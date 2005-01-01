从遭入侵的站点恢复
从遭入侵的站点恢复
了解如何从遭入侵的网站恢复并防止日后被黑客入侵。
概述
如果您的网站最近遭到黑客入侵，请查看以下建议的步骤，以恢复遭入侵的网站并防止日后被黑客入侵。
从攻击恢复
- 向您的主机提供商索取有关黑客入侵的详细信息，包括他们认为站点遭受入侵的程度。
- 请主机提供商删除放置到您网站上的恶意内容。
- 解决 Google Webmaster Tools 中的站点警告，并在入侵问题解决后将您的站点重新提交 Google 审核。
预防和缓减日后黑客入侵风险
要降低日后被黑客入侵的几率，请采取以下措施：
务必更新您的内容管理系统（CMS）
例如，如果您使用的是 WordPress，请确保使用最新版本的 WordPress。CMS 平台会推送更新来解决已知漏洞。一旦可用，务必升级到最新的版本。
确保更新您的插件
如果您在网站或 CMS 上使用插件或扩展，请更新到最新版本。
激活 Cloudflare 的 Web Application Firewall (WAF)
付费 Cloudflare 计划的客户可以激活 WAF 来质询或阻止已知的恶意行为。
保护您的管理员登录
许多黑客入侵是由登录页面上暴力攻击所致。检查 Rublon 或 Jetpack 等服务，防止您的站点遭受以 WordPress 等 CMS 平台为目标的攻击。
备份您的站点
如果您的站点不幸被黑客入侵，请通过使用 CodeGuard 等服务从备份恢复站点，以免丢失宝贵的内容。