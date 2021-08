POST example

POST zones/ { zone_id } /filters



Creates one or more filters.

curl -X POST \

-H "X-Auth-Email: user@cloudflare.com" \

-H "X-Auth-Key: REDACTED" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '[

{"expression": "ip.src eq 93.184.216.0"},

{"expression": "http.request.uri.path matches \" ^/api/.*$ \" ", "description":"/api"},

{"expression": "not http.request.uri.path matches \" ^/api/.*$ \" ", "description":"not /api"},

{"expression": "(http.request.uri.path ~ \" ^.*/wp-login.php$ \" or http.request.uri.path ~ \" ^.*/xmlrpc.php$ \" )", "description":"Login"},

{"expression": "ip.src eq 93.184.216.0 and (http.request.uri.path ~ \" ^.*/wp-login.php$ \" or http.request.uri.path ~ \" ^.*/xmlrpc.php$ \" )", "description":"Login from office"}

]' "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/d56084adb405e0b7e32c52321bf07be6/filters"