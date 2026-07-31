S3 API compatibility

R2 implements the S3 API to allow users and their applications to migrate with ease. When comparing to AWS S3, Cloudflare has removed some API operations' features and added others. The S3 API operations are listed below with their current implementation status. Feature implementation is currently in progress. Refer back to this page for updates.
The API is available via the
https://<ACCOUNT_ID>.r2.cloudflarestorage.com endpoint. Find your account ID in the Cloudflare dashboard.
This page has two sections: bucket-level operations and object-level operations.
Each section will have two tables: a table of implemented APIs and a table of unimplemented APIs.
Refer the feature column of each table to review which features of an API have been implemented and which have not.
✅ Feature Implemented
🚧 Feature Implemented (Experimental)
❌ Feature Not Implemented
When using the S3 API, the region for an R2 bucket is
auto. For compatibility with tools that do not allow you to specify a region, an empty value and
us-east-1 will alias to the
auto region.
This also applies to the
LocationConstraint for the
CreateBucket API.
Checksums have an algorithm and a type ↗. Refer to the table below.
|Checksum Algorithm
|
FULL_OBJECT
|
COMPOSITE
|CRC-64/NVME (
CRC64NVME)
|✅
|❌
|CRC-32 (
CRC32)
|❌
|✅
|CRC-32C (
CRC32C)
|❌
|✅
|SHA-1 (
SHA1)
|❌
|✅
|SHA-256 (
SHA256)
|❌
|✅
The following tables are related to bucket-level operations.
Below is a list of implemented bucket-level operations. Refer to the Feature column to review which features have been implemented (✅) and have not been implemented (❌).
|API Name
|Feature
|✅ ListBuckets ↗
|✅ HeadBucket ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ CreateBucket ↗
|❌ ACL:
❌ x-amz-acl
❌ x-amz-grant-full-control
❌ x-amz-grant-read
❌ x-amz-grant-read-acp
❌ x-amz-grant-write
❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Object Locking:
❌ x-amz-bucket-object-lock-enabled
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ DeleteBucket ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ DeleteBucketCors ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ GetBucketCors ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ GetBucketLifecycleConfiguration ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ GetBucketLocation ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ GetBucketEncryption ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ PutBucketCors ↗
|❌ Checksums:
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ PutBucketLifecycleConfiguration ↗
|❌ Checksums:
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
Unimplemented bucket-level operations
|API Name
|Feature
|❌ GetBucketAccelerateConfiguration ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketAcl ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketAnalyticsConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketIntelligentTieringConfiguration ↗
|❌ id
|❌ GetBucketInventoryConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketLifecycle ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketLogging ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketMetricsConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketNotification ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketNotificationConfiguration ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketOwnershipControls ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketPolicy ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketPolicyStatus ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketReplication ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketRequestPayment ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketTagging ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketVersioning ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetBucketWebsite ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetObjectLockConfiguration ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ GetPublicAccessBlock ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ ListBucketAnalyticsConfigurations ↗
|❌ Query Parameters:
❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ ListBucketIntelligentTieringConfigurations ↗
|❌ Query Parameters:
❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ ListBucketInventoryConfigurations ↗
|❌ Query Parameters:
❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ ListBucketMetricsConfigurations ↗
|❌ Query Parameters:
❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketAccelerateConfiguration ↗
|❌ Checksums:
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketAcl ↗
|❌ Permissions:
❌ x-amz-grant-full-control
❌ x-amz-grant-read
❌ x-amz-grant-read-acp
❌ x-amz-grant-write
❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Checksums:
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketAnalyticsConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketEncryption ↗
|❌ Checksums:
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketIntelligentTieringConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketInventoryConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketLifecycle ↗
|❌ Checksums:
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketLogging ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketMetricsConfiguration ↗
|❌ id
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketNotification ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketNotificationConfiguration ↗
|❌ Validation:
❌ x-amz-skip-destination-validation
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketOwnershipControls ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketPolicy ↗
|❌ Validation:
❌ x-amz-confirm-remove-self-bucket-access
❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketReplication ↗
|❌ Object Locking:
❌ x-amz-bucket-object-lock-token
❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketRequestPayment ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketTagging ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketVersioning ↗
|❌ Multi-factor authentication:
❌ x-amz-mfa
❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutBucketWebsite ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutObjectLockConfiguration ↗
|❌ Object Locking:
❌ x-amz-bucket-object-lock-token
❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|❌ PutPublicAccessBlock ↗
|❌ Checksums:
❌ Content-MD5
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
The following tables are related to object-level operations.
Below is a list of implemented object-level operations. Refer to the Feature column to review which features have been implemented (✅) and have not been implemented (❌).
UploadPart: Uploading to the same part number replaces the previous part. If a subsequent upload to the same part fails, the original part is lost and must be re-uploaded.
|API Name
|Feature
|✅ HeadObject ↗
|✅ Conditional Operations:
✅ If-Match
✅ If-Modified-Since
✅ If-None-Match
✅ If-Unmodified-Since
✅ Range:
✅ Range (has no effect in HeadObject)
✅ partNumber
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ ListObjects ↗
|Query Parameters:
✅ delimiter
✅ encoding-type
✅ marker
✅ max-keys
✅ prefix
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ ListObjectsV2 ↗
|Query Parameters:
✅ list-type
✅ continuation-token
✅ delimiter
✅ encoding-type
✅ fetch-owner
✅ max-keys
✅ prefix
✅ start-after
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ GetObject ↗
|✅ Conditional Operations:
✅ If-Match
✅ If-Modified-Since
✅ If-None-Match
✅ If-Unmodified-Since
✅ Range:
✅ Range
✅ PartNumber
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ PutObject ↗
|✅ Conditional Operations:
✅ If-Match
✅ If-Modified-Since
✅ If-None-Match
✅ If-Unmodified-Since
✅ System Metadata:
✅ Content-Type
✅ Cache-Control
✅ Content-Disposition
✅ Content-Encoding
✅ Content-Language
✅ Expires
✅ Content-MD5
✅ Storage Class:
✅ x-amz-storage-class
✅ STANDARD
✅ STANDARD_IA
❌ Object Lifecycle
❌ Website:
❌ x-amz-website-redirect-location
❌ SSE:
❌ x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id
❌ x-amz-server-side-encryption
❌ x-amz-server-side-encryption-context
❌ x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Tagging:
❌ x-amz-tagging
❌ Object Locking:
❌ x-amz-object-lock-mode
❌ x-amz-object-lock-retain-until-date
❌ x-amz-object-lock-legal-hold
❌ ACL:
❌ x-amz-acl
❌ x-amz-grant-full-control
❌ x-amz-grant-read
❌ x-amz-grant-read-acp
❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ DeleteObject ↗
|❌ Multi-factor authentication:
❌ x-amz-mfa
❌ Object Locking:
❌ x-amz-bypass-governance-retention
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ DeleteObjects ↗
|❌ Multi-factor authentication:
❌ x-amz-mfa
❌ Object Locking:
❌ x-amz-bypass-governance-retention
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ ListMultipartUploads ↗
|✅ Query Parameters:
✅ delimiter
✅ encoding-type
✅ key-marker
✅️ max-uploads
✅ prefix
✅ upload-id-marker
|✅ CreateMultipartUpload ↗
|✅ System Metadata:
✅ Content-Type
✅ Cache-Control
✅ Content-Disposition
✅ Content-Encoding
✅ Content-Language
✅ Expires
✅ Content-MD5
✅ Storage Class:
✅ x-amz-storage-class
✅ STANDARD
✅ STANDARD_IA
❌ Website:
❌ x-amz-website-redirect-location
❌ SSE:
❌ x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id
❌ x-amz-server-side-encryption
❌ x-amz-server-side-encryption-context
❌ x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Tagging:
❌ x-amz-tagging
❌ Object Locking:
❌ x-amz-object-lock-mode
❌ x-amz-object-lock-retain-until-date
❌ x-amz-object-lock-legal-hold
❌ ACL:
❌ x-amz-acl
❌ x-amz-grant-full-control
❌ x-amz-grant-read
❌ x-amz-grant-read-acp
❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ CompleteMultipartUpload ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
|✅ AbortMultipartUpload ↗
|❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
|✅ CopyObject ↗
|✅ Operation Metadata:
✅ x-amz-metadata-directive
✅ System Metadata:
✅ Content-Type
✅ Cache-Control
✅ Content-Disposition
✅ Content-Encoding
✅ Content-Language
✅ Expires
✅ Conditional Operations:
✅ x-amz-copy-source
✅ x-amz-copy-source-if-match
✅ x-amz-copy-source-if-modified-since
✅ x-amz-copy-source-if-none-match
✅ x-amz-copy-source-if-unmodified-since
✅ Storage Class:
✅ x-amz-storage-class
✅ STANDARD
✅ STANDARD_IA
❌ ACL:
❌ x-amz-acl
❌ x-amz-grant-full-control
❌ x-amz-grant-read
❌ x-amz-grant-read-acp
❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Website:
❌ x-amz-website-redirect-location
❌ SSE:
❌ x-amz-server-side-encryption
❌ x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id
❌ x-amz-server-side-encryption-context
❌ x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Tagging:
❌ x-amz-tagging
❌ x-amz-tagging-directive
❌ Object Locking:
❌ x-amz-object-lock-mode
❌ x-amz-object-lock-retain-until-date
❌ x-amz-object-lock-legal-hold
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ x-amz-source-expected-bucket-owner
❌ Checksums:
❌ x-amz-checksum-algorithm
|✅ UploadPart ↗
|✅ System Metadata:
✅ Content-MD5
❌ SSE:
❌ x-amz-server-side-encryption
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
|✅ UploadPartCopy ↗
|✅ Copy Source:
✅ x-amz-copy-source (required)
❌ Conditional Operations:
❌ x-amz-copy-source-if-match
❌ x-amz-copy-source-if-modified-since
❌ x-amz-copy-source-if-none-match
❌ x-amz-copy-source-if-unmodified-since
✅ Range:
✅ x-amz-copy-source-range
✅ SSE-C:
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ x-amz-source-expected-bucket-owner
|✅ ListParts ↗
|Query Parameters:
✅ max-parts
✅ part-number-marker
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
Unimplemented object-level operations
|API Name
|Feature
|❌ GetObjectTagging ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
|❌ PutObjectTagging ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ Request Payer:
❌ x-amz-request-payer
❌ Checksums:
❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
|❌ DeleteObjectTagging ↗
|❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner