Use R2 in a Worker

Below is an example Worker that exposes an R2 bucket to the Internet and demonstrates its functionality for storing and retrieving objects.

interface Env { MY_BUCKET : R2Bucket } function parseRange ( encoded : string | null ) : undefined | { offset : number , end : number , length : number } { if ( encoded === null ) { return } const parts = encoded . split ( "bytes=" ) [ 1 ] ?. split ( "-" ) ?? [ ] if ( parts . length !== 2 ) { throw new Error ( 'Not supported to skip specifying the beginning/ending byte at this time' ) } return { offset : Number ( parts [ 0 ] ) , end : Number ( parts [ 1 ] ) , length : Number ( parts [ 1 ] ) + 1 - Number ( parts [ 0 ] ) , } } function objectNotFound ( objectName : string ) : Response { return new Response ( ` <html><body>R2 object "<b> ${ objectName } </b>" not found</body></html> ` , { status : 404 , headers : { 'content-type' : 'text/html; charset=UTF-8' } } ) } export default { async fetch ( request : Request , env : Env ) : Promise < Response > { const url = new URL ( request . url ) const objectName = url . pathname . slice ( 1 ) console . log ( ` ${ request . method } object ${ objectName } : ${ request . url } ` ) if ( request . method === 'GET' || request . method === 'HEAD' ) { if ( objectName === '' ) { if ( request . method == 'HEAD' ) { return new Response ( undefined , { status : 400 } ) } const options : R2ListOptions = { prefix : url . searchParams . get ( 'prefix' ) ?? undefined , delimiter : url . searchParams . get ( 'delimiter' ) ?? undefined , cursor : url . searchParams . get ( 'cursor' ) ?? undefined , include : [ 'customMetadata' , 'httpMetadata' ] , } console . log ( JSON . stringify ( options ) ) const listing = await env . MY_BUCKET . list ( options ) return new Response ( JSON . stringify ( listing ) , { headers : { 'content-type' : 'application/json; charset=UTF-8' , } } ) } if ( request . method === 'GET' ) { const range = parseRange ( request . headers . get ( 'range' ) ) const object = await env . MY_BUCKET . get ( objectName , { range , onlyIf : request . headers , } ) if ( object === null ) { return objectNotFound ( objectName ) } const headers = new Headers ( ) object . writeHttpMetadata ( headers ) headers . set ( 'etag' , object . httpEtag ) if ( range ) { headers . set ( "content-range" , ` bytes ${ range . offset } - ${ range . end } / ${ object . size } ` ) } const status = object . body ? ( range ? 206 : 200 ) : 304 return new Response ( object . body , { headers , status } ) } const object = await env . MY_BUCKET . head ( objectName ) if ( object === null ) { return objectNotFound ( objectName ) } const headers = new Headers ( ) object . writeHttpMetadata ( headers ) headers . set ( 'etag' , object . httpEtag ) return new Response ( null , { headers , } ) } if ( request . method === 'PUT' || request . method == 'POST' ) { const object = await env . MY_BUCKET . put ( objectName , request . body , { httpMetadata : request . headers , } ) return new Response ( null , { headers : { 'etag' : object . httpEtag , } } ) } if ( request . method === 'DELETE' ) { await env . MY_BUCKET . delete ( url . pathname . slice ( 1 ) ) return new Response ( ) } return new Response ( ` Unsupported method ` , { status : 400 } ) } }