [ " chad.ns.cloudflare.com", "lucy.ns.cloudflare.com" ]

Kopieren Sie Ihre Werte (nicht die vorstehenden!) und aktualisieren Sie die Nameserver External link icon Open external link bei Ihrem Registrar.

​​ Domains über flarectl (das Cloudflare-Befehlszeilentool) aufnehmen

Sie können Domains auch mit flarectl aufnehmen, dem offiziellen Befehlszeilentool von Cloudflare. Sie können ein vorbereitetes Paket für Ihr Betriebssystem (Windows, MacOS / Darwin, Linux) herunterladen External link icon Open external link und Domains erstellen, die dieses verwenden.

Sie müssen zuerst Ihre API-Anmeldeinformationen festlegen:

… und dann den folgenden Befehl in flarectl ausführen:

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone create --zone=$domain --jumpstart=false; done

Danach können Sie die Nameserver für jede Domain über „flarectl zone list“ erhalten:

for domain in $(cat domains.txt); do flarectl zone info --zone=$domain; done

Hilfe oder Tipps dazu bekommen Sie in der Cloudflare Community External link icon Open external link .

​​ Häufige Probleme

Wenn bei diesem Prozess Fehler ausgegeben werden, ist die Domain möglicherweise nicht registriert (oder gerade erst registriert), eine Subdomain oder anderweitig ungültig. Die folgenden Artikel behandeln die häufigsten Fälle: