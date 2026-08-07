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Limits

Last updated View as MarkdownAgent setup

Workers AI is now Generally Available. We've updated our rate limits to reflect this.

Note that model inferences in local mode using Wrangler will also count towards these limits. Beta models may have lower rate limits while we work on performance and scale.

Rate limits are default per task type, with some per-model limits defined as follows:

Rate limits by task type

Automatic Speech Recognition

  • 720 requests per minute

Image Classification

  • 3000 requests per minute

Image-to-Text

  • 720 requests per minute

Object Detection

  • 3000 requests per minute

Summarization

  • 1500 requests per minute

Text Classification

  • 2000 requests per minute

Text Embeddings

Text Generation

Frontier models

The following limits apply per account, per model:

Model Standard Workers AI billing Prepaid AI Gateway credits
@cf/moonshotai/kimi-k2.6 20 requests per minute 50 requests per minute
@cf/moonshotai/kimi-k2.7-code 20 requests per minute 50 requests per minute
@cf/zai-org/glm-5.2 20 requests per minute 50 requests per minute

To receive the elevated limit, load prepaid AI Gateway credits and set the gateway's Workers AI billing setting to Unified billing. These limits are designed for typical agentic and coding workloads, where requests to frontier models can take longer to complete.

Text-to-Image

Translation

  • 720 requests per minute

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