cf.bot_management.corporate_proxy

Boolean

Indicates whether the incoming request comes from an identified Enterprise-only cloud-based corporate proxy or secure web gateway.

Requires a Cloudflare Enterprise plan with Bot Management enabled.

Example usage:

not cf.bot_management.verified_bot and not cf.bot_management.static_resource and not cf.bot_management.corporate_proxy and cf.bot_management.score lt 30

