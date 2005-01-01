登录和帐户问题

了解如何解决与帐户或登录过程相关的常见问题

​​ Enterprise 计划

如果您忘记与帐户关联的电子邮件地址，请联系您的 Customer Success 经理。

​​ Free、Pro 和 Business 计划

如果您忘记了与应用程序关联的电子邮件地址：

1. 前往 External link icon Open external link 忘记电子邮件？ External link icon Open external link

2. 输入您的域名。

3. Cloudflare 将向与您域名关联的地址发送电子邮件。如果您 20 分钟后仍未收到电子邮件，请检查垃圾邮件文件夹。邮件发送自 [email protected] 或 [email protected] 。

如果仍然无法访问与您 Cloudflare 帐户关联的电子邮件地址，您需要 将您的域移至另一帐户 External link icon Open external link 。

Cloudflare 需要执行以下步骤来防止帐户劫持。

如果您忘记了帐户密码：

1. 前往 External link icon Open external link 密码重置 External link icon Open external link 。

2. 输入您的电子邮件地址。

3. 您应该收到来自 Cloudflare 的电子邮件。如果您 20 分钟后仍未收到，请检查垃圾邮件文件夹。邮件发送自 [email protected] 或 [email protected] 。

4. 选择密码重置链接。此链接会在两个小时后失效。

您可能无法访问移动设备、安全密钥或身份验证代码。

通常，您可以通过使用备份代码或从首选身份验证应用中检索备份代码来解决这些问题。

设置 2FA 时，您应该已将备份代码保存到安全的位置。要使用 Cloudflare 备份代码恢复失去的访问权限，请执行以下操作：

1. 从存储备份的位置检索备份代码。

2. 前往 Cloudflare 登录页面。

3. 在登录屏幕中输入备份代码，然后单击登录。

​​ 停用 2FA

如果您或其他帐户所有者仍然能够访问您的 Cloudflare 帐户，则可以禁用 您的 2FA 设置 External link icon Open external link 。

如果您无法访问 2FA 帐户或备份代码，请使用一台经过验证的设备来申请临时访问代码。

1. 登录到 Cloudflare Dashboard External link icon Open external link 。

2. 在双因素身份验证页面上，点击无法访问您的 2FA 设备或备份代码？。

3. 点击开始恢复。

4. 使用临时访问代码验证与您的帐户绑定的电子邮件地址。

5. 使用您以前登录过的设备验证您的设备。如果您经常清除 Cookie 或从不同的 IP 地址登录，则您已经擦除了我们对您设备的记忆，因此需要使用不同的设备来验证。

6.为了安全起见，在完成验证后，您必须等待 3 至 5 天才能收到临时访问代码。

如果您的双因素身份验证仍有问题，请按照**“恢复您的账户**”的**“验证设备”**阶段中提供的说明操作。

注册 Cloudflare 帐户后，您应该会收到一封电子邮件，其中包含了用于验证您的电子邮件帐户的链接。

如果看到此链接无效页面，请尝试：

在其他浏览器中单击该链接

在当前浏览器的隐身窗口中单击该链接

​​ 更改 Cloudflare 电子邮件地址或密码

要更改与您的 Cloudflare 帐户关联的电子邮件地址，请执行以下操作：

1. 前往您的 个人资料 External link icon Open external link 。

2. 选择您的帐户。

3. 在电子邮件地址面板中，单击更改电子邮件地址。

4. 在对话框中，在新电子邮件地址和确认电子邮件地址中输入新的电子邮件地址，再输入您的当前密码。

5. 选择保存。

1. 前往您的 个人资料 External link icon Open external link 。

2. 选择您的帐户。

3. 选择身份验证。

4. 在密码上，选择更改。

5. 更改您的密码，然后选择保存。

如果您在 Cloudflare 帐户中发现可疑活动，请通过以下步骤保护您的帐户安全。

Cloudflare Dashboard External link icon Open external link 有多个登录选项。