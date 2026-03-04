Skip to content
Cloudflare Docs
Search
Docs Directory
APIs
SDKs
Help
Log in
Select theme
Dark
Light
Auto
Workers AI
No results found. Try a different search term, or use our
global search
.
Overview
Getting started
Overview
Workers Bindings
REST API
Dashboard
Models
Configuration
Workers Bindings
OpenAI compatible API endpoints
Vercel AI SDK
Hugging Face Chat UI
Features
Asynchronous Batch API
Beta
Overview
Workers Binding
REST API
Function calling
Overview
Beta
Embedded
Overview
Beta
Get Started
Examples
Use fetch() handler
Tools based on OpenAPI Spec
Use KV API
API Reference
Troubleshooting
Traditional
Beta
JSON Mode
Fine-tunes
Overview
Using LoRA adapters
Beta
Public LoRA adapters
Prompting
Markdown Conversion
Beta
Overview
Usage
Workers Binding
REST API
Supported Formats
How it works
Conversion Options
Guides
Demos and architectures
Tutorials
Agents ↗
Platform
Pricing
Data usage
Limits
Glossary
AI Gateway ↗
Errors
Choose a data or storage product ↗
Event subscriptions
Agents ↗
Playground ↗
Changelog
REST API reference ↗
API
LLM resources
llms.txt
prompt.txt
Workers AI llms-full.txt
Developer Platform llms-full.txt
GitHub
X.com
YouTube
Select theme
Dark
Light
Auto
Directory
…
Workers AI
Features
Markdown Conversion
Usage
Copy page
Usage
Workers Binding
REST API