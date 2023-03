Probleme mit der Anmeldung und dem Konto

​​ Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse vergessen?

​​ Enterprise Plan

Wenn Sie die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.

​​ Free, Pro und Business Plan

Wenn Sie die mit Ihrer Anwendung verknüpfte E-Mail-Adresse vergessen haben:

1. Gehen Sie auf External link icon Open external link E-Mail-Adresse vergessen? External link icon Open external link

2. Geben Sie Ihren Domain-Namen ein.

3. Cloudflare sendet eine E-Mail an die Adresse, die Ihrem Domain-Namen zugeordnet ist. Wenn Sie nicht innerhalb von 20 Minuten eine E-Mail erhalten, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Die Nachricht wird von [email protected] oder [email protected] gesendet.

Wenn Sie immer noch nicht auf die mit Ihrem Cloudflare-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zugreifen können, müssen Sie Ihre Domain auf ein anderes Konto verschieben External link icon Open external link .

Dies ist notwendig, damit Cloudflare das Hijacking von Konten verhindern kann.

​​ Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Wenn Sie Ihr Kontopasswort vergessen haben:

1. Gehen Sie auf External link icon Open external link Passwort zurücksetzen External link icon Open external link .

2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

3. Sie sollten eine E-Mail von Cloudflare erhalten. Wenn Sie innerhalb von 20 Minuten keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Die Nachricht wird von [email protected] oder [email protected] gesendet.

4. Klicken Sie auf den Link zum Zurücksetzen des Passworts. Dieser Link läuft nach zwei Stunden ab.

​​ Probleme mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Es kann vorkommen, dass ein Mobilgerät, ein Sicherheitsschlüssel oder ein Authentifizierungscode für Sie nicht mehr verfügbar ist.

In der Regel können Sie diese Probleme dadurch lösen, dass Sie einen Backup-Code verwenden oder einen Backup-Code von Ihrer bevorzugten Authentifizierungs-App abrufen.

Nach der Einrichtung der 2FA wurden Sie gebeten, Ihre Backup-Codes an einem sicheren Ort aufzubewahren. So stellen Sie den Zugang mit einem Backup-Code von Cloudflare wieder her:

1. Rufen Sie den Backup-Code von dem Ort ab, an dem Sie ihn gespeichert haben.

2. Rufen Sie die Cloudflare-Anmeldeseite auf.

3. Tragen Sie den Backup-Code im Anmeldebildschirm ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

​​ 2FA deaktivieren

Wenn Sie oder ein anderer Kontoinhaber noch Zugriff auf Ihr Cloudflare-Konto haben, können Sie Ihre 2FA-Einstellungen External link icon Open external link deaktivieren.

​​ Ihr Konto wiederherstellen

Wenn Sie nicht mehr auf Ihr 2FA-Konto oder Ihre Backup-Codes zugreifen können, verwenden Sie ein verifiziertes Gerät, um einen temporären Zugangscode anzufordern.

1. Melden Sie sich beim Cloudflare-Dashboard External link icon Open external link an.

2. Klicken Sie auf der Seite Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Sie können nicht auf Ihr 2FA-Gerät oder Ihre Backup-Codes zugreifen?.

3. Klicken Sie auf Wiederherstellung beginnen.

4. Verifizieren Sie mit einem temporären Zugangscode die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse.

5. Verifizieren Sie Ihr Gerät mit einem Gerät, mit dem Sie sich zuvor angemeldet haben. Wenn Sie Ihre Cookies häufig löschen oder sich von einer anderen IP-Adresse aus anmelden, wird sich unser System nicht mehr an Ihr Gerät erinnern und Sie müssen für die Verifizierung ein anderes Gerät verwenden.

6. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie 3 bis 5 Tage nach Abschluss der Verifizierung warten, bis Sie Ihren vorläufigen Zugangscode erhalten.

​​ Benötigen Sie noch zusätzliche Hilfe?

Wenn Sie immer noch Probleme mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, folgen Sie den Anweisungen in der Phase Gerät verifizieren von Ihr Konto wiederherstellen.

​​ Sie können Ihre E-Mail nicht verifizieren?

Sobald Sie sich für ein Cloudflare-Konto angemeldet haben, sollten Sie eine E-Mail mit einem Link erhalten, über den Sie Ihr E-Mail-Konto verifizieren.

Wenn Sie die Seite Dieser Link ist nicht gültig (This link is not valid) sehen, versuchen Sie, den Link:

in einem anderen Browser anzuklicken

im aktuellen Browser im Inkognito-Modus anzuklicken

​​ Ihre Cloudflare-E-Mail-Adresse oder Ihr Passwort ändern

So ändern Sie die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Cloudflare Konto verknüpft ist:

1. Gehen Sie zu Ihrem Profil External link icon Open external link .

2. Wählen Sie Ihr Konto aus.

3. Wählen Sie im Menü E-Mail-Adresse die Option E-Mail-Adresse ändern aus.

3. Geben Sie in diesem Dialog unter Neue E-Mail-Adresse Ihre neue E-Mail-Adresse ein. Wiederholen Sie sie unter E-Mail-Adresse bestätigen. Geben Sie dann Ihr aktuelles Passwort ein.

5. Klicken Sie auf Speichern.

​​ Passwort ändern

1. Gehen Sie zu Ihrem Profil External link icon Open external link .

2. Wählen Sie Ihr Konto aus.

3. Wählen Sie Authentifizierung.

4. Unter Passwort klicken Sie auf Ändern.

5. Ändern Sie Ihr Passwort und klicken Sie auf Speichern.

​​ Ein kompromittiertes Konto wieder sicher machen

Wenn Sie verdächtige Aktivitäten innerhalb Ihres Cloudflare-Kontos bemerken, sollten Sie Ihr Konto mit diesen Schritten absichern.

Sie können sich auf dem Cloudflare-Dashboard External link icon Open external link auf verschiedene Arten anmelden:

E-Mail und Passwort : Geben Sie zur Anmeldung Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein.

: Geben Sie zur Anmeldung Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein. Single Sign On (SSO): Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (vorausgesetzt, Ihr Administrator hat SSO als Anmeldeoption konfiguriert ).

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (vorausgesetzt, Ihr Administrator hat ). Mit Apple anmelden : E-Mail-Adresse des Cloudflare-Kontos ist auch die Apple-ID:: Sie können sich entweder mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder mit Apple anmelden. E-Mail-Adresse des Cloudflare-Kontos ist nicht die Apple-ID: Es wird ein neues Cloudflare-Konto erstellt, wenn Sie sich mit Apple anmelden. Wenn Sie sich bei einem bestehenden Konto anmelden möchten, ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse External link icon Open external link so, dass sie mit der Adresse Ihrer Apple-ID übereinstimmt.

: