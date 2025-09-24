Supported models
This page lists all models supported by AI Search and their lifecycle status.
Production models are the actively supported and recommended models that are stable, fully available.
|Provider
|Alias
|Context window (tokens)
|Anthropic
anthropic/claude-3-7-sonnet
|200,000
anthropic/claude-sonnet-4
|200,000
anthropic/claude-opus-4
|200,000
anthropic/claude-3-5-haiku
|200,000
|Cerebras
cerebras/qwen-3-235b-a22b-instruct
|64,000
cerebras/qwen-3-235b-a22b-thinking
|65,000
cerebras/llama-3.3-70b
|65,000
cerebras/llama-4-maverick-17b-128e-instruct
|8,000
cerebras/llama-4-scout-17b-16e-instruct
|8,000
cerebras/gpt-oss-120b
|64,000
|Google AI Studio
google-ai-studio/gemini-2.5-flash
|1,048,576
google-ai-studio/gemini-2.5-pro
|1,048,576
|Grok (x.ai)
grok/grok-4
|256,000
|Groq
groq/llama-3.3-70b-versatile
|131,072
groq/llama-3.1-8b-instant
|131,072
|OpenAI
openai/gpt-5
|400,000
openai/gpt-5-mini
|400,000
openai/gpt-5-nano
|400,000
|Workers AI
@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast
|24,000
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fast
|60,000
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fp8
|32,000
@cf/meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct
|131,000
|Provider
|Alias
|Vector dims
|Input tokens
|Metric
|Google AI Studio
google-ai-studio/gemini-embedding-001
|1,536
|2048
|cosine
|OpenAI
openai/text-embedding-3-small
|1,536
|8192
|cosine
openai/text-embedding-3-large
|1,536
|8192
|cosine
|Workers AI
@cf/baai/bge-m3
|1,024
|512
|cosine
@cf/baai/bge-large-en-v1.5
|1,024
|512
|cosine
There are currently no models marked for end-of-life.
