从遭入侵的站点恢复

了解如何从遭入侵的网站恢复并防止日后被黑客入侵。

如果您的网站最近遭到黑客入侵，请查看以下建议的步骤，以恢复遭入侵的网站并防止日后被黑客入侵。

向您的主机提供商索取有关黑客入侵的详细信息，包括他们认为站点遭受入侵的程度。

请主机提供商删除放置到您网站上的恶意内容。

解决 Google Webmaster Tools External link icon Open external link 中的站点警告，并在入侵问题解决后将您的站点重新提交 Google 审核。

要降低日后被黑客入侵的几率，请采取以下措施：

例如，如果您使用的是 WordPress，请确保使用最新版本的 WordPress。CMS 平台会推送更新来解决已知漏洞。一旦可用，务必升级到最新的版本。

如果您在网站或 CMS 上使用插件或扩展，请更新到最新版本。

付费 Cloudflare 计划的客户可以激活 WAF 来质询或阻止已知的恶意行为。

许多黑客入侵是由登录页面上暴力攻击所致。检查 Rublon External link icon Open external link 或 Jetpack External link icon Open external link 等服务，防止您的站点遭受以 WordPress 等 CMS 平台为目标的攻击。