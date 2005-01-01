多因素电子邮件身份验证

使用 Cloudflare 多因素电子邮件身份验证，提高帐户安全性并防止未经授权访问

Cloudflare 使用多因素身份验证（MFA）方法来提高帐户安全性。当攻击者由于遭到泄露或容易猜测的密码而在未经授权的情况下访问帐户时，MFA 可以防止客户帐户被盗用。

如果用户从无法识别的 IP 地址提供正确的凭据，Cloudflare 会对登录行为进行质询。

Cloudflare 质询登录时，会向我们为该帐户备案的电子邮件发送一个在 30 分钟后到期的一次性代码。如果通过仪表板提供了正确的代码，则该 IP 将被记录，并且之后 90 天内从该 IP 地址进行的后续登录不会受到质询。

通过勾选“记住这台电脑”，该设备/浏览器将在最多 14 天内不受到 MFA 质询。14 天后，Cloudflare 会重新开始检查 IP 地址以查找该设备/浏览器的登录信息。

​​ MFA 故障排除

Cloudflare 电子邮件有时会被收件人的电子邮件服务标记为垃圾邮件。如果您正在等待接收身份验证令牌，则应检查垃圾邮件文件夹中是否有 Cloudflare 电子邮件，并配置过滤器来允许来自 [email protected] 的 Cloudflare 电子邮件。

有时候，电子邮件会被收件人电子邮件服务拒绝。Cloudflare 将重试，但经过几次尝试后，它会标记您的电子邮件地址，并且不会再发送任何电子邮件。