Use the Artifacts REST API to manage repos, remotes, forks, imports, and tokens from external systems.

Base URL and authentication

Artifacts REST routes use this base path:

https://artifacts.cloudflare.net/v1/api/namespaces/$ARTIFACTS_NAMESPACE

Requests to /v1/api/... use Bearer authentication:

Authorization: Bearer <CLOUDFLARE_API_TOKEN>

All routes below are relative to the base URL your deployment exposes. The examples use https://artifacts.cloudflare.net/v1/api/namespaces/$ARTIFACTS_NAMESPACE.

Cloudflare API tokens authenticate REST control-plane routes. Repo tokens authenticate Git operations against the returned remote URL.

The following examples assume:

export ARTIFACTS_NAMESPACE="default"
export ARTIFACTS_REPO="starter-repo"
export CLOUDFLARE_API_TOKEN="<YOUR_API_TOKEN>"
export ARTIFACTS_BASE_URL="https://artifacts.cloudflare.net/v1/api/namespaces/$ARTIFACTS_NAMESPACE"

All responses use the standard Cloudflare v4 envelope.

Returned repo tokens are secrets. Do not log them or store them in long-lived remotes unless your workflow requires it.

Shared types

export type NamespaceName = string;
export type RepoName = string;
export type BranchName = string;
export type Scope = "read" | "write";
export type TokenState = "active" | "expired" | "revoked";
export type ArtifactToken = string;
export type Cursor = string;
export type RepoSortField =
  | "created_at"
  | "updated_at"
  | "last_push_at"
  | "name";
export type SortDirection = "asc" | "desc";


export interface ApiError {
  code: number;
  message: string;
  documentation_url?: string;
  source?: {
    pointer?: string;
  };
}


export interface CursorResultInfo {
  cursor: string;
  per_page: number;
  count: number;
}


export interface OffsetResultInfo {
  page: number;
  per_page: number;
  total_pages: number;
  count: number;
  total_count: number;
}


export type ResultInfo = CursorResultInfo | OffsetResultInfo;


export interface ApiEnvelope<T> {
  result: T | null;
  success: boolean;
  errors: ApiError[];
  messages: ApiError[];
  result_info?: ResultInfo;
}


export interface RepoInfo {
  id: string;
  name: RepoName;
  description: string | null;
  default_branch: string;
  created_at: string;
  updated_at: string;
  last_push_at: string | null;
  source: string | null;
  read_only: boolean;
}


export interface RemoteRepoInfo extends RepoInfo {
  remote: string;
}


export interface TokenInfo {
  id: string;
  scope: Scope;
  state: TokenState;
  created_at: string;
  expires_at: string;
}

Repos

Create a repo

Route: POST /repos

Request body:

  • name RepoName required
  • description string optional
  • default_branch BranchName optional
  • read_only boolean optional

Response type:

export interface CreateRepoRequest {
  name: RepoName;
  description?: string;
  default_branch?: BranchName;
  read_only?: boolean;
}


export interface CreateRepoResult {
  id: string;
  name: RepoName;
  description: string | null;
  default_branch: string;
  remote: string;
  token: ArtifactToken;
  expires_at: string;
}


export type CreateRepoResponse = ApiEnvelope<CreateRepoResult>;
curl --request POST "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "name": "starter-repo",
    "description": "Repository for automation experiments",
    "default_branch": "main",
    "read_only": false
  }'
{
  "result": {
    "id": "repo_123",
    "name": "starter-repo",
    "description": "Repository for automation experiments",
    "default_branch": "main",
    "remote": "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/starter-repo.git",
    "token": "art_v1_0123456789abcdef0123456789abcdef01234567?expires=1760000000",
    "expires_at": "<ISO_TIMESTAMP>"
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

List repos

Route: GET /repos?limit=&cursor=&search=&sort=&direction=

Query parameters:

  • limit number optional (default: 50, max: 200)
  • cursor Cursor optional
  • search string optional
  • sort "created_at" | "updated_at" | "last_push_at" | "name" optional (default: "created_at")
  • direction "asc" | "desc" optional (default: "desc")

Response type:

export interface ListReposQuery {
  limit?: number;
  cursor?: Cursor;
  search?: string;
  sort?: RepoSortField;
  direction?: SortDirection;
}


export type ListReposResponse = ApiEnvelope<RepoInfo[]>;
curl "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos?limit=20&sort=updated_at&direction=desc" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN"
{
  "result": [
    {
      "id": "repo_123",
      "name": "starter-repo",
      "description": "Repository for automation experiments",
      "default_branch": "main",
      "created_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
      "updated_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
      "last_push_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
      "source": null,
      "read_only": false
    }
  ],
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": [],
  "result_info": {
    "cursor": "next-cursor",
    "per_page": 20,
    "count": 1
  }
}

Get a repo

Route: GET /repos/:name

Response type:

export type GetRepoResponse = ApiEnvelope<RemoteRepoInfo>;
curl "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos/$ARTIFACTS_REPO" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN"
{
  "result": {
    "id": "repo_123",
    "name": "starter-repo",
    "description": "Repository for automation experiments",
    "default_branch": "main",
    "created_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
    "updated_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
    "last_push_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
    "source": null,
    "read_only": false,
    "remote": "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/starter-repo.git"
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

Delete a repo

Route: DELETE /repos/:name

This route returns 202 Accepted.

Response type:

export interface DeleteRepoResult {
  id: string;
}


export type DeleteRepoResponse = ApiEnvelope<DeleteRepoResult>;
curl --request DELETE "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos/$ARTIFACTS_REPO" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN"
{
  "result": {
    "id": "repo_123"
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

Fork a repo

Route: POST /repos/:name/fork

Request body:

  • name RepoName required
  • description string optional
  • read_only boolean optional
  • default_branch_only boolean optional

Response type:

export interface ForkRepoRequest {
  name: RepoName;
  description?: string;
  read_only?: boolean;
  default_branch_only?: boolean;
}


export interface ForkRepoResult extends CreateRepoResult {
  objects: number;
}


export type ForkRepoResponse = ApiEnvelope<ForkRepoResult>;
curl --request POST "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos/$ARTIFACTS_REPO/fork" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "name": "starter-repo-copy",
    "description": "Fork for testing",
    "read_only": false,
    "default_branch_only": true
  }'
{
  "result": {
    "id": "repo_456",
    "name": "starter-repo-copy",
    "description": "Repository for automation experiments",
    "default_branch": "main",
    "remote": "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/starter-repo-copy.git",
    "token": "art_v1_89abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef?expires=1760003600",
    "expires_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
    "objects": 128
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

Import a public HTTPS remote

Route: POST /repos/:name/import

Request body:

  • url string required
  • branch string optional
  • depth number optional
  • read_only boolean optional

Response type:

export interface ImportRepoRequest {
  url: string;
  branch?: string;
  depth?: number;
  read_only?: boolean;
}


export type ImportRepoResponse = ApiEnvelope<CreateRepoResult>;

Pass a full HTTPS Git remote URL, for example https://github.com/facebook/react or https://gitlab.com/group/project.git.

curl --request POST "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos/react-mirror/import" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "url": "https://github.com/facebook/react",
    "branch": "main",
    "depth": 100
  }'
{
  "result": {
    "id": "repo_789",
    "name": "react-mirror",
    "description": null,
    "default_branch": "main",
    "remote": "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/react-mirror.git",
    "token": "art_v1_fedcba9876543210fedcba9876543210fedcba98?expires=1760007200",
    "expires_at": "<ISO_TIMESTAMP>"
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

Tokens

These tokens are for Git routes. They do not authenticate REST API requests.

List tokens for a repo

Route: GET /repos/:name/tokens?state=&per_page=&page=

Query parameters:

  • state "active" | "expired" | "revoked" | "all" optional (default: "active")
  • per_page number optional (default: 30, max: 100)
  • page number optional (default: 1)

Response type:

export interface ListTokensQuery {
  state?: TokenState | "all";
  per_page?: number;
  page?: number;
}


export type ListTokensResponse = ApiEnvelope<TokenInfo[]>;
curl "$ARTIFACTS_BASE_URL/repos/$ARTIFACTS_REPO/tokens?state=all&per_page=30&page=1" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN"
{
  "result": [
    {
      "id": "tok_123",
      "scope": "read",
      "state": "active",
      "created_at": "<ISO_TIMESTAMP>",
      "expires_at": "<ISO_TIMESTAMP>"
    }
  ],
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": [],
  "result_info": {
    "page": 1,
    "per_page": 30,
    "total_pages": 1,
    "count": 1,
    "total_count": 1
  }
}

Create a token

Route: POST /tokens

Request body:

  • repo RepoName required
  • scope "read" | "write" optional (default: "write")
  • ttl number optional (seconds, default: 86400)

Response type:

export interface CreateTokenRequest {
  repo: RepoName;
  scope?: Scope;
  ttl?: number;
}


export interface CreateTokenResult {
  id: string;
  plaintext: ArtifactToken;
  scope: Scope;
  expires_at: string;
}


export type CreateTokenResponse = ApiEnvelope<CreateTokenResult>;
curl --request POST "$ARTIFACTS_BASE_URL/tokens" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "repo": "starter-repo",
    "scope": "read",
    "ttl": 3600
  }'
{
  "result": {
    "id": "tok_123",
    "plaintext": "art_v1_0123456789abcdef0123456789abcdef01234567?expires=1760000000",
    "scope": "read",
    "expires_at": "<ISO_TIMESTAMP>"
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

Revoke a token

Route: DELETE /tokens/:id

Response type:

export interface RevokeTokenResult {
  id: string;
}


export type RevokeTokenResponse = ApiEnvelope<RevokeTokenResult>;
curl --request DELETE "$ARTIFACTS_BASE_URL/tokens/tok_123" \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN"
{
  "result": {
    "id": "tok_123"
  },
  "success": true,
  "errors": [],
  "messages": []
}

Errors

Application errors also use the v4 envelope:

export interface ApiError {
  code: number;
  message: string;
  documentation_url?: string;
  source?: {
    pointer?: string;
  };
}

