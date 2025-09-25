 Skip to content
R2 SQL

R2 SQL

Query Apache Iceberg tables managed by R2 Data Catalog using SQL.

R2 SQL is Cloudflare's serverless, distributed, analytics query engine for querying Apache Iceberg tables stored in R2 Data Catalog. R2 SQL is designed to efficiently query large amounts of data by automatically utilizing file pruning, Cloudflare's distributed compute, and R2 object storage.

Terminal window
 npx wrangler r2 sql query "3373912de3f5202317188ae01300bd6_data-catalog" \
"SELECT * FROM default.transactions LIMIT 10"


 ⛅️ wrangler 4.38.0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 [WARNING] 🚧 `wrangler r2 sql query` is an open-beta command. Please report any issues to https://github.com/cloudflare/workers-sdk/issues/new/choose




┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────┐
 __ingest_ts                  transaction_id                        user_id  amount    transaction_timestamp             location       merchant_category  is_fraud 
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.872554Z  fdc1beed-157c-4d2d-90cf-630fdea58051  1679     13241.59  2025-09-20T02:23:04.269988+00:00  NEW_YORK       RESTAURANT         false    
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.724378Z  ea7ef106-8284-4d08-9348-ad33989b6381  1279     17615.79  2025-09-20T02:23:04.271090+00:00  MIAMI          GAS_STATION        true     
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.724330Z  afcdee4d-5c71-42be-97ec-e282b6937a8c  1843     7311.65   2025-09-20T06:23:04.267890+00:00  SEATTLE        GROCERY            true     
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.657007Z  b99d14e0-dbe0-49bc-a417-0ee57f8bed99  1976     15228.21  2025-09-16T23:23:04.269426+00:00  NEW_YORK       RETAIL             false    
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.656992Z  712cd094-ad4c-4d24-819a-0d3daaaceea1  1184     7570.89   2025-09-20T00:23:04.269163+00:00  LOS_ANGELES    RESTAURANT         true     
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.656912Z  b5a1aab3-676d-4492-92b8-aabcde6db261  1196     46611.25  2025-09-20T16:23:04.268693+00:00  NEW_YORK       RETAIL             true     
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.613740Z  432d3976-8d89-4813-9099-ea2afa2c0e70  1720     21547.9   2025-09-20T05:23:04.273681+00:00  SAN FRANCISCO  GROCERY            true     
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.532068Z  25e0b851-3092-4ade-842f-e3189e07d4ee  1562     29311.54  2025-09-20T05:23:04.277405+00:00  NEW_YORK       RETAIL             false    
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┤
 2025-09-20T22:30:11.526037Z  8001746d-05fe-42fe-a189-40caf81d7aa2  1817     15976.5   2025-09-15T16:23:04.266632+00:00  SEATTLE        RESTAURANT         true     
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────┘
Read 11.3 kB across 4 files from R2
On average, 3.36 kB / s

Create an end-to-end data pipeline by following this step by step guide, which shows you how to stream events into an Apache Iceberg table and query it with R2 SQL.