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S3 API compatibility

Last updated View as MarkdownAgent setup

R2 implements the S3 API to allow users and their applications to migrate with ease. When comparing to AWS S3, Cloudflare has removed some API operations' features and added others. The S3 API operations are listed below with their current implementation status. Feature implementation is currently in progress. Refer back to this page for updates. The API is available via the https://<ACCOUNT_ID>.r2.cloudflarestorage.com endpoint. Find your account ID in the Cloudflare dashboard.

How to read this page

This page has two sections: bucket-level operations and object-level operations.

Each section will have two tables: a table of implemented APIs and a table of unimplemented APIs.

Refer the feature column of each table to review which features of an API have been implemented and which have not.

✅ Feature Implemented
🚧 Feature Implemented (Experimental)
❌ Feature Not Implemented

Bucket region

When using the S3 API, the region for an R2 bucket is auto. For compatibility with tools that do not allow you to specify a region, an empty value and us-east-1 will alias to the auto region.

This also applies to the LocationConstraint for the CreateBucket API.

Checksum Types

Checksums have an algorithm and a type. Refer to the table below.

Checksum Algorithm FULL_OBJECT COMPOSITE
CRC-64/NVME (CRC64NVME)
CRC-32 (CRC32)
CRC-32C (CRC32C)
SHA-1 (SHA1)
SHA-256 (SHA256)

Bucket-level operations

The following tables are related to bucket-level operations.

Implemented bucket-level operations

Below is a list of implemented bucket-level operations. Refer to the Feature column to review which features have been implemented (✅) and have not been implemented (❌).

API Name Feature
ListBuckets
HeadBucket ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
CreateBucket ❌ ACL:
  ❌ x-amz-acl
  ❌ x-amz-grant-full-control
  ❌ x-amz-grant-read
  ❌ x-amz-grant-read-acp
  ❌ x-amz-grant-write
  ❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-bucket-object-lock-enabled
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
DeleteBucket ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
DeleteBucketCors ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketCors ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketLifecycleConfiguration ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketLocation ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketEncryption ❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketCors ❌ Checksums:
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketLifecycleConfiguration ❌ Checksums:
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner

Unimplemented bucket-level operations

Unimplemented bucket-level operations

API Name Feature
GetBucketAccelerateConfiguration ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketAcl ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketAnalyticsConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketIntelligentTieringConfiguration ❌ id
GetBucketInventoryConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketLifecycle ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketLogging ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketMetricsConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketNotification ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketNotificationConfiguration ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketOwnershipControls ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketPolicy ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketPolicyStatus ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketReplication ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketRequestPayment ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketTagging ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketVersioning ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetBucketWebsite ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetObjectLockConfiguration ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetPublicAccessBlock ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListBucketAnalyticsConfigurations ❌ Query Parameters:
  ❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListBucketIntelligentTieringConfigurations ❌ Query Parameters:
  ❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListBucketInventoryConfigurations ❌ Query Parameters:
  ❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListBucketMetricsConfigurations ❌ Query Parameters:
  ❌ continuation-token
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketAccelerateConfiguration ❌ Checksums:
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketAcl ❌ Permissions:
  ❌ x-amz-grant-full-control
  ❌ x-amz-grant-read
  ❌ x-amz-grant-read-acp
  ❌ x-amz-grant-write
  ❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Checksums:
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketAnalyticsConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketEncryption ❌ Checksums:
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketIntelligentTieringConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketInventoryConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketLifecycle ❌ Checksums:
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketLogging ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketMetricsConfiguration ❌ id
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketNotification ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:  
❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketNotificationConfiguration ❌ Validation:
  ❌ x-amz-skip-destination-validation
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketOwnershipControls ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketPolicy ❌ Validation:
  ❌ x-amz-confirm-remove-self-bucket-access
❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketReplication ❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-bucket-object-lock-token
❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketRequestPayment ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketTagging ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketVersioning ❌ Multi-factor authentication:
  ❌ x-amz-mfa
❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutBucketWebsite ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
❌ Bucket Owner:
❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutObjectLockConfiguration ❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-bucket-object-lock-token
❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutPublicAccessBlock ❌ Checksums:
  ❌ Content-MD5
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner

Object-level operations

The following tables are related to object-level operations.

Implemented object-level operations

Below is a list of implemented object-level operations. Refer to the Feature column to review which features have been implemented (✅) and have not been implemented (❌).

Behaviors & Limitations

UploadPart: Uploading to the same part number replaces the previous part. If a subsequent upload to the same part fails, the original part is lost and must be re-uploaded.

API Name Feature
HeadObject ✅ Conditional Operations:
  ✅ If-Match
  ✅ If-Modified-Since
  ✅ If-None-Match
  ✅ If-Unmodified-Since
✅ Range:
  ✅ Range (has no effect in HeadObject)
  ✅ partNumber
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListObjects Query Parameters:
  ✅ delimiter
  ✅ encoding-type
  ✅ marker
  ✅ max-keys
  ✅ prefix
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListObjectsV2 Query Parameters:
  ✅ list-type
  ✅ continuation-token
  ✅ delimiter
  ✅ encoding-type
  ✅ fetch-owner
  ✅ max-keys
  ✅ prefix
  ✅ start-after
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
GetObject ✅ Conditional Operations:
  ✅ If-Match
  ✅ If-Modified-Since
  ✅ If-None-Match
  ✅ If-Unmodified-Since
✅ Range:
  ✅ Range
  ✅ PartNumber
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
PutObject ✅ Conditional Operations:
  ✅ If-Match
  ✅ If-Modified-Since
  ✅ If-None-Match
  ✅ If-Unmodified-Since
✅ System Metadata:
  ✅ Content-Type
  ✅ Cache-Control
  ✅ Content-Disposition
  ✅ Content-Encoding
  ✅ Content-Language
  ✅ Expires
  ✅ Content-MD5
✅ Storage Class:
  ✅ x-amz-storage-class
    ✅ STANDARD
    ✅ STANDARD_IA
❌ Object Lifecycle
❌ Website:
  ❌ x-amz-website-redirect-location
❌ SSE:
  ❌ x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id
  ❌ x-amz-server-side-encryption
  ❌ x-amz-server-side-encryption-context
  ❌ x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Tagging:
  ❌ x-amz-tagging
❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-object-lock-mode
  ❌ x-amz-object-lock-retain-until-date
  ❌ x-amz-object-lock-legal-hold
❌ ACL:
  ❌ x-amz-acl
  ❌ x-amz-grant-full-control
  ❌ x-amz-grant-read
  ❌ x-amz-grant-read-acp
  ❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
DeleteObject ❌ Multi-factor authentication:
  ❌ x-amz-mfa
❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-bypass-governance-retention
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
DeleteObjects ❌ Multi-factor authentication:
  ❌ x-amz-mfa
❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-bypass-governance-retention
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
ListMultipartUploads ✅ Query Parameters:
  ✅ delimiter
  ✅ encoding-type
  ✅ key-marker
  ✅️ max-uploads
  ✅ prefix
  ✅ upload-id-marker
CreateMultipartUpload ✅ System Metadata:
  ✅ Content-Type
  ✅ Cache-Control
  ✅ Content-Disposition
  ✅ Content-Encoding
  ✅ Content-Language
  ✅ Expires
  ✅ Content-MD5
✅ Storage Class:
  ✅ x-amz-storage-class
    ✅ STANDARD
    ✅ STANDARD_IA
❌ Website:
  ❌ x-amz-website-redirect-location
❌ SSE:
  ❌ x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id
  ❌ x-amz-server-side-encryption
  ❌ x-amz-server-side-encryption-context
  ❌ x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Tagging:
  ❌ x-amz-tagging
❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-object-lock-mode
  ❌ x-amz-object-lock-retain-until-date
  ❌ x-amz-object-lock-legal-hold
❌ ACL:
  ❌ x-amz-acl
  ❌ x-amz-grant-full-control
  ❌ x-amz-grant-read
  ❌ x-amz-grant-read-acp
  ❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
CompleteMultipartUpload ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
AbortMultipartUpload ❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
CopyObject ✅ Operation Metadata:
  ✅ x-amz-metadata-directive
✅ System Metadata:
  ✅ Content-Type
  ✅ Cache-Control
  ✅ Content-Disposition
  ✅ Content-Encoding
  ✅ Content-Language
  ✅ Expires
✅ Conditional Operations:
  ✅ x-amz-copy-source
  ✅ x-amz-copy-source-if-match
  ✅ x-amz-copy-source-if-modified-since
  ✅ x-amz-copy-source-if-none-match
  ✅ x-amz-copy-source-if-unmodified-since
✅ Storage Class:
  ✅ x-amz-storage-class
    ✅ STANDARD
    ✅ STANDARD_IA
❌ ACL:
  ❌ x-amz-acl
  ❌ x-amz-grant-full-control
  ❌ x-amz-grant-read
  ❌ x-amz-grant-read-acp
  ❌ x-amz-grant-write-acp
❌ Website:
  ❌ x-amz-website-redirect-location
❌ SSE:
  ❌ x-amz-server-side-encryption
  ❌ x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id
  ❌ x-amz-server-side-encryption-context
  ❌ x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
  ✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Tagging:
  ❌ x-amz-tagging
  ❌ x-amz-tagging-directive
❌ Object Locking:
  ❌ x-amz-object-lock-mode
  ❌ x-amz-object-lock-retain-until-date
  ❌ x-amz-object-lock-legal-hold
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
  ❌ x-amz-source-expected-bucket-owner
❌ Checksums:
  ❌ x-amz-checksum-algorithm
UploadPart ✅ System Metadata:
  ✅ Content-MD5
❌ SSE:
  ❌ x-amz-server-side-encryption
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
UploadPartCopy ✅ Copy Source:
  ✅ x-amz-copy-source (required)
❌ Conditional Operations:
  ❌ x-amz-copy-source-if-match
  ❌ x-amz-copy-source-if-modified-since
  ❌ x-amz-copy-source-if-none-match
  ❌ x-amz-copy-source-if-unmodified-since
✅ Range:
  ✅ x-amz-copy-source-range
✅ SSE-C:
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5
  ✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm
  ✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key
  ✅ x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
  ❌ x-amz-source-expected-bucket-owner
ListParts Query Parameters:
  ✅ max-parts
  ✅ part-number-marker
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner

Unimplemented object-level operations

Unimplemented object-level operations

API Name Feature
GetObjectTagging ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
PutObjectTagging ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner
❌ Request Payer:
  ❌ x-amz-request-payer
❌ Checksums:
  ❌ x-amz-sdk-checksum-algorithm
DeleteObjectTagging ❌ Bucket Owner:
  ❌ x-amz-expected-bucket-owner

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