User signup flow

Send welcome and verification emails during user signup with secure token-based email verification.

This example demonstrates a complete user registration system with welcome emails and email verification.

TypeScript
interface Env {
  EMAIL: SendEmail;
  USERS: KVNamespace;
  VERIFICATION_TOKENS: KVNamespace;
  DOMAIN: string;
  COMPANY_NAME: string;
}


interface User {
  id: string;
  email: string;
  firstName: string;
  verified: boolean;
  createdAt: string;
}


export default {
  async fetch(request: Request, env: Env): Promise<Response> {
    const url = new URL(request.url);


    if (url.pathname === "/signup" && request.method === "POST") {
      return handleSignup(request, env);
    }


    if (url.pathname === "/verify" && request.method === "GET") {
      return handleVerification(request, env);
    }


    return new Response("Not Found", { status: 404 });
  },
};


async function handleSignup(request: Request, env: Env): Promise<Response> {
  const { email, firstName } = await request.json();


  // Validate and check for existing user
  if (!email || !firstName || !isValidEmail(email)) {
    return new Response(JSON.stringify({ error: "Invalid input" }), {
      status: 400,
    });
  }


  if (await env.USERS.get(email)) {
    return new Response(JSON.stringify({ error: "User already exists" }), {
      status: 409,
    });
  }


  // Create user
  const userId = crypto.randomUUID();
  const user: User = {
    id: userId,
    email,
    firstName,
    verified: false,
    createdAt: new Date().toISOString(),
  };


  await env.USERS.put(email, JSON.stringify(user));


  // Generate verification token (expires in 1 hour)
  const verificationToken = crypto.randomUUID();
  await env.VERIFICATION_TOKENS.put(verificationToken, email, {
    expirationTtl: 3600,
  });


  // Send welcome email
  await env.EMAIL.send({
    to: email,
    from: `noreply@${env.DOMAIN}`,
    subject: `Welcome to ${env.COMPANY_NAME}!`,
    html: `
      <h1>Welcome ${firstName}!</h1>
      <p>Thanks for joining ${env.COMPANY_NAME}. Please verify your email to get started.</p>
    `,
  });


  // Send verification email
  const verificationUrl = `https://${env.DOMAIN}/verify?token=${verificationToken}`;
  await env.EMAIL.send({
    to: email,
    from: `noreply@${env.DOMAIN}`,
    subject: "Please verify your email address",
    html: `
      <h1>Verify Your Email</h1>
      <p>Hi ${firstName}! Click the link below to verify your email:</p>
      <a href="${verificationUrl}" style="background: #007bff; color: white; padding: 12px 24px; text-decoration: none; border-radius: 4px;">Verify Email</a>
      <p>This link expires in 1 hour.</p>
    `,
  });


  return new Response(
    JSON.stringify({
      success: true,
      message: "Account created. Please check your email.",
      userId,
    }),
    { status: 201 },
  );
}


async function handleVerification(
  request: Request,
  env: Env,
): Promise<Response> {
  const url = new URL(request.url);
  const token = url.searchParams.get("token");


  if (!token) {
    return new Response("Missing token", { status: 400 });
  }


  // Verify token
  const userEmail = await env.VERIFICATION_TOKENS.get(token);
  if (!userEmail) {
    return new Response("Invalid or expired token", { status: 400 });
  }


  // Get and update user
  const userData = await env.USERS.get(userEmail);
  if (!userData) {
    return new Response("User not found", { status: 404 });
  }


  const user: User = JSON.parse(userData);
  user.verified = true;


  await env.USERS.put(user.email, JSON.stringify(user));
  await env.VERIFICATION_TOKENS.delete(token);


  return new Response(
    `
    <html>
      <body style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; padding: 50px;">
        <h1>✅ Email Verified!</h1>
        <p>Welcome ${user.firstName}! Your account is now active.</p>
        <a href="/" style="background: #28a745; color: white; padding: 12px 24px; text-decoration: none; border-radius: 4px;">Continue</a>
      </body>
    </html>
  `,
    {
      headers: { "Content-Type": "text/html" },
    },
  );
}


function isValidEmail(email: string): boolean {
  return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email);
}