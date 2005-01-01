Cloudflare 自动程序产品 - 常见问题 – Cloudflare帮助中心
Cloudflare 自动程序产品 - 常见问题
本文内容
- 概述
- Cloudflare 如何检测机器人？
- 怎样知道我的计划里包含哪些内容？
- 如何设置机器人产品？
- Yandex 机器人被 WAF 托管规则（ID 100203）意外阻止。
- 机器学习的工作原理？
- 为什么我会看到关于防火墙规则的“托管质询”操作？
- 威胁分数和 Bot Management 分数有何区别？
- 什么是 cf.bot_management.verified_bot？
- 我运行一个良性机器人，并希望将它添加到允许列表中（cf.bot_management.verified_bot）。应该怎么办？
- 我需要什么信息来对机器人问题进行故障排除？
- 如果我收到了机器人抵御模式（BFM）或超级机器人抵御模式（SBFM）引起的误报，该怎么办？
- 超级机器人抵御模式功能（SBFM）即使在关闭后仍会阻止请求，这是为什么？
- 相关资源
概述
Cloudflare 机器人解决方案可以识别并缓解自动化流量，以保护您的域免受恶意机器人的危害。
如需进一步了解这些机器人解决方案及其设置方法，请参阅开发人员文档。
Cloudflare 使用多种方法来检测机器人，具体视不同计划而异。如需更多详细信息，请参阅 Cloudflare 机器人产品。
怎样知道我的计划里包含哪些内容？
要了解计划中包含的内容，请查阅我们的开发人员文档。
如何设置机器人产品？
要了解如何设置机器人产品，请查阅我们的开发人员文档。
Yandex 机器人被 WAF 托管规则（ID 100203）意外阻止。
Yandex 更新机器人的频率很高，在传播这些变化时，您可能会看到更多误报。最新更新的机器人偶尔会被 Cloudflare WAF 托管规则（ID 100203）阻止，因为 Yandex 机器人的 IP 列表尚未与 Yandex 的最新变化同步。
变通方法：
- 暂时禁用 WAF 托管规则（ID 100203），
- 或创建一个带有_绕过_ 操作的防火墙规则，当请求来自 Yandex IP 并且用户代理包含 Yandex 时，将绕过 WAF 托管规则。请参阅我们的开发人员文档。
解决方案：
当新的 Yandex IP 传播到我们的系统后，这些请求就不再被阻止。这可能需要长达 48 小时。如果在 48 小时后，您看到有任何 Yandex 机器人仍然被阻止，并且机器人没有任何变化，请联系 Cloudflare 支持。
机器学习的工作原理？
受监督的机器学习会提取某些变量（X，例如性别和年龄），并预测另一个变量（Y，例如收入）。
在 Bot Management 和超级机器人抵御模式中，X 变量是请求特征，而 Y 变量则代表根据 X 值求解 CAPTCHA 验证码的概率。
Cloudflare 使用来自数百万请求的数据，并定期对系统进行重新训练。您可以从自己的请求日志了解此数据的信息，例如 Cloudflare Logpull 和 Logpush，以及 Firewall API。
为什么我会看到关于防火墙规则的“托管质询”操作？
当您选择使用“机器人抵御模式”或“超级机器人抵御模式”质询不同的机器人类别时，您将看到采取的操作为托管质询的防火墙事件。
您可能还会看到因 防火墙规则而产生的“托管质询”。
威胁分数和 Bot Management 分数有何区别？
区别是显着的：
- 威胁分数（cf.threat_score）是 Cloudflare 用来确定 IP 信誉的分数。范围是 0（好）到 100（差）。
- Bot Management 分数（_cf.bot_management.score）_是 Cloudflare 在 Bot Management 中用来衡量请求是来自人类还是来自脚本的分数。分数范围从 1（机器人）到 99（人类）。低分表示请求来自脚本、API 服务或自动化代理。高分表示请求来自使用标准桌面或移动 Web 浏览器的人类。
这些字段可通过 Cloudflare Firewall Rules 使用。
什么是 cf.bot_management.verified_bot？
请求的 cf.bot_management.verified_bot 值是一个布尔值，表示该请求是否来自 允许的机器人。
Cloudflare 构建了一个良性自动化机器人允许列表，例如 Google Search Engine、Pingdom，等等。
这个允许列表大体上基于反向 DNS 验证，也就是说，我们允许的 IP 确实与提出请求的服务相匹配。除此之外，Cloudflare 还使用包括 ASN 块和公共列表在内的多种验证方法。如果客户无法使用这些验证类型中的任何一种，我们将使用内部 Cloudflare 数据和机器学习来识别来自良性机器人的合法 IP 地址。
要允许来自良性机器人的流量，请使用防火墙规则中的已验证机器人字段。
我运行一个良性机器人，并希望将它添加到允许列表中（cf.bot_management.verified_bot）。应该怎么办？
Cloudflare 在 Cloudflare Radar 中维护着一份经验证机器人的样本列表。
作为机器人运营者，要想被 Cloudflare 列为已验证的机器人，您的机器人必须符合我们的已验证的机器人公共政策。如果您的机器人符合此标准，请提交此 在线申请。
我需要什么信息来对机器人问题进行故障排除？
如果您在使用机器人解决方案时遇到错误，并且需要提交支持请求，请提供以下信息：
- RayID
- IP 地址
- 防火墙规则 ID、规则表达式、CAPTCHA 求解率
- 误报中常见的用户代理
- 误报中常见的 ASN
- 防火墙中异常活动的屏幕截图，例如图表中出现流量质询激增
- 有问题的 URI 或路径
- 域的配置方式的粗略描述。
- 是否一个区域使用了 SSL for SaaS 而其他区域则没有？
- 是否大多数 API 流量发送到了特定的 URI？
- 您期望的移动流量有多少？
如果我收到了机器人抵御模式（BFM）或超级机器人抵御模式（SBFM）引起的误报，该怎么办？
如何禁用 BFM**/SBFM 功能？**
如果您在使用 BFM/SBFM 功能时遇到任何问题（如误报），可以在安全性 > 机器人下禁用该功能。
- 对于 Free 计划，请将机器人抵御模式选项切换为关
- 对于 Pro 计划，请点击配置超级机器人抵御模式链接，并将绝对自动化和经过验证的机器人功能逐个设置为允许，然后将静态资源保护和 JavaScript 检测选项切换为关
- 对于 Business 和 Enterprise（无机器人管理附加服务）计划，请点击配置超级机器人抵御模式链接，并将绝对自动化、疑似自动化和经过验证的机器人功能逐一设置为允许，然后将静态资源保护和 JavaScript 检测选项切换为关
超级机器人抵御模式功能（SBFM）即使在关闭后仍会阻止请求，这是为什么？
这是一个已知的问题，机器人团队正设法在不久的将来解决这个问题。与此同时，有一种变通方法可以解决此类问题。 您需要运行以下 API 命令来检查和删除 SBFM 规则集：
1. 列出区域级别的现有规则集
curl -X GET "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone_id/rulesets"\ -H "X-Auth-Email: email" \ -H "X-Auth-Key: key" \ -H "Content-Type: application/json"
2. 从步骤 1 的输出中，找到与该区域的 SBFM 配置关联的规则集 ID。您应该能够看到该结果的
"kind": "zone" 和
"phase": "http_request_sbfm"。
3. 使用您找到的规则集 ID 来删除 SBFM 规则集
curl -X DELETE "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone_id/rulesets/rulesets_id"\ -H "X-Auth-Email: email" \ -H "X-Auth-Key: key" \ -H "Content-Type: application/json"
请注意，您需要将
相关资源