Protect against client-side threats

Third-party scripts on your site can be compromised to exfiltrate data or inject malicious code. Cloudflare's client-side security (previously known as Page Shield) monitors every JavaScript resource loading on your pages, detects suspicious behavior, and helps you manage Content Security Policies (CSPs).

Client-side security

Monitor and control third-party scripts and outbound connections on your pages.

  • Script monitoring - Track every JavaScript resource loading on your pages, including third-party scripts
  • Malicious script detection - Receive alerts when scripts exhibit suspicious behavior such as data exfiltration patterns
  • Connection monitoring - See which external endpoints scripts are sending data to
  • CSP management - Generate and manage Content Security Policies (CSPs) based on observed script behavior

Get started

  1. Enable Client-side security
  2. Review detected scripts
  3. Configure rules