http.user_agent

String

The HTTP User-Agent request header, which contains a characteristic string to identify the client operating system and web browser.

Example value:

"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36"

Request

Headers Categories: