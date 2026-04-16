User signup flow

VERIFICATION_TOKENS: KVNamespace;
async fetch(request: Request, env: Env): Promise<Response> {
const url = new URL(request.url);
if (url.pathname === "/signup" && request.method === "POST") {
return handleSignup(request, env);
if (url.pathname === "/verify" && request.method === "GET") {
return handleVerification(request, env);
return new Response("Not Found", { status: 404 });
async function handleSignup(request: Request, env: Env): Promise<Response> {
const { email, firstName } = await request.json();
// Validate and check for existing user
if (!email || !firstName || !isValidEmail(email)) {
return new Response(JSON.stringify({ error: "Invalid input" }), {
if (await env.USERS.get(email)) {
return new Response(JSON.stringify({ error: "User already exists" }), {
const userId = crypto.randomUUID();
createdAt: new Date().toISOString(),
await env.USERS.put(email, JSON.stringify(user));
// Generate verification token (expires in 1 hour)
const verificationToken = crypto.randomUUID();
await env.VERIFICATION_TOKENS.put(verificationToken, email, {
from: `noreply@${env.DOMAIN}`,
subject: `Welcome to ${env.COMPANY_NAME}!`,
<h1>Welcome ${firstName}!</h1>
<p>Thanks for joining ${env.COMPANY_NAME}. Please verify your email to get started.</p>
// Send verification email
const verificationUrl = `https://${env.DOMAIN}/verify?token=${verificationToken}`;
from: `noreply@${env.DOMAIN}`,
subject: "Please verify your email address",
<h1>Verify Your Email</h1>
<p>Hi ${firstName}! Click the link below to verify your email:</p>
<a href="${verificationUrl}" style="background: #007bff; color: white; padding: 12px 24px; text-decoration: none; border-radius: 4px;">Verify Email</a>
<p>This link expires in 1 hour.</p>
message: "Account created. Please check your email.",
async function handleVerification(
const url = new URL(request.url);
const token = url.searchParams.get("token");
return new Response("Missing token", { status: 400 });
const userEmail = await env.VERIFICATION_TOKENS.get(token);
return new Response("Invalid or expired token", { status: 400 });
const userData = await env.USERS.get(userEmail);
return new Response("User not found", { status: 404 });
const user: User = JSON.parse(userData);
await env.USERS.put(user.email, JSON.stringify(user));
await env.VERIFICATION_TOKENS.delete(token);
<body style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; padding: 50px;">
<h1>✅ Email Verified!</h1>
<p>Welcome ${user.firstName}! Your account is now active.</p>
<a href="/" style="background: #28a745; color: white; padding: 12px 24px; text-decoration: none; border-radius: 4px;">Continue</a>
headers: { "Content-Type": "text/html" },
function isValidEmail(email: string): boolean {
return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email);