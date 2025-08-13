Update a Turnstile Widget

curl "https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/ $ACCOUNT_ID /challenges/widgets/ $SITEKEY " \ --request PUT \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --json '{ "domains": [ "203.0.113.1", "cloudflare.com", "blog.example.com" ], "mode": "invisible", "name": "blog.cloudflare.com login form", "clearance_level": "interactive" }'