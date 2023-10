Terraform example

The following example defines a single cache rule for a zone using Terraform. The rule configures several cache settings and sets a custom cache key for incoming requests addressed at example.net . Terraform `cloudflare_ruleset` resource

resource "cloudflare_ruleset" "cache_rules_example" { zone_id = "<ZONE_ID>" name = "Set cache settings" description = "Set cache settings for incoming requests" kind = "zone" phase = "http_request_cache_settings" rules { action = "set_cache_settings" action_parameters { edge_ttl { mode = "override_origin" default = 60 status_code_ttl { status_code = 200 value = 50 } status_code_ttl { status_code_range { from = 201 to = 300 } value = 30 } } browser_ttl { mode = "respect_origin" } serve_stale { disable_stale_while_updating = true } respect_strong_etags = true cache_key { ignore_query_strings_order = false cache_deception_armor = true custom_key { query_string { exclude = ["*"] } header { include = ["habc", "hdef"] check_presence = ["habc_t", "hdef_t"] exclude_origin = true } cookie { include = ["cabc", "cdef"] check_presence = ["cabc_t", "cdef_t"] } user { device_type = true geo = false } host { resolved = true } } } origin_error_page_passthru = false } expression = "(http.host eq \"example.net\")" description = "Set cache settings and custom cache key for example.net" enabled = true } }

For additional guidance on using Terraform with Cloudflare, refer to Terraform.