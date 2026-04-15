/links - Retrieve links from a webpage

The /links endpoint retrieves all links from a webpage. It can be used to extract all links from a page, including those that are hidden.

Before you begin, make sure you create a custom API Token with Browser Rendering - Edit permission. For more information, refer to Quick Actions — Before you begin.

Endpoint

https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/<accountId>/browser-rendering/links

Required fields

You must provide either url or html:

  • url (string)
  • html (string)

Common use cases

  • Collect only user-visible links for UX or SEO analysis
  • Crawl a site by discovering links on seed pages
  • Validate navigation/footers and detect broken or external links

Basic usage

Get all links on a page

This example grabs all links from the Cloudflare Doc's homepage. The response will be a JSON array containing the links found on the page.

Terminal window
curl -X POST 'https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/<accountId>/browser-rendering/links' \
  -H 'Authorization: Bearer <apiToken>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "url": "https://developers.cloudflare.com/"
  }'
{
  "success": true,
  "result": [
    "https://developers.cloudflare.com/",
    "https://developers.cloudflare.com/products/",
    "https://developers.cloudflare.com/api/",
    "https://developers.cloudflare.com/fundamentals/api/reference/sdks/",
    "https://dash.cloudflare.com/",
    "https://developers.cloudflare.com/fundamentals/subscriptions-and-billing/",
    "https://developers.cloudflare.com/api/",
    "https://developers.cloudflare.com/changelog/",
64 collapsed lines
    "https://developers.cloudflare.com/glossary/",
    "https://developers.cloudflare.com/reference-architecture/",
    "https://developers.cloudflare.com/web-analytics/",
    "https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/",
    "https://developers.cloudflare.com/registrar/",
    "https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/setup/",
    "https://developers.cloudflare.com/workers/",
    "https://developers.cloudflare.com/pages/",
    "https://developers.cloudflare.com/r2/",
    "https://developers.cloudflare.com/images/",
    "https://developers.cloudflare.com/stream/",
    "https://developers.cloudflare.com/products/?product-group=Developer+platform",
    "https://developers.cloudflare.com/workers-ai/tutorials/build-a-retrieval-augmented-generation-ai/",
    "https://developers.cloudflare.com/workers-ai/",
    "https://developers.cloudflare.com/vectorize/",
    "https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/",
    "https://playground.ai.cloudflare.com/",
    "https://developers.cloudflare.com/products/?product-group=AI",
    "https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/access-controls/policies/",
    "https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/",
    "https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/traffic-policies/",
    "https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/remote-browser-isolation/",
    "https://developers.cloudflare.com/learning-paths/replace-vpn/concepts/",
    "https://developers.cloudflare.com/products/?product-group=Cloudflare+One",
    "https://workers.cloudflare.com/playground#LYVwNgLglgDghgJwgegGYHsHALQBM4RwDcABAEbogB2+CAngLzbPYZb6HbW5QDGU2AAwAmAIyiAzMIAsATlmi5ALhYs2wDnC40+AkeKlyFcgLAAoAMLoqEAKY3sAESgBnGOhdRo1pSXV4CYhIqOGBbBgAiKBpbAA8AOgArFwjSVCgwe1DwqJiE5IjzKxt7CGwAFToYW184GBgwPgIoa2REuAA3OBdeBFgIAGpgdFxwW3NzOPckElxbVDhwCBIAbzMSEm66Kl4-WwheAAsACgRbAEcQWxcIAEpV9Y2SXmsbkkOIYDASBhIAAwAPABCRwAeQs5QAmgAFACi70+YAAfI8NgCKLg6Cink8AYdREiABK2MBgdAkADqmDAuAByHx2JxJABMCR5UOrhIwEQAGsQDASAB3bokADm9lsCAItlw5DomxIFjJIFwqDAiFslMwPMl8TprNRzOQGKxfyIZkNZwgIAQVGCtkFJAAStd3FQXLZjh8vgAaB5M962OBzBAuXxrAMbCIvEoOCBVWwRXwROyxFDesBEI6ID0QBgAVXKADFsAAOCI+w0bAC+lZx1du5prlerRHMqmY6k02h4-CEYkkMnkilkRWsdgczjcHi8LSovn8mlIITCkTChE0qT8GSyq4iZDJZEKlnHpQqCdq9UavGarWS1gmZhWEW50QA+sNRpkk7k5vkUtW7Ydl2gQ9ro-YGEOxiyMwQA",
    "https://workers.cloudflare.com/playground#LYVwNgLglgDghgJwgegGYHsHALQBM4RwDcABAEbogB2+CAngLzbPYZb6HbW5QDGU2AAwB2AMwAWAKyCAjMICc8meIBcLFm2Ac4XGnwEiJ0uYuUBYAFABhdFQgBTO9gAiUAM4x0bqNFsqSmngExCRUcMD2DABEUDT2AB4AdABWblGkqFBgjuGRMXFJqVGWNnaOENgAKnQw9v5wMDBgfARQtsjJcABucG68CLAQANTA6Ljg9paWCZ5IJLj2qHDgECQA3hYkJL10VLwB9hC8ABYAFAj2AI4g9m4QAJTrm1skvLZ388EkDE8vL8f2MBgdD+KIAd0wYFwUQANM8tgBfIgWeEkC4QEAIKgkABKt08VDc9hSblsp2092RiLhSMs6mYmm0uh4-CEYiksgUSnEJVsDicrg8Xh8bSo-kC2lIYQi0QihG06QCWRyMqiZGBZGK1j55SqNTq20azV4rXaqVsUwsayiwDgsQA+qNxtkoip8gtCmkEXT6Yzgsz9GyjJzTOJmEA",
    "https://workers.cloudflare.com/playground#LYVwNgLglgDghgJwgegGYHsHALQBM4RwDcABAEbogB2+CAngLzbPYZb6HbW5QDGU2AAwBWABwBGAOyjRANgDMAFgCcygFwsWbYBzhcafASInS5S1QFgAUAGF0VCAFMH2ACJQAzjHQeo0e2ok2ngExCRUcMCODABEUDSOAB4AdABWHjGkqFBgzpHRcQkp6THWdg7OENgAKnQwjoFwMDBgfARQ9sipcABucB68CLAQANTA6LjgjtbWSd5IJLiOqHDgECQA3lYkJP10VLxBjhC8ABYAFAiOAI4gjh4QAJSb2zskyABUH69vHyQASo4WnBeI4SAADK7jJzgkgAdz8pxIEFOYNOPnWdEo8M8SIg6BIHmcuBIV1u9wgHmR6B+Ow+yFpvHsD1JjmhYIYJBipwgEBgHjUyGQSUiLUcySZwEyVlpVwgIAQVF2cLgfiOJwuUPQTgANKzyQ9HkRXgBfHVWE1EayaZjaXT6Hj8IRiKQyBQqZRlexOFzuLw+PwdKiBYK6UgRKKxKKEXSZII5PKRmJkMDoMilWzeyo1OoNXbNVq8dqddL2GZWDYxYCqqgAfXGk1yMTUhSWxQyJutNrtoQdhmdJjd5mUzCAA",
    "https://workers.cloudflare.com/playground#LYVwNgLglgDghgJwgegGYHsHALQBM4RwDcABAEbogB2+CAngLzbPYZb6HbW5QDGU2AAwBmACyiAnBMFSAbIICMALhYs2wDnC40+AkeKkyJ8hQFgAUAGF0VCAFNb2ACJQAzjHSuo0G0pLq8AmISKjhgOwYAIigaOwAPADoAK1dI0lQoMAcwiOjYxJTIi2tbBwhsABU6GDs-OBgYMD4CKBtkJLgANzhXXgRYCABqYHRccDsLC3iPJBJcO1Q4cAgSAG9zEhIeuipefzsIXgALAAoEOwBHEDtXCABKNY3Nkl4bW7mb6FCfKgBVACUADIkBgkSJHCAQGCuJTIZDxMKNOwJV7ANJPTavKjvW4EECuazzEEkYSKIgYkjnCAgBBUEj-G4ebHI848c68CAnea3GItGwAwEAGhIuOpBNGdju5M2AF9BeYZUQLKpmOpNNoePwhGJJNI5IpijZ7I4XO5PN5WlQ-AFNKRQuEouFCJo0v5MtkHZEyGB0GQilYjWVKtValsGk1eHyqO1XDZJuZVpFgHAYgB9EZjLKRJR5eYFVIy5UqtVBDW6bUGPXGRTMIA",
    "https://workers.cloudflare.com/playground#LYVwNgLglgDghgJwgegGYHsHALQBM4RwDcABAEbogB2+CAngLzbPYZb6HbW5QDGU2AAwAOAJwBmAIyiATKMkB2AKwyAXCxZtgHOFxp8BIidLmKVAWABQAYXRUIAU3vYAIlADOMdO6jQ7qki08AmISKjhgBwYAIigaBwAPADoAK3do0lQoMCcIqNj45LToq1t7JwhsABU6GAcAuBgYMD4CKDtkFLgANzh3XgRYCABqYHRccAcrK0SvJBJcB1Q4cAgSAG9LEhI+uipeQIcIXgALAAoEBwBHEAd3CABKDa3tnfc9g9RqXj8qEgBZI4ncYAOXQEAAgmAwOgAO4OXAXa63e5PTavV6XCAgBB-KgOWEkABKdy8VHcDjOAANARBgbgSAASdaXG53CBJSJ08YAXzC4J20LhCKSVIANM8MRj7gQQO4AgAWQRKMUvKUkE4OOCLBDyyXq15QmGwgLRADiAFEqtFVQaSDzbVKeQ8iGr7W7kMgSAB5KhgOgkS1VEislEQdwkWGYADWkd8JxIdI8JBgCHQCToSTdUFQJCRbPunKB4xIAEIGAwSOardEnlicX9afSwZChfDEaH2S63fXcYdjucqScIBAYPLPYkIs0HEleOhgFTu9sHZYeUQrBpmFodHoePwhGIpLJ5MoZKU7I5nG5PN5fO0qAEgjpSOFIjEudqQhlAtlcm-omQMJkCUNgXhU1S1PUOxNC0vBtB0aR2NMljrNEwBwHEAD6YwTDk0SqAUixFOkPIbpu24hLuBgHsYx5mDIzBAA",
    "https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/team-and-resources/devices/cloudflare-one-client/",
    "https://developers.cloudflare.com/ssl/origin-configuration/origin-ca/",
    "https://developers.cloudflare.com/dns/zone-setups/full-setup/setup/",
    "https://developers.cloudflare.com/ssl/origin-configuration/ssl-modes/",
    "https://developers.cloudflare.com/waf/custom-rules/use-cases/allow-traffic-from-specific-countries/",
    "https://discord.cloudflare.com/",
    "https://x.com/CloudflareDev",
    "https://community.cloudflare.com/",
    "https://github.com/cloudflare",
    "https://developers.cloudflare.com/sponsorships/",
    "https://developers.cloudflare.com/style-guide/",
    "https://blog.cloudflare.com/",
    "https://developers.cloudflare.com/fundamentals/",
    "https://support.cloudflare.com/",
    "https://www.cloudflarestatus.com/",
    "https://www.cloudflare.com/trust-hub/compliance-resources/",
    "https://www.cloudflare.com/trust-hub/gdpr/",
    "https://www.cloudflare.com/",
    "https://www.cloudflare.com/people/",
    "https://www.cloudflare.com/careers/",
    "https://radar.cloudflare.com/",
    "https://speed.cloudflare.com/",
    "https://isbgpsafeyet.com/",
    "https://rpki.cloudflare.com/",
    "https://ct.cloudflare.com/",
    "https://x.com/cloudflare",
    "http://discord.cloudflare.com/",
    "https://www.youtube.com/cloudflare",
    "https://github.com/cloudflare/cloudflare-docs",
    "https://www.cloudflare.com/privacypolicy/",
    "https://www.cloudflare.com/website-terms/",
    "https://www.cloudflare.com/disclosure/",
    "https://www.cloudflare.com/trademark/"
  ]
}

Advanced usage

Set the visibleLinksOnly parameter to true to only return links that are visible on the page. By default, this is set to false.

Terminal window
curl -X POST 'https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/<accountId>/browser-rendering/links' \
  -H 'Authorization: Bearer <apiToken>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "url": "https://developers.cloudflare.com/",
    "visibleLinksOnly": true
  }'
Set the excludeExternalLinks parameter to true to exclude links pointing to external domains. By default, this is set to false.

Terminal window
curl -X POST 'https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/<accountId>/browser-rendering/links' \
  -H 'Authorization: Bearer <apiToken>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "url": "https://developers.cloudflare.com/",
    "excludeExternalLinks": true
  }'

Handling JavaScript-heavy pages

For JavaScript-heavy pages or Single Page Applications (SPAs), the default page load behavior may return empty or incomplete results. This happens because the browser considers the page loaded before JavaScript has finished rendering the content.

The simplest solution is to use the gotoOptions.waitUntil parameter set to networkidle0 or networkidle2:

{
  "url": "https://example.com",
  "gotoOptions": {
    "waitUntil": "networkidle0"
  }
}

For faster responses, advanced users can use waitForSelector to wait for a specific element instead of waiting for all network activity to stop. This requires knowing which CSS selector indicates the content you need has loaded. For more details, refer to Quick Actions timeouts.

Set a custom user agent

You can change the user agent at the page level by passing userAgent as a top-level parameter in the JSON body. This is useful if the target website serves different content based on the user agent.

Troubleshooting

If you have questions or encounter an error, see the Browser Run FAQ and troubleshooting guide.