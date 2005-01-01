最佳实践：通过 Cloudflare 页面规则使用自定义缓存加速您的网站
最佳实践：通过 Cloudflare 页面规则使用自定义缓存加速您的网站
通过 Cloudflare页面规则优化您的缓存配置来提高站点性能。
本文内容
概述
边缘缓存是 Cloudflare CDN 的一项基本功能。 因此，我们的边缘网络会自动缓存世界各地的大量内容。 当访问者请求缓存资源时，它会从离他们最近的数据中心提供服务，因此内容加载速度更快。
不仅如此，您还可以借助 Cloudflare 页面规则中提供的多种缓存设置进一步提高网站的性能。除了 Cloudflare 默认提供的自动缓存之外，这些额外的最佳实践可帮助您实现更高的性能。
开始前须知
Cloudflare 不会自动缓存 HTML 资源。这可以防止我们无意中缓存通常包含动态元素的页面。例如，某些 HTML 页面上的内容可能会根据特定访问者的特征（例如身份验证、个性化和购物车信息）而更改。
但是，您可以通过特定的 Cloudflare 页面规则设置来配置 HTML 缓存。 HTML 缓存灵活性的程度根据您的域名计划而有所不同，如下面的最佳实践部分所述。
在页面规则应用中配置缓存设置时，您实际上是在操作缓存应用的某些选项。不同之处在于，通过页面规则，在匹配自定义页面规则中定义的特定模式后，您可以在 URL 级别（而不是整个站点）进行应用缓存设置。 这样，您就可以更精确的控制到要缓存的特定资源。
有关 Cloudflare 缓存工具和选项的背景信息，请参阅：
- Cloudflare 为哪些文件扩展名进行静态缓存？
- 开始Cloudflare缓存
- 了解并配置Cloudflare页面规则
- Cloudflare缓存级别有哪些？
- 我如何知道Cloudflare是否缓存我的站点或是一个特定资源？
最佳实践 1 - 缓存静态，匿名HTML（所有域名）
所有域名计划都可以使用页面规则应用中的缓存一切的设置。
但是，无论是否存在动态内容，此选项都会缓存所有 HTML。如果您使用这种方法来缓存包含动态内容的页面，那么访问者很可能会看到不适用于他们的信息。
添加缓存一切页面规则：
- 在应用程序中，转到规则 > 页面规则。
- 点击_创建页面规则_或现有页面规则旁边的扳手图标。
- 填写适当的 URL 模式。
- 点击_添加设置_，然后选择_缓存级别设置_名称。
- 选择_缓存一切_设置。
- 保存并部署规则。
总之，此建议仅适用于静态和匿名的 HTML 页面。要了解更多信息，请参阅 如何在 Cloudflare 中使用缓存一切设置？
最佳实践 2 - 选择性缓存HTML（仅限Biz和企业计划的域名）
拥有Business和 企业域名的客户有额外的页面规则设置，可以根据页面是否包含动态信息来有选择地缓存 HTML 内容。
我们提供了以下关于实施此建议的具体说明的文章链接。然而，我们也可以将过程总结如下：
1. 为所需的 URL 模式创建一个新的页面规则。
2. 添加以下三个设置：
- 缓存一切 - 缓存所有静态和匿名内容
- 绕过 Cookie 上的缓存（仅适用于Business和企业计划）- 如果请求具有匹配的 cookie，则绕过缓存所有内容
- 边缘缓存 TTL - 指定 Cloudflare 应在我们的边缘网络中保留缓存资源多长时间，然后再向源站请求资源
3. 保存并部署您的新规则。
作为边缘缓存 TTL 的替代方案（上面第 2 项中的第三个要点），如果您认为源服务器中设置的缓存控制标头是合适的，则可以使用_源服务器缓存控制_设置。了解更多关于 源服务器缓存控制。
要了解有关所描述技术的更多信息，请参阅：
请注意，Cloudflare 缓存应用允许您清除缓存，以便将新请求发送到源站以重新获取。要了解更多信息，请参阅 如何清除缓存？