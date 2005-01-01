响应 DDoS 攻击

​​ 响应 DDoS 攻击

防止您的网站遭受 分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击 External link icon Open external link 。了解基本的对策以停止进行中的攻击。

Cloudflare 的网络会自动防御大规模 DDoS 攻击 External link icon Open external link 。在 Cloudflare 上缓存内容也可防止您的网站遭受小规模 DDoS 攻击，但未缓存的资源可能需要本指南中介绍的额外手动干预步骤。

​​ 第 1 步：启用 Under Attack Mode

如何激活 Under Attack Mode External link icon Open external link ：

登录您的 Cloudflare 帐户。 选择当前遭受攻击的域。 在 Cloudflare Overview 应用的 Quick Actions 部分中，将 Under Attack Mode 切换到 On。 [可选] 调整 Firewall 应用中 Settings 选项卡内的 Challenge Passage External link icon Open external link 。

​​ 第 2 步：启用 Web Application Firewall (WAF)

通过以下步骤启用 Cloudflare WAF External link icon Open external link ：

登录您的 Cloudflare 帐户。 设置需要额外保护的域。 在 Firewall 应用的 Managed Rules 选项卡中，将 Web Application Firewall 切换到 On。

​​ 第 3 步：通过 Firewall 应用质询或阻止流量

Cloudflare Firewall 应用可通过以下方式协助流量拦截：

IP 访问规则 External link icon Open external link - 建议用于阻止多个 IP 地址、/16 或 /24 IP 范围或自治系统编号 (ASN)。

防火墙规则 - 建议用于阻止国家/地区、任意有效的 IP 范围或更为复杂的攻击模式。

Zone Lockdown External link icon Open external link - 建议用于仅允许受信任的 IP 地址或范围访问您的站点的某一部分。

User Agent Blocking External link icon Open external link - 建议用于阻止整个域中可疑的 用户代理标头 External link icon Open external link 。

要决定阻止或质询哪些国家/地区或 IP，请查看您的日志文件。联系您的主机提供商以帮助确定以下几项：

到达您的源站 Web 服务器的攻击流量；

攻击所访问的资源；以及

攻击的常见特征（IP 地址、用户代理、国家/地区或 ASN 等）。

​​ 第 4 步：联系 Cloudflare 支持