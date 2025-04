Watermarks

interface Env { BUCKET : R2Bucket , NAMESPACE : KVNamespace , IMAGES : ImagesBinding , } export default { async fetch ( request , env , ctx ) : Promise < Response > { const watermarkKey = "my-watermark" ; const sourceKey = "my-source-image" ; const cache = await caches . open ( "transformed-images" ) ; const cacheKey = new URL ( sourceKey + "/" + watermarkKey , request . url ) ; const cacheResponse = await cache . match ( cacheKey ) ; if ( cacheResponse ) { return cacheResponse ; } let watermark = await env . NAMESPACE . get ( watermarkKey , "stream" ) ; let source = await env . BUCKET . get ( sourceKey ) ; if ( ! watermark || ! source ) { return new Response ( "Not found" , { status : 404 } ) ; } const result = await env . IMAGES . input ( source . body ) . draw ( watermark ) . output ( { format : "image/jpeg" } ) ; const response = result . response () ; ctx . waitUntil ( cache . put ( cacheKey , response . clone ())) ; return result . response () ; }, } satisfies ExportedHandler < Env >;