Cloudflare Docs

Bot reference

A selection of crawlers from major AI operators. For an up-to-date list of verified bots, see the Cloudflare Radar Bots Directory.

CrawlerOperatorCategoryDetection IDsUser Agent
GPTBotOpenAIAI Crawler123815556, 33563875GPTBot
ChatGPT-UserOpenAIAI Assistant132995013, 33563857ChatGPT-User
OAI-SearchBotOpenAIAI Search126255384, 33563986OAI-SearchBot
ClaudeBotAnthropicAI Crawler33563859ClaudeBot
Claude-SearchBotAnthropicAI Search33564301Claude-SearchBot
Claude-UserAnthropicAI Assistant33564303Claude-User
PerplexityBotPerplexityAI Search33563889PerplexityBot
Perplexity-UserPerplexityAI Assistant33564371Perplexity-User
GooglebotGoogleSearch Engine120623194, 33554459Googlebot
Google-CloudVertexBotGoogleAI Crawler133730073, 33564321Google-CloudVertexBot
BingBotMicrosoftSearch Engine117479730, 33554461bingbot
BytespiderByteDanceAI Crawler33563853Bytespider
CCBotCommon CrawlAI Crawler133621792, 33563855CCBot
Meta-ExternalAgentMetaAI Crawler124581738, 33563982meta-externalagent
Meta-ExternalFetcherMetaAI Assistant132272919, 33563980meta-externalfetcher
FacebookBotMetaAI Crawler33563972FacebookBot
ApplebotAppleAI Search120424214, 33563845Applebot
AmazonbotAmazonAI Crawler118601807, 33563839Amazonbot
DuckAssistBotDuckDuckGoAI Assistant126666910, 33564037DuckAssistBot
MistralAI-UserMistralAI Assistant128950951, 33564323MistralAI-User

Referrer domains by operator

When visitors arrive at your site from an AI platform, the referrer indicates which operator's service sent them.

OperatorDomains
OpenAIopenai.com, chatgpt.com
Anthropicanthropic.com, claude.ai
Perplexityperplexity.ai
Googlegoogle.com, youtube.com
Microsoftbing.com, msn.com, microsoft.com
Metafacebook.com, instagram.com, whatsapp.com, meta.com
DuckDuckGoduckduckgo.com, duck.com
ByteDancebytedance.com, tiktok.com
Appleapple.com, icloud.com
Amazonamazon.com, alexa.com