PUT examples

PUT zones/ { zone_id } /filters



curl -X PUT \

-H "X-Auth-Email: user@cloudflare.com" \

-H "X-Auth-Key: REDACTED" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '[

{

"id": "60ee852f9cbb4802978d15600c7f3110",

"paused": false,

"expression": "ip.src eq 93.184.216.0",

"description": "IP of example.org"

}

]' "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/d56084adb405e0b7e32c52321bf07be6/filters"



{

"result" : [

{

"id" : "60ee852f9cbb4802978d15600c7f3110" ,

"paused" : false ,

"description" : "IP of example.org" ,

"expression" : "ip.src eq 93.184.216.0"

}

] ,

"success" : true ,

"errors" : null ,

"messages" : null

}



PUT zones/ { zone_id } /filters/ { id }



curl -X PUT \

-H "X-Auth-Email: user@cloudflare.com" \

-H "X-Auth-Key: REDACTED" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"id": "b7ff25282d394be7b945e23c7106ce8a",

"paused": false,

"description": "Login from office",

"expression": "ip.src in {2400:cb00::/32 2405:8100::/32 2405:b500::/32 2606:4700::/32 2803:f800::/32 2c0f:f248::/32 2a06:98c0::/29} and (http.request.uri.path ~ \" ^.*/wp-login.php$ \" or http.request.uri.path ~ \" ^.*/xmlrpc.php$ \" )"

}' "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/d56084adb405e0b7e32c52321bf07be6/filters/b7ff25282d394be7b945e23c7106ce8a"