威胁类型有哪几种？

Cloudflare 把不同的威胁进行分类，并采取blocks（阻止）或 challenges（质询）。为帮助您了解有关网站流量的更多信息，分析页面上的“Type of Threats Mitigated”指标衡量按以下类别阻止或质询的威胁：

**Bad browser （浏览器错误）：

**请求的来源不合法或请求本身是恶意请求。用户将在其浏览器中看到 1010 错误页面 External link icon Open external link 。

Cloudflare 的 Browser Integrity Check 可查找最常见的滥法 HTTP 标头，并拒绝他们访问您的网页。它还将质询没有用户代理或非标准用户代理（机器人、爬网程序或访问者也经常使用）的访问者。

在此处了解有关 Browser Integrity Check 的更多信息。 External link icon Open external link

阻止hotlink（热链接）：

“Hotlink Protection”通过构建链接到源站上托管的图像的页面，确保其他网站无法使用您的带宽。Cloudflare 的客户可以打开和关闭此功能。

在此处了解有关 Hotlink Protection 的更多信息。 External link icon Open external link

人类质询：

访问者未能通过收到的 CAPTCHA 质询页面。

注意：CAPTCHA 页面是难以辨识的单词或一组数字，只有人可以识别。如果输入不正确，请求会被阻止。

浏览器质询：

机器人对 JavaScript 质询无法规定有效的答案（在大多数情况下，不会发生这种情况，机器人通常根本不会响应此质询，因此不会记录“失败”的 JavaScript 质询）。

注意：在 JavaScript 质询期间，会显示__一个大约五秒钟的空隙页面，而 Cloudflare 会执行一系列数学挑战，以确保它是合法的人类访问者。

**错误 IP：

**来自基于威胁评分 Cloudflare 不信任的 IP 地址的请求。

Cloudflare 会使用从 Project Honeypot 等来源收集威胁评分，加上我们自己得到的流量来确定访问者是合法还是恶意。合法访问者通过质询会抵消该 IP 地址之前出现的负面行为的威胁评分。我们的系统会不断更新这些威胁有关数据。网站拥有者可以随时使用 Cloudflare 的安全设置来覆盖威胁评分。

阻止国家/地区：

根据防火墙应用中设置的用户配置阻止的国家/地区的请求。

在此处了解有关使用防火墙应用阻止国家/地区的详细信息。 External link icon Open external link

阻止 IP（用户）：

根据防火墙应用中设置的用户配置阻止的特定 IP 地址的请求。

在此处了解有关使用防火墙应用阻止 IP 的详细信息。 External link icon Open external link

阻止 IP 范围 (/16)：

根据防火墙应用中设置的用户配置阻止的 /16 范围。

在此处了解有关使用防火墙应用阻止 IP 的详细信息。 External link icon Open external link

阻止 IP 范围 (/24)：

根据防火墙应用中设置的用户配置阻止的 /24 范围。

在此处了解有关使用防火墙应用阻止 IP 的详细信息。 External link icon Open external link

**新 CAPTCHA（用户）：

**基于在 WAF 或防火墙应用中为访问者 IP 设置的用户配置的质询。

在此处了解有关使用 WAF 质询访问者的更多信息。 External link icon Open external link

Captcha 错误：

机器人未能通过质询提出的请求。

注意：CAPTCHA 页面是难以辨识的单词或一组数字，只有人可以识别。如果输入不正确，请求会被阻止。

**机器人请求：

**来自机器人的请求。