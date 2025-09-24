Bring your own generation model
When using
AI Search, AI Search leverages a Workers AI model to generate the response. If you want to use a model outside of Workers AI, you can use AI Search for
search while leveraging a model outside of Workers AI to generate responses.
Here is an example of how you can use an OpenAI model to generate your responses. This example uses Workers Binding, but can be easily adapted to use the REST API instead.
Was this helpful?
- Resources
- API
- New to Cloudflare?
- Directory
- Sponsorships
- Open Source
- Support
- Help Center
- System Status
- Compliance
- GDPR
- Company
- cloudflare.com
- Our team
- Careers
- © 2025 Cloudflare, Inc.
- Privacy Policy
- Terms of Use
- Report Security Issues
- Trademark
-