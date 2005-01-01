最佳做法：DDoS 预防措施

了解防止启用了 Cloudflare 的站点遭受 DDoS 工具的最佳做法。

加入 Cloudflare 之后，请遵循以下建议，确保您的站点充分准备好防御潜在的 DDoS 攻击。

​​ 将您的 DNS 记录代理到 Cloudflare

攻击者试图识别您的原始 IP 地址，以直接攻击没有 Cloudflare 保护的源站 Web 服务器。通过将流量代理到 Cloudflare 隐藏您的原始 IP 地址，使其免受直接攻击。

通过以下步骤设置您的 DNS 记录，以获得最大程度的保护：

​​ 不要限制或阻止来自 Cloudflare IP 的请求

将流量代理到 Cloudflare 之后，对源站 Web 服务器的连接将来自 Cloudflare 的 IP 地址 External link icon Open external link 。因此，源站 Web 服务器务必要将 Cloudflare IP 列入白名单 External link icon Open external link ，并且明确阻止并非来自 Cloudflare 或您信任的合作伙伴、供应商或应用程序 IP 地址的流量。

​​ 在源站日志中恢复原始访问者 IP

若要查看攻击背后的真实 IP，请在您的源站日志中 恢复原始访问者 IP External link icon Open external link 。否则，所有流量都会在您的日志中列出 Cloudflare 的 IP。Cloudflare 始终在请求中包含原始访问者 IP 地址， 作为 HTTP 标头 External link icon Open external link 。告知您的主机提供商，您将使用反向代理，并在查看当前连接时所有流量都将来自 Cloudflare 的 IP。

​​ 将站点移至 Cloudflare 后更改服务器 IP 地址

对于代理到 Cloudflare 的流量，Cloudflare 会隐藏您的源站服务器 IP 地址。作为额外的安全预防措施，建议您与主机提供商联系，并请求新的源站 IP。

​​ 使用 Rate Limiting 来防止暴力破解和第 7 层 DDoS 攻击

为阻止伪装成正常 HTTP 请求的攻击，Rate Limiting 允许网站管理员在期望其 Web 服务器接收的负载上指定细粒度的阈值。只需点击一下，即可设置基本速率限制， 防止您的登录页面遭受暴力攻击 External link icon Open external link 。