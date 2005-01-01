最佳实践：通过 Cloudflare 页面规则使用自定义缓存加速您的网站

​​ 最佳实践：通过 Cloudflare 页面规则使用自定义缓存加速您的网站

通过 Cloudflare页面规则优化您的缓存配置来提高站点性能。

边缘缓存是 Cloudflare CDN 的一项基本功能。 因此，我们的边缘网络会自动缓存世界各地的大量内容。 当访问者请求缓存资源时，它会从离他们最近的数据中心提供服务，因此内容加载速度更快。

不仅如此，您还可以借助 Cloudflare 页面规则中提供的多种缓存设置进一步提高网站的性能。除了 Cloudflare 默认提供的自动缓存之外，这些额外的最佳实践可帮助您实现更高的性能。

Cloudflare 不会自动缓存 HTML 资源。这可以防止我们无意中缓存通常包含动态元素的页面。例如，某些 HTML 页面上的内容可能会根据特定访问者的特征（例如身份验证、个性化和购物车信息）而更改。

但是，您可以通过特定的 Cloudflare 页面规则设置来配置 HTML 缓存。 HTML 缓存灵活性的程度根据您的域名计划而有所不同，如下面的最佳实践部分所述。

在页面规则应用中配置缓存设置时，您实际上是在操作缓存应用的某些选项。不同之处在于，通过页面规则，在匹配自定义页面规则中定义的特定模式后，您可以在 URL 级别（而不是整个站点）进行应用缓存设置。 这样，您就可以更精确的控制到要缓存的特定资源。

有关 Cloudflare 缓存工具和选项的背景信息，请参阅：

​​ 最佳实践 1 - 缓存静态，匿名HTML（所有域名）

所有域名计划都可以使用页面规则应用中的缓存一切的设置。

但是，无论是否存在动态内容，此选项都会缓存所有 HTML。如果您使用这种方法来缓存包含动态内容的页面，那么访问者很可能会看到不适用于他们的信息。

添加缓存一切页面规则：

在应用程序中，转到规则 > 页面规则。 点击_创建页面规则_或现有页面规则旁边的扳手图标。 填写适当的 URL 模式。 点击_添加设置_，然后选择_缓存级别设置_名称。 选择_缓存一切_设置。 保存并部署规则。

总之，此建议仅适用于静态和匿名的 HTML 页面。要了解更多信息，请参阅 如何在 Cloudflare 中使用缓存一切设置？ External link icon Open external link

​​ 最佳实践 2 - 选择性缓存HTML（仅限Biz和企业计划的域名）

拥有Business和 企业域名的客户有额外的页面规则设置，可以根据页面是否包含动态信息来有选择地缓存 HTML 内容。

我们提供了以下关于实施此建议的具体说明的文章链接。然而，我们也可以将过程总结如下：

1. 为所需的 URL 模式创建一个新的页面规则。

2. 添加以下三个设置：

缓存一切 - 缓存所有静态和匿名内容

绕过 Cookie 上的缓存（仅适用于Business和企业计划）- 如果请求具有匹配的 cookie，则绕过缓存所有内容

边缘缓存 TTL - 指定 Cloudflare 应在我们的边缘网络中保留缓存资源多长时间，然后再向源站请求资源

3. 保存并部署您的新规则。

作为边缘缓存 TTL 的替代方案（上面第 2 项中的第三个要点），如果您认为源服务器中设置的缓存控制标头是合适的，则可以使用_源服务器缓存控制_设置。了解更多关于 源服务器缓存控制 External link icon Open external link 。

要了解有关所描述技术的更多信息，请参阅：