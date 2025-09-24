 Skip to content
Supported models

This page lists all models supported by AI Search and their lifecycle status.

Production models

Production models are the actively supported and recommended models that are stable, fully available.

Text generation

ProviderAliasContext window (tokens)
Anthropicanthropic/claude-3-7-sonnet200,000
anthropic/claude-sonnet-4200,000
anthropic/claude-opus-4200,000
anthropic/claude-3-5-haiku200,000
Cerebrascerebras/qwen-3-235b-a22b-instruct64,000
cerebras/qwen-3-235b-a22b-thinking65,000
cerebras/llama-3.3-70b65,000
cerebras/llama-4-maverick-17b-128e-instruct8,000
cerebras/llama-4-scout-17b-16e-instruct8,000
cerebras/gpt-oss-120b64,000
Google AI Studiogoogle-ai-studio/gemini-2.5-flash1,048,576
google-ai-studio/gemini-2.5-pro1,048,576
Grok (x.ai)grok/grok-4256,000
Groqgroq/llama-3.3-70b-versatile131,072
groq/llama-3.1-8b-instant131,072
OpenAIopenai/gpt-5400,000
openai/gpt-5-mini400,000
openai/gpt-5-nano400,000
Workers AI@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast24,000
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fast60,000
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fp832,000
@cf/meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct131,000

Embedding

ProviderAliasVector dimsInput tokensMetric
Google AI Studiogoogle-ai-studio/gemini-embedding-0011,5362048cosine
OpenAIopenai/text-embedding-3-small1,5368192cosine
openai/text-embedding-3-large1,5368192cosine
Workers AI@cf/baai/bge-m31,024512cosine
@cf/baai/bge-large-en-v1.51,024512cosine

Transition models

There are currently no models marked for end-of-life.