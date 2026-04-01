Protect against client-side threats
Third-party scripts on your site can be compromised to exfiltrate data or inject malicious code. Cloudflare's client-side security (previously known as Page Shield) monitors every JavaScript resource loading on your pages, detects suspicious behavior, and helps you manage Content Security Policies (CSPs).
Monitor and control third-party scripts and outbound connections on your pages.
- Script monitoring - Track every JavaScript resource loading on your pages, including third-party scripts
- Malicious script detection - Receive alerts when scripts exhibit suspicious behavior such as data exfiltration patterns
- Connection monitoring - See which external endpoints scripts are sending data to
- CSP management - Generate and manage Content Security Policies (CSPs) based on observed script behavior