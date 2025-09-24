Bring your own generation model

JavaScript

import { openai } from "@ai-sdk/openai" ; import { generateText } from "ai" ; export default { async fetch ( request , env ) { // Parse incoming url const url = new URL ( request . url ) ; // Get the user query or default to a predefined one const userQuery = url . searchParams . get ( "query" ) ?? "How do I train a llama to deliver coffee?" ; // Search for documents in AI Search const searchResult = await env . AI . autorag ( "my-rag" ) . search ( { query : userQuery , } ) ; if ( searchResult . data . length === 0 ) { // No matching documents return Response . json ( { text : `No data found for query " ${ userQuery } "` } ) ; } // Join all document chunks into a single string const chunks = searchResult . data . map ( ( item ) => { const data = item . content . map ( ( content ) => { return content . text ; } ) . join ( "



" ) ; return `<file name=" ${ item . filename } "> ${ data } </file>` ; } ) . join ( "



" ) ; // Send the user query + matched documents to openai for answer const generateResult = await generateText ( { model : openai ( "gpt-4o-mini" ) , messages : [ { role : "system" , content : "You are a helpful assistant and your task is to answer the user question using the provided files." , }, { role : "user" , content : chunks }, { role : "user" , content : userQuery }, ] , } ) ; // Return the generated answer return Response . json ( { text : generateResult . text } ) ; }, };