Cloudflare 自动程序产品 - 常见问题 – Cloudflare帮助中心

​​ Cloudflare 自动程序产品 - 常见问题

Cloudflare 机器人解决方案可以识别并缓解自动化流量，以保护您的域免受恶意机器人的危害。

如需进一步了解这些机器人解决方案及其设置方法，请参阅开发人员文档。

Cloudflare 使用多种方法来检测机器人，具体视不同计划而异。如需更多详细信息，请参阅 Cloudflare 机器人产品。

要了解计划中包含的内容，请查阅我们的开发人员文档。

要了解如何设置机器人产品，请查阅我们的开发人员文档。

​​ Yandex 机器人被 WAF 托管规则（ID 100203）意外阻止。

Yandex 更新机器人的频率很高，在传播这些变化时，您可能会看到更多误报。最新更新的机器人偶尔会被 Cloudflare WAF 托管规则（ID 100203）阻止，因为 Yandex 机器人的 IP 列表尚未与 Yandex 的最新变化同步。

变通方法：

暂时禁用 WAF 托管规则（ID 100203），

或创建一个带有_绕过_ 操作的防火墙规则，当请求来自 Yandex IP 并且用户代理包含 Yandex 时，将绕过 WAF 托管规则。请参阅我们的 开发人员文档 。

解决方案：

当新的 Yandex IP 传播到我们的系统后，这些请求就不再被阻止。这可能需要长达 48 小时。如果在 48 小时后，您看到有任何 Yandex 机器人仍然被阻止，并且机器人没有任何变化，请联系 Cloudflare 支持 External link icon Open external link 。

受监督的机器学习会提取某些变量（X，例如性别和年龄），并预测另一个变量（Y，例如收入）。

在 Bot Management 和超级机器人抵御模式中，X 变量是请求特征，而 Y 变量则代表根据 X 值求解 CAPTCHA 验证码的概率。

Cloudflare 使用来自数百万请求的数据，并定期对系统进行重新训练。您可以从自己的请求日志了解此数据的信息，例如 Cloudflare Logpull 和 Logpush，以及 Firewall API。

当您选择使用“机器人抵御模式”或“超级机器人抵御模式”质询不同的机器人类别时，您将看到采取的操作为托管质询的防火墙事件。

您可能还会看到因 防火墙规则 External link icon Open external link 而产生的“托管质询”。

​​ 威胁分数和 Bot Management 分数有何区别？

区别是显着的：

威胁分数（cf.threat_score）是 Cloudflare 用来确定 IP 信誉的分数。范围是 0（好）到 100（差）。

Bot Management 分数（_cf.bot_management.score）_是 Cloudflare 在 Bot Management 中用来衡量请求是来自人类还是来自脚本的分数。分数范围从 1（机器人）到 99（人类）。低分表示请求来自脚本、API 服务或自动化代理。高分表示请求来自使用标准桌面或移动 Web 浏览器的人类。

这些字段可通过 Cloudflare Firewall Rules 使用。

请求的 cf.bot_management.verified_bot 值是一个布尔值，表示该请求是否来自 允许的机器人。

Cloudflare 构建了一个良性自动化机器人允许列表，例如 Google Search Engine、Pingdom，等等。

这个允许列表大体上基于反向 DNS 验证，也就是说，我们允许的 IP 确实与提出请求的服务相匹配。除此之外，Cloudflare 还使用包括 ASN 块和公共列表在内的多种验证方法。如果客户无法使用这些验证类型中的任何一种，我们将使用内部 Cloudflare 数据和机器学习来识别来自良性机器人的合法 IP 地址。

要允许来自良性机器人的流量，请使用防火墙规则中的已验证机器人字段。

Cloudflare 在 Cloudflare Radar External link icon Open external link 中维护着一份经验证机器人的样本列表。

作为机器人运营者，要想被 Cloudflare 列为已验证的机器人，您的机器人必须符合我们的已验证的机器人公共政策。如果您的机器人符合此标准，请提交此 在线申请 External link icon Open external link 。

如果您在使用机器人解决方案时遇到错误，并且需要提交支持请求，请提供以下信息：

RayID

IP 地址

防火墙规则 ID、规则表达式、CAPTCHA 求解率

误报中常见的用户代理

误报中常见的 ASN

防火墙中异常活动的屏幕截图，例如图表中出现流量质询激增

有问题的 URI 或路径

域的配置方式的粗略描述。 是否一个区域使用了 SSL for SaaS 而其他区域则没有？ 是否大多数 API 流量发送到了特定的 URI？ 您期望的移动流量有多少？



如何禁用 BFM**/SBFM 功能？**

如果您在使用 BFM/SBFM 功能时遇到任何问题（如误报），可以在安全性 > 机器人下禁用该功能。

对于 Free 计划，请将 机器人抵御模式 选项切换为 关

计划，请将 选项切换为 对于 Pro 计划，请点击 配置超级机器人抵御模式 链接，并将 绝对自动化 和 经过验证的机器人 功能逐个设置为 允许 ，然后将 静态资源保护 和 JavaScript 检测 选项切换为 关

计划，请点击 链接，并将 和 功能逐个设置为 ，然后将 和 选项切换为 对于 Business 和 Enterprise（无机器人管理附加服务）计划，请点击配置超级机器人抵御模式链接，并将绝对自动化、疑似自动化和经过验证的机器人功能逐一设置为允许，然后将静态资源保护和 JavaScript 检测选项切换为关

这是一个已知的问题，机器人团队正设法在不久的将来解决这个问题。与此同时，有一种变通方法可以解决此类问题。 您需要运行以下 API 命令来检查和删除 SBFM 规则集：

1. 列出区域级别的现有规则集

curl -X GET "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone_id/rulesets"\ -H "X-Auth-Email: email" \ -H "X-Auth-Key: key" \ -H "Content-Type: application/json"

2. 从步骤 1 的输出中，找到与该区域的 SBFM 配置关联的规则集 ID。您应该能够看到该结果的 "kind": "zone" 和 "phase": "http_request_sbfm" 。

3. 使用您找到的规则集 ID 来删除 SBFM 规则集

curl -X DELETE "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone_id/rulesets/rulesets_id"\ -H "X-Auth-Email: email" \ -H "X-Auth-Key: key" \ -H "Content-Type: application/json"