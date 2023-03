Configure aws-sdk-go for R2

You must generate an Access Key before getting started. All examples will utilize access_key_id and access_key_secret variables which represent the Access Key ID and Secret Access Key values you generated.



This example uses version 2 of the aws-sdk-go External link icon Open external link package. You must pass in the R2 configuration credentials when instantiating your S3 service client:

package main import ( "context" "encoding/json" "fmt" "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws" "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config" "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials" "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3" "log" ) func main ( ) { var bucketName = "sdk-example" var accountId = "<accountid>" var accessKeyId = "<access_key_id>" var accessKeySecret = "<access_key_secret>" r2Resolver := aws . EndpointResolverWithOptionsFunc ( func ( service , region string , options ... interface { } ) ( aws . Endpoint , error ) { return aws . Endpoint { URL : fmt . Sprintf ( "https://%s.r2.cloudflarestorage.com" , accountId ) , } , nil } ) cfg , err := config . LoadDefaultConfig ( context . TODO ( ) , config . WithEndpointResolverWithOptions ( r2Resolver ) , config . WithCredentialsProvider ( credentials . NewStaticCredentialsProvider ( accessKeyId , accessKeySecret , "" ) ) , ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } client := s3 . NewFromConfig ( cfg ) listObjectsOutput , err := client . ListObjectsV2 ( context . TODO ( ) , & s3 . ListObjectsV2Input { Bucket : & bucketName , } ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } for _ , object := range listObjectsOutput . Contents { obj , _ := json . MarshalIndent ( object , "" , "\t" ) fmt . Println ( string ( obj ) ) } listBucketsOutput , err := client . ListBuckets ( context . TODO ( ) , & s3 . ListBucketsInput { } ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } for _ , object := range listBucketsOutput . Buckets { obj , _ := json . MarshalIndent ( object , "" , "\t" ) fmt . Println ( string ( obj ) ) } }

​​ Generate presigned URLs

You can also generate presigned links that can be used to temporarily share public write access to a bucket.