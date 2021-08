Searching over videos

You can search for videos by name through the Stream API by adding a search query parameter to the list media files External link icon Open external link endpoint.

​ What you will need

To make API requests you will need a Cloudflare API token External link icon Open external link and your Cloudflare account ID External link icon Open external link.

​ cURL example

This example lists media where the name matches puppy.mp4 .