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从遭入侵的站点恢复

​​ 从遭入侵的站点恢复

了解如何从遭入侵的网站恢复并防止日后被黑客入侵。

​​ 概述

如果您的网站最近遭到黑客入侵，请查看以下建议的步骤，以恢复遭入侵的网站并防止日后被黑客入侵。

​​ 从攻击恢复

  • 向您的主机提供商索取有关黑客入侵的详细信息，包括他们认为站点遭受入侵的程度。
  • 请主机提供商删除放置到您网站上的恶意内容。
  • 解决 Google Webmaster Tools 中的站点警告，并在入侵问题解决后将您的站点重新提交 Google 审核。

​​ 预防和缓减日后黑客入侵风险

要降低日后被黑客入侵的几率，请采取以下措施：

​​ 务必更新您的内容管理系统（CMS）

例如，如果您使用的是 WordPress，请确保使用最新版本的 WordPress。CMS 平台会推送更新来解决已知漏洞。一旦可用，务必升级到最新的版本。

​​ 确保更新您的插件

如果您在网站或 CMS 上使用插件或扩展，请更新到最新版本。

​​ 激活 Cloudflare 的 Web Application Firewall (WAF)

付费 Cloudflare 计划的客户可以激活 WAF 来质询或阻止已知的恶意行为。

​​ 保护您的管理员登录

许多黑客入侵是由登录页面上暴力攻击所致。检查 RublonJetpack 等服务，防止您的站点遭受以 WordPress 等 CMS 平台为目标的攻击。

​​ 备份您的站点

如果您的站点不幸被黑客入侵，请通过使用 CodeGuard 等服务从备份恢复站点，以免丢失宝贵的内容。

​​ 相关资源