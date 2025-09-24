Data source
AI Search can directly ingest data from the following sources:
|Data Source
|Description
|Website
|Connect a domain you own to index website pages.
|R2 Bucket
|Connect a Cloudflare R2 bucket to index stored documents.
Was this helpful?
- Resources
- API
- New to Cloudflare?
- Directory
- Sponsorships
- Open Source
- Support
- Help Center
- System Status
- Compliance
- GDPR
- Company
- cloudflare.com
- Our team
- Careers
- © 2025 Cloudflare, Inc.
- Privacy Policy
- Terms of Use
- Report Security Issues
- Trademark
-