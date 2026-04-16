Use the Artifacts REST API to manage repos, remotes, forks, imports, and tokens from external systems.
Base URL and authentication
Artifacts REST routes use this base path:
https://artifacts.cloudflare.net/v1/api/namespaces/$ARTIFACTS_NAMESPACE
Requests to
/v1/api/... use Bearer authentication:
Authorization: Bearer <CLOUDFLARE_API_TOKEN>
All routes below are relative to the base URL your deployment exposes. The examples use
https://artifacts.cloudflare.net/v1/api/namespaces/$ARTIFACTS_NAMESPACE.
Cloudflare API tokens authenticate REST control-plane routes. Repo tokens authenticate Git operations against the returned
remote URL.
The following examples assume:
export ARTIFACTS_NAMESPACE = "default" export ARTIFACTS_REPO = "starter-repo" export CLOUDFLARE_API_TOKEN = "<YOUR_API_TOKEN>" export ARTIFACTS_BASE_URL = "https://artifacts.cloudflare.net/v1/api/namespaces/ $ARTIFACTS_NAMESPACE "
All responses use the standard Cloudflare v4 envelope.
Returned repo tokens are secrets. Do not log them or store them in long-lived remotes unless your workflow requires it.
export type NamespaceName = string ; export type RepoName = string ; export type BranchName = string ; export type Scope = "read" | "write" ; export type TokenState = "active" | "expired" | "revoked" ; export type ArtifactToken = string ; export type Cursor = string ; export type RepoSortField = export type SortDirection = "asc" | "desc" ; export interface ApiError { documentation_url ?: string ; export interface CursorResultInfo { export interface OffsetResultInfo { export type ResultInfo = CursorResultInfo | OffsetResultInfo ; export interface ApiEnvelope < T > { result_info ?: ResultInfo ; export interface RepoInfo { description : string | null ; last_push_at : string | null ; export interface RemoteRepoInfo extends RepoInfo { export interface TokenInfo {
Route:
POST /repos
Request body:
name
RepoName
required
description
string
optional
default_branch
BranchName
optional
read_only
boolean
optional
Response type:
export interface CreateRepoRequest { default_branch ?: BranchName ; export interface CreateRepoResult { description : string | null ; export type CreateRepoResponse = ApiEnvelope < CreateRepoResult >;
curl --request POST " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --header "Content-Type: application/json" \ "description": "Repository for automation experiments", "default_branch": "main",
" description " : "Repository for automation experiments" , " default_branch " : "main" , " remote " : "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/starter-repo.git" , " token " : "art_v1_0123456789abcdef0123456789abcdef01234567?expires=1760000000" , " expires_at " : "<ISO_TIMESTAMP>"
Route:
GET /repos?limit=&cursor=&search=&sort=&direction=
Query parameters:
limit
number
optional (default: 50, max: 200)
cursor
Cursor
optional
search
string
optional
sort
"created_at" | "updated_at" | "last_push_at" | "name"
optional (default: "created_at")
direction
"asc" | "desc"
optional (default: "desc")
Response type:
export interface ListReposQuery { direction ?: SortDirection ; export type ListReposResponse = ApiEnvelope < RepoInfo [] >;
curl " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos?limit=20&sort=updated_at&direction=desc" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN "
" description " : "Repository for automation experiments" , " default_branch " : "main" , " created_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" , " updated_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" , " last_push_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" ,
Route:
GET /repos/:name
Response type:
export type GetRepoResponse = ApiEnvelope < RemoteRepoInfo >;
curl " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos/ $ARTIFACTS_REPO " \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN "
" description " : "Repository for automation experiments" , " default_branch " : "main" , " created_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" , " updated_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" , " last_push_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" , " remote " : "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/starter-repo.git"
Route:
DELETE /repos/:name
This route returns
202 Accepted.
Response type:
export interface DeleteRepoResult { export type DeleteRepoResponse = ApiEnvelope < DeleteRepoResult >;
curl --request DELETE " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos/ $ARTIFACTS_REPO " \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN "
Route:
POST /repos/:name/fork
Request body:
name
RepoName
required
description
string
optional
read_only
boolean
optional
default_branch_only
boolean
optional
Response type:
export interface ForkRepoRequest { default_branch_only ?: boolean ; export interface ForkRepoResult extends CreateRepoResult { export type ForkRepoResponse = ApiEnvelope < ForkRepoResult >;
curl --request POST " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos/ $ARTIFACTS_REPO /fork" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --header "Content-Type: application/json" \ "name": "starter-repo-copy", "description": "Fork for testing", "default_branch_only": true
" name " : "starter-repo-copy" , " description " : "Repository for automation experiments" , " default_branch " : "main" , " remote " : "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/starter-repo-copy.git" , " token " : "art_v1_89abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef?expires=1760003600" , " expires_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" ,
Import a public HTTPS remote
Route:
POST /repos/:name/import
Request body:
url
string
required
branch
string
optional
depth
number
optional
read_only
boolean
optional
Response type:
export interface ImportRepoRequest { export type ImportRepoResponse = ApiEnvelope < CreateRepoResult >;
Pass a full HTTPS Git remote URL, for example
https://github.com/facebook/react or
https://gitlab.com/group/project.git.
curl --request POST " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos/react-mirror/import" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --header "Content-Type: application/json" \ "url": "https://github.com/facebook/react",
" default_branch " : "main" , " remote " : "https://<ACCOUNT_ID>.artifacts.cloudflare.net/git/default/react-mirror.git" , " token " : "art_v1_fedcba9876543210fedcba9876543210fedcba98?expires=1760007200" , " expires_at " : "<ISO_TIMESTAMP>"
These tokens are for Git routes. They do not authenticate REST API requests.
Route:
GET /repos/:name/tokens?state=&per_page=&page=
Query parameters:
state
"active" | "expired" | "revoked" | "all"
optional (default: "active")
per_page
number
optional (default: 30, max: 100)
page
number
optional (default: 1)
Response type:
export interface ListTokensQuery { state ?: TokenState | "all" ; export type ListTokensResponse = ApiEnvelope < TokenInfo [] >;
curl " $ARTIFACTS_BASE_URL /repos/ $ARTIFACTS_REPO /tokens?state=all&per_page=30&page=1" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN "
" created_at " : "<ISO_TIMESTAMP>" , " expires_at " : "<ISO_TIMESTAMP>"
Route:
POST /tokens
Request body:
repo
RepoName
required
scope
"read" | "write"
optional (default: "write")
ttl
number
optional (seconds, default: 86400)
Response type:
export interface CreateTokenRequest { export interface CreateTokenResult { plaintext : ArtifactToken ; export type CreateTokenResponse = ApiEnvelope < CreateTokenResult >;
curl --request POST " $ARTIFACTS_BASE_URL /tokens" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --header "Content-Type: application/json" \
" plaintext " : "art_v1_0123456789abcdef0123456789abcdef01234567?expires=1760000000" , " expires_at " : "<ISO_TIMESTAMP>"
Route:
DELETE /tokens/:id
Response type:
export interface RevokeTokenResult { export type RevokeTokenResponse = ApiEnvelope < RevokeTokenResult >;
curl --request DELETE " $ARTIFACTS_BASE_URL /tokens/tok_123" \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN "
Application errors also use the v4 envelope:
export interface ApiError { documentation_url ?: string ;
