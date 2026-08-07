Workers AI is now Generally Available. We've updated our rate limits to reflect this.
Note that model inferences in local mode using Wrangler will also count towards these limits. Beta models may have lower rate limits while we work on performance and scale.
Rate limits are default per task type, with some per-model limits defined as follows:
- 720 requests per minute
- 3000 requests per minute
- 720 requests per minute
- 3000 requests per minute
- 1500 requests per minute
- 2000 requests per minute
- 3000 requests per minute
- @cf/baai/bge-large-en-v1.5 is 1500 requests per minute
- 300 requests per minute
- @hf/thebloke/mistral-7b-instruct-v0.1-awq is 400 requests per minute
- @cf/microsoft/phi-2 is 720 requests per minute
- @cf/qwen/qwen1.5-0.5b-chat is 1500 requests per minute
- @cf/qwen/qwen1.5-1.8b-chat is 720 requests per minute
- @cf/qwen/qwen1.5-14b-chat-awq is 150 requests per minute
- @cf/tinyllama/tinyllama-1.1b-chat-v1.0 is 720 requests per minute
The following limits apply per account, per model:
|Model
|Standard Workers AI billing
|Prepaid AI Gateway credits
|@cf/moonshotai/kimi-k2.6
|20 requests per minute
|50 requests per minute
|@cf/moonshotai/kimi-k2.7-code
|20 requests per minute
|50 requests per minute
|@cf/zai-org/glm-5.2
|20 requests per minute
|50 requests per minute
To receive the elevated limit, load prepaid AI Gateway credits and set the gateway's Workers AI billing setting to Unified billing. These limits are designed for typical agentic and coding workloads, where requests to frontier models can take longer to complete.
- 720 requests per minute
- @cf/runwayml/stable-diffusion-v1-5-img2img is 1500 requests per minute
- 720 requests per minute