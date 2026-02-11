Bot reference
A selection of crawlers from major AI operators. For an up-to-date list of verified bots, see the Cloudflare Radar Bots Directory ↗.
|Crawler
|Operator
|Category
|Detection IDs
|User Agent
|GPTBot
|OpenAI
|AI Crawler
123815556,
33563875
GPTBot
|ChatGPT-User
|OpenAI
|AI Assistant
132995013,
33563857
ChatGPT-User
|OAI-SearchBot
|OpenAI
|AI Search
126255384,
33563986
OAI-SearchBot
|ClaudeBot
|Anthropic
|AI Crawler
33563859
ClaudeBot
|Claude-SearchBot
|Anthropic
|AI Search
33564301
Claude-SearchBot
|Claude-User
|Anthropic
|AI Assistant
33564303
Claude-User
|PerplexityBot
|Perplexity
|AI Search
33563889
PerplexityBot
|Perplexity-User
|Perplexity
|AI Assistant
33564371
Perplexity-User
|Googlebot
|Search Engine
120623194,
33554459
Googlebot
|Google-CloudVertexBot
|AI Crawler
133730073,
33564321
Google-CloudVertexBot
|BingBot
|Microsoft
|Search Engine
117479730,
33554461
bingbot
|Bytespider
|ByteDance
|AI Crawler
33563853
Bytespider
|CCBot
|Common Crawl
|AI Crawler
133621792,
33563855
CCBot
|Meta-ExternalAgent
|Meta
|AI Crawler
124581738,
33563982
meta-externalagent
|Meta-ExternalFetcher
|Meta
|AI Assistant
132272919,
33563980
meta-externalfetcher
|FacebookBot
|Meta
|AI Crawler
33563972
FacebookBot
|Applebot
|Apple
|AI Search
120424214,
33563845
Applebot
|Amazonbot
|Amazon
|AI Crawler
118601807,
33563839
Amazonbot
|DuckAssistBot
|DuckDuckGo
|AI Assistant
126666910,
33564037
DuckAssistBot
|MistralAI-User
|Mistral
|AI Assistant
128950951,
33564323
MistralAI-User
When visitors arrive at your site from an AI platform, the referrer indicates which operator's service sent them.
|Operator
|Domains
|OpenAI
openai.com,
chatgpt.com
|Anthropic
anthropic.com,
claude.ai
|Perplexity
perplexity.ai
google.com,
youtube.com
|Microsoft
bing.com,
msn.com,
microsoft.com
|Meta
facebook.com,
instagram.com,
whatsapp.com,
meta.com
|DuckDuckGo
duckduckgo.com,
duck.com
|ByteDance
bytedance.com,
tiktok.com
|Apple
apple.com,
icloud.com
|Amazon
amazon.com,
alexa.com
