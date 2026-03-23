Scalar functions transform individual values and can be used in
SELECT,
WHERE,
GROUP BY,
HAVING, and
ORDER BY clauses.
Returns the first non-NULL argument.
SELECT coalesce (department, region, 'unknown' ) AS first_val FROM my_namespace.sales_data
Returns NULL if both arguments are equal, otherwise returns the first argument.
SELECT nullif (department, 'Unknown' ) AS dept FROM my_namespace.sales_data
Returns the second argument if the first is NULL. Alias:
ifnull.
SELECT nvl(department, 'N/A' ) AS dept FROM my_namespace.sales_data
Returns the second argument if the first is not NULL, otherwise returns the third.
SELECT nvl2(department, 'has_dept' , 'no_dept' ) AS dept_status FROM my_namespace.sales_data
Returns the largest value from a list of arguments.
SELECT greatest (total_amount, unit_price, quantity) AS max_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns the smallest value from a list of arguments.
SELECT least (total_amount, unit_price, quantity) AS min_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns the Arrow data type name of an expression.
SELECT arrow_typeof(total_amount) AS amount_type, arrow_typeof(customer_id) AS id_type FROM my_namespace.sales_data
Casts an expression to a specific Arrow data type by string name.
SELECT arrow_cast(total_amount, 'Float32' ) AS amount_f32 FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Creates a struct with named fields from key-value pairs.
SELECT named_struct( 'customer' , customer_id, 'amount' , total_amount) AS info FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Extracts a field from a struct by name.
SELECT get_field(named_struct( 'customer' , customer_id, 'amount' , total_amount), 'amount' ) AS amt FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Creates a struct with positional fields. Alias:
row.
SELECT struct(customer_id, total_amount, region) AS info FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Replaces a substring at a given position.
overlay(customer_id PLACING 'XX' FROM 1 FOR 2 ) AS masked FROM my_namespace.sales_data
Returns the current timestamp. Aliases:
current_timestamp.
Precision is quantized to 10ms boundaries.
SELECT now () AS current_ts FROM my_namespace.sales_data
Returns today's date. Alias:
today.
SELECT current_date () AS today_date FROM my_namespace.sales_data
Returns the current time. Precision is quantized to 10ms boundaries.
SELECT current_time () AS now_time FROM my_namespace.sales_data
Extracts a component from a timestamp. Alias:
datepart.
Supported fields:
year,
month,
day,
hour,
minute,
second,
millisecond,
microsecond,
week,
dow,
doy,
quarter,
epoch.
SELECT date_part( 'hour' , timestamp ) AS hr, date_part( 'minute' , timestamp ) AS mn FROM my_namespace.sales_data
Truncates a timestamp to a specified unit. Alias:
datetrunc.
Supported units:
year,
month,
week,
day,
hour,
minute,
second.
SELECT date_trunc( 'day' , timestamp ) AS day_trunc, COUNT ( * ) AS cnt FROM my_namespace.sales_data GROUP BY date_trunc( 'day' , timestamp )
Bins a timestamp into fixed-size intervals aligned to an origin.
SELECT date_bin(INTERVAL '1 hour' , timestamp , '2025-01-01T00:00:00Z' ) AS hour_bin, FROM my_namespace.sales_data GROUP BY date_bin(INTERVAL '1 hour' , timestamp , '2025-01-01T00:00:00Z' )
Converts a Unix epoch (seconds) to a timestamp.
SELECT from_unixtime( 1770000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data
Constructs a date from year, month, and day components.
SELECT make_date( 2026 , 3 , 1 ) AS d FROM my_namespace.sales_data
Constructs a time from hour, minute, and second components.
SELECT make_time( 14 , 30 , 0 ) AS t FROM my_namespace.sales_data
Formats a timestamp as a string using strftime format. Alias:
date_format.
SELECT to_char( timestamp , '%Y-%m-%d %H:%M' ) AS formatted FROM my_namespace.sales_data
Parses a date from a string using a format pattern.
SELECT to_date( '2026-03-01' , '%Y-%m-%d' ) AS d FROM my_namespace.sales_data
Parses a timestamp from a string using a format pattern.
SELECT to_timestamp( '2026-03-01 12:00:00' , '%Y-%m-%d %H:%M:%S' ) AS ts FROM my_namespace.sales_data
Converts seconds since Unix epoch to a timestamp.
SELECT to_timestamp_seconds( 1770000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data
Converts milliseconds since Unix epoch to a timestamp.
SELECT to_timestamp_millis( 1770000000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data
Converts microseconds since Unix epoch to a timestamp.
SELECT to_timestamp_micros( 1770000000000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data
Converts nanoseconds since Unix epoch to a timestamp. Large values may overflow.
SELECT to_timestamp_nanos( 1770000000000000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data
Converts a timestamp to a Unix epoch (seconds).
SELECT to_unixtime( timestamp ) AS epoch FROM my_namespace.sales_data
Strips timezone information from a timestamp.
SELECT to_local_time( timestamp ) AS local_ts FROM my_namespace.sales_data
Parses a time from a string using a format pattern.
SELECT to_time( '14:30:00' , '%H:%M:%S' ) AS t FROM my_namespace.sales_data
Returns the absolute value of a number.
SELECT abs (total_amount - 500 ) AS distance_from_500 FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns the smallest integer greater than or equal to a number.
SELECT ceil(total_amount) AS rounded_up FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns the largest integer less than or equal to a number.
SELECT floor (total_amount) AS rounded_down FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Rounds a number to a specified number of decimal places.
SELECT round (total_amount, 2 ) AS rounded FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Truncates a number to a specified number of decimal places.
SELECT trunc(total_amount, 0 ) AS truncated FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns the square root of a number.
SELECT sqrt ( CAST (quantity AS DOUBLE)) AS sqrt_qty FROM my_namespace.sales_data WHERE quantity IS NOT NULL
Returns the cube root of a number.
SELECT cbrt( CAST (quantity AS DOUBLE)) AS cbrt_qty FROM my_namespace.sales_data WHERE quantity IS NOT NULL
Raises a number to a power. Alias:
pow.
SELECT power (total_amount, 2 . 0 ) AS amount_squared FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns
e raised to the given power.
SELECT exp (total_amount / 1000 . 0 ) AS exp_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns the natural logarithm.
SELECT ln(total_amount) AS ln_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the logarithm of a value for a given base.
SELECT log ( 10 . 0 , total_amount) AS log10_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the base-2 logarithm.
SELECT log2(total_amount) AS log2_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the base-10 logarithm.
SELECT log10 (total_amount) AS log10_val FROM my_namespace.sales_data
sin,
cos,
tan,
asin,
acos,
atan,
atan2,
cot
SELECT sin ( 1 . 0 ) AS s, cos ( 1 . 0 ) AS c, tan ( 1 . 0 ) AS t, asin ( 0 . 5 ) AS as_val, acos ( 0 . 5 ) AS ac_val, atan ( 1 . 0 ) AS at_val FROM my_namespace.sales_data
sinh,
cosh,
tanh,
asinh,
acosh,
atanh
SELECT sinh( 1 . 0 ) AS sh, cosh( 1 . 0 ) AS ch, tanh( 1 . 0 ) AS th FROM my_namespace.sales_data
Converts radians to degrees.
SELECT degrees ( pi ()) AS full_circle FROM my_namespace.sales_data
Converts degrees to radians.
SELECT radians ( 180 . 0 ) AS pi_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the value of pi.
FROM my_namespace.sales_data
Returns a random float between 0 and 1.
FROM my_namespace.sales_data
Returns the factorial of a non-negative integer.
SELECT factorial( 5 ) AS fact5 FROM my_namespace.sales_data
Returns the greatest common divisor of two integers.
SELECT gcd( 12 , 8 ) AS gcd_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the least common multiple of two integers.
SELECT lcm( 4 , 6 ) AS lcm_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the sign of a number: -1, 0, or 1.
SELECT signum(total_amount - 500 ) AS sign_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL
Returns true if the value is NaN.
SELECT isnan( 0 . 0 / 0 . 0 ) AS is_nan FROM my_namespace.sales_data
Returns true if the value is zero.
SELECT iszero( 0 . 0 ) AS is_zero FROM my_namespace.sales_data
Returns the first argument if it is not NaN, otherwise returns the second.
SELECT nanvl( 0 . 0 / 0 . 0 , - 1 . 0 ) AS safe_val FROM my_namespace.sales_data
Returns the ASCII code of the first character.
SELECT customer_id, ascii (customer_id) AS first_code FROM my_namespace.sales_data
Returns the length of a string in bits.
SELECT customer_id, bit_length(customer_id) AS bits FROM my_namespace.sales_data
Returns the length of a string in bytes.
SELECT customer_id, octet_length(customer_id) AS bytes FROM my_namespace.sales_data
Converts a string to lowercase.
SELECT lower (department) AS dept_lower FROM my_namespace.sales_data
Converts a string to uppercase.
SELECT upper (region) AS region_upper FROM my_namespace.sales_data
Concatenates two or more strings.
SELECT concat (department, ' - ' , region) AS label FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Concatenates strings with a separator.
SELECT concat_ws( '/' , region, department) AS path FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns true if a string contains a substring.
SELECT customer_id, contains(department, 'Sales' ) AS is_sales FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns true if a string starts with a prefix.
SELECT customer_id, starts_with(department, 'Eng' ) AS is_eng FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns true if a string ends with a suffix.
SELECT customer_id, ends_with(department, 'ing' ) AS ends_ing FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Trims characters from both sides of a string. Alias:
trim.
SELECT btrim( ' hello ' ) AS trimmed FROM my_namespace.sales_data
Trims characters from the left side of a string.
SELECT ltrim ( ' hello' ) AS trimmed FROM my_namespace.sales_data
Trims characters from the right side of a string.
SELECT rtrim ( 'hello ' ) AS trimmed FROM my_namespace.sales_data
Replaces all occurrences of a substring.
SELECT department, replace (department, ' ' , '_' ) AS underscored FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Repeats a string a given number of times.
SELECT repeat (region, 2 ) AS doubled FROM my_namespace.sales_data
Splits a string by a delimiter and returns the specified part (1-indexed).
SELECT customer_id, split_part(customer_id, '-' , 1 ) AS first_part FROM my_namespace.sales_data WHERE customer_id IS NOT NULL
Returns the Levenshtein edit distance between two strings.
SELECT department, levenshtein(department, 'Engineering' ) AS dist FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the character for a given ASCII code.
FROM my_namespace.sales_data
Converts an integer to a hexadecimal string.
SELECT to_hex( 255 ) AS hex_ff FROM my_namespace.sales_data
Generates a random UUID.
FROM my_namespace.sales_data
Returns the number of characters in a string. Aliases:
length,
char_length.
SELECT department, character_length(department) AS len FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the leftmost
n characters of a string.
SELECT department, left (department, 5 ) AS prefix FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the rightmost
n characters of a string.
SELECT department, right (department, 3 ) AS suffix FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns a substring starting at a position for a given length. Alias:
substring.
SELECT department, substr(department, 1 , 8 ) AS first_eight FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Left-pads a string to a specified length.
SELECT region, lpad(region, 15 , '.' ) AS padded FROM my_namespace.sales_data
Right-pads a string to a specified length.
SELECT region, rpad(region, 15 , '.' ) AS padded FROM my_namespace.sales_data
Reverses a string.
SELECT department, reverse (department) AS rev FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the position of a substring (1-indexed). Aliases:
instr,
position.
SELECT department, strpos(department, 'a' ) AS a_pos FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Capitalizes the first letter of each word.
SELECT initcap( 'hello world' ) AS capped FROM my_namespace.sales_data
Replaces characters in a string based on a mapping.
SELECT department, translate (department, 'aeiou' , '12345' ) AS coded FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the position of a string within a comma-separated list.
SELECT find_in_set( 'North' , 'South,North,East,West' ) AS pos FROM my_namespace.sales_data
Returns the substring before the
n-th occurrence of a delimiter. Alias:
substring_index.
SELECT customer_id, substr_index(customer_id, '-' , 1 ) AS first_segment FROM my_namespace.sales_data WHERE customer_id IS NOT NULL
Returns true if a string matches a regular expression pattern.
SELECT department, regexp_like(department, '^[A-Z]{2}' ) AS starts_two_caps FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the number of matches of a pattern in a string.
SELECT department, regexp_count(department, '[aeiou]' ) AS vowels FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Replaces matches of a pattern with a replacement string.
SELECT department, regexp_replace(department, '[0-9]' , '#' ) AS no_digits FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the first match of a pattern as an array.
SELECT department, regexp_match(department, '([A-Z][a-z]+)' ) AS first_word FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the position of the first match of a pattern.
SELECT department, regexp_instr(department, '[0-9]' ) AS digit_pos FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL
Returns the MD5 hash of a string.
SELECT customer_id, md5(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data
Returns the SHA-224 hash of a string.
SELECT sha224(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data
Returns the SHA-256 hash of a string.
SELECT customer_id, sha256(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data
Returns the SHA-384 hash of a string.
SELECT sha384(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data
Returns the SHA-512 hash of a string.
SELECT sha512(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data
Returns a hash of a string using a specified algorithm. Supported algorithms:
md5,
sha224,
sha256,
sha384,
sha512.
SELECT customer_id, digest (customer_id, 'sha256' ) AS hash FROM my_namespace.sales_data
Encodes binary data to a string. Supported encoding:
base64.
SELECT encode( CAST ( 'hello' AS BYTEA ), 'base64' ) AS b64 FROM my_namespace.sales_data
Decodes a string to binary data. Supported encoding:
base64.
SELECT decode( 'aGVsbG8=' , 'base64' ) AS raw FROM my_namespace.sales_data