Available expression fields

You can use the following fields in override expressions for the Network-layer DDoS Attack Protection Managed Ruleset:

ip.src

ip.dst

ip.proto.num

ip.len

ip.ttl

tcp.srcport

tcp.dstport

tcp.flags

tcp.flags.ack

tcp.flags.fin

tcp.flags.push

tcp.flags.reset

tcp.flags.syn

tcp.flags.urg

udp.srcport

udp.dstport

Refer to Fields in the Rules language documentation for more information.