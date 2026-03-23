Scalar functions transform individual values and can be used in SELECT , WHERE , GROUP BY , HAVING , and ORDER BY clauses.

Core functions

coalesce

Returns the first non-NULL argument.

SELECT coalesce (department, region, 'unknown' ) AS first_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

nullif

Returns NULL if both arguments are equal, otherwise returns the first argument.

SELECT nullif (department, 'Unknown' ) AS dept FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

nvl

Returns the second argument if the first is NULL. Alias: ifnull .

SELECT nvl(department, 'N/A' ) AS dept FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

nvl2

Returns the second argument if the first is not NULL, otherwise returns the third.

SELECT nvl2(department, 'has_dept' , 'no_dept' ) AS dept_status FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

greatest

Returns the largest value from a list of arguments.

SELECT greatest (total_amount, unit_price, quantity) AS max_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

least

Returns the smallest value from a list of arguments.

SELECT least (total_amount, unit_price, quantity) AS min_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

Returns the Arrow data type name of an expression.

SELECT arrow_typeof(total_amount) AS amount_type, arrow_typeof(customer_id) AS id_type FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Casts an expression to a specific Arrow data type by string name.

SELECT arrow_cast(total_amount, 'Float32' ) AS amount_f32 FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 1

Creates a struct with named fields from key-value pairs.

SELECT named_struct( 'customer' , customer_id, 'amount' , total_amount) AS info FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 1

Extracts a field from a struct by name.

SELECT get_field(named_struct( 'customer' , customer_id, 'amount' , total_amount), 'amount' ) AS amt FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 1

struct

Creates a struct with positional fields. Alias: row .

SELECT struct(customer_id, total_amount, region) AS info FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 1

overlay

Replaces a substring at a given position.

SELECT customer_id, overlay(customer_id PLACING 'XX' FROM 1 FOR 2 ) AS masked FROM my_namespace.sales_data LIMIT 3

now

Returns the current timestamp. Aliases: current_timestamp .

Precision is quantized to 10ms boundaries.

SELECT now () AS current_ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Returns today's date. Alias: today .

SELECT current_date () AS today_date FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Returns the current time. Precision is quantized to 10ms boundaries.

SELECT current_time () AS now_time FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Extracts a component from a timestamp. Alias: datepart .

Supported fields: year , month , day , hour , minute , second , millisecond , microsecond , week , dow , doy , quarter , epoch .

SELECT date_part( 'hour' , timestamp ) AS hr, date_part( 'minute' , timestamp ) AS mn FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Truncates a timestamp to a specified unit. Alias: datetrunc .

Supported units: year , month , week , day , hour , minute , second .

SELECT date_trunc( 'day' , timestamp ) AS day_trunc, COUNT ( * ) AS cnt FROM my_namespace.sales_data GROUP BY date_trunc( 'day' , timestamp ) ORDER BY day_trunc LIMIT 5

Bins a timestamp into fixed-size intervals aligned to an origin.

SELECT date_bin(INTERVAL '1 hour' , timestamp , '2025-01-01T00:00:00Z' ) AS hour_bin, COUNT ( * ) AS cnt FROM my_namespace.sales_data GROUP BY date_bin(INTERVAL '1 hour' , timestamp , '2025-01-01T00:00:00Z' ) ORDER BY hour_bin LIMIT 5

Converts a Unix epoch (seconds) to a timestamp.

SELECT from_unixtime( 1770000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Constructs a date from year, month, and day components.

SELECT make_date( 2026 , 3 , 1 ) AS d FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Constructs a time from hour, minute, and second components.

SELECT make_time( 14 , 30 , 0 ) AS t FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Formats a timestamp as a string using strftime format. Alias: date_format .

SELECT to_char( timestamp , '%Y-%m-%d %H:%M' ) AS formatted FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Parses a date from a string using a format pattern.

SELECT to_date( '2026-03-01' , '%Y-%m-%d' ) AS d FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Parses a timestamp from a string using a format pattern.

SELECT to_timestamp( '2026-03-01 12:00:00' , '%Y-%m-%d %H:%M:%S' ) AS ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Converts seconds since Unix epoch to a timestamp.

SELECT to_timestamp_seconds( 1770000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Converts milliseconds since Unix epoch to a timestamp.

SELECT to_timestamp_millis( 1770000000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Converts microseconds since Unix epoch to a timestamp.

SELECT to_timestamp_micros( 1770000000000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Converts nanoseconds since Unix epoch to a timestamp. Large values may overflow.

SELECT to_timestamp_nanos( 1770000000000000000 ) AS ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Converts a timestamp to a Unix epoch (seconds).

SELECT to_unixtime( timestamp ) AS epoch FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Strips timezone information from a timestamp.

SELECT to_local_time( timestamp ) AS local_ts FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Parses a time from a string using a format pattern.

SELECT to_time( '14:30:00' , '%H:%M:%S' ) AS t FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Math functions

abs

Returns the absolute value of a number.

SELECT abs (total_amount - 500 ) AS distance_from_500 FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

ceil

Returns the smallest integer greater than or equal to a number.

SELECT ceil(total_amount) AS rounded_up FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

floor

Returns the largest integer less than or equal to a number.

SELECT floor (total_amount) AS rounded_down FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

round

Rounds a number to a specified number of decimal places.

SELECT round (total_amount, 2 ) AS rounded FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

trunc

Truncates a number to a specified number of decimal places.

SELECT trunc(total_amount, 0 ) AS truncated FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

sqrt

Returns the square root of a number.

SELECT sqrt ( CAST (quantity AS DOUBLE)) AS sqrt_qty FROM my_namespace.sales_data WHERE quantity IS NOT NULL LIMIT 5

cbrt

Returns the cube root of a number.

SELECT cbrt( CAST (quantity AS DOUBLE)) AS cbrt_qty FROM my_namespace.sales_data WHERE quantity IS NOT NULL LIMIT 5

power

Raises a number to a power. Alias: pow .

SELECT power (total_amount, 2 . 0 ) AS amount_squared FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

exp

Returns e raised to the given power.

SELECT exp (total_amount / 1000 . 0 ) AS exp_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

ln

Returns the natural logarithm.

SELECT ln(total_amount) AS ln_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount > 0 LIMIT 5

log

Returns the logarithm of a value for a given base.

SELECT log ( 10 . 0 , total_amount) AS log10_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount > 0 LIMIT 5

log2

Returns the base-2 logarithm.

SELECT log2(total_amount) AS log2_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount > 0 LIMIT 5

log10

Returns the base-10 logarithm.

SELECT log10 (total_amount) AS log10_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount > 0 LIMIT 5

Trigonometric functions

sin , cos , tan , asin , acos , atan , atan2 , cot

SELECT sin ( 1 . 0 ) AS s, cos ( 1 . 0 ) AS c, tan ( 1 . 0 ) AS t, asin ( 0 . 5 ) AS as_val, acos ( 0 . 5 ) AS ac_val, atan ( 1 . 0 ) AS at_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Hyperbolic functions

sinh , cosh , tanh , asinh , acosh , atanh

SELECT sinh( 1 . 0 ) AS sh, cosh( 1 . 0 ) AS ch, tanh( 1 . 0 ) AS th FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

degrees

Converts radians to degrees.

SELECT degrees ( pi ()) AS full_circle FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

radians

Converts degrees to radians.

SELECT radians ( 180 . 0 ) AS pi_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

pi

Returns the value of pi.

SELECT pi () AS pi_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

random

Returns a random float between 0 and 1.

SELECT random () AS rnd FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

factorial

Returns the factorial of a non-negative integer.

SELECT factorial( 5 ) AS fact5 FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

gcd

Returns the greatest common divisor of two integers.

SELECT gcd( 12 , 8 ) AS gcd_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

lcm

Returns the least common multiple of two integers.

SELECT lcm( 4 , 6 ) AS lcm_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

signum

Returns the sign of a number: -1, 0, or 1.

SELECT signum(total_amount - 500 ) AS sign_val FROM my_namespace.sales_data WHERE total_amount IS NOT NULL LIMIT 5

isnan

Returns true if the value is NaN.

SELECT isnan( 0 . 0 / 0 . 0 ) AS is_nan FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

iszero

Returns true if the value is zero.

SELECT iszero( 0 . 0 ) AS is_zero FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

nanvl

Returns the first argument if it is not NaN, otherwise returns the second.

SELECT nanvl( 0 . 0 / 0 . 0 , - 1 . 0 ) AS safe_val FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

String functions

ascii

Returns the ASCII code of the first character.

SELECT customer_id, ascii (customer_id) AS first_code FROM my_namespace.sales_data LIMIT 3

Returns the length of a string in bits.

SELECT customer_id, bit_length(customer_id) AS bits FROM my_namespace.sales_data LIMIT 3

Returns the length of a string in bytes.

SELECT customer_id, octet_length(customer_id) AS bytes FROM my_namespace.sales_data LIMIT 3

lower

Converts a string to lowercase.

SELECT lower (department) AS dept_lower FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

upper

Converts a string to uppercase.

SELECT upper (region) AS region_upper FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

concat

Concatenates two or more strings.

SELECT concat (department, ' - ' , region) AS label FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Concatenates strings with a separator.

SELECT concat_ws( '/' , region, department) AS path FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

contains

Returns true if a string contains a substring.

SELECT customer_id, contains(department, 'Sales' ) AS is_sales FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Returns true if a string starts with a prefix.

SELECT customer_id, starts_with(department, 'Eng' ) AS is_eng FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Returns true if a string ends with a suffix.

SELECT customer_id, ends_with(department, 'ing' ) AS ends_ing FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

btrim

Trims characters from both sides of a string. Alias: trim .

SELECT btrim( ' hello ' ) AS trimmed FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

ltrim

Trims characters from the left side of a string.

SELECT ltrim ( ' hello' ) AS trimmed FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

rtrim

Trims characters from the right side of a string.

SELECT rtrim ( 'hello ' ) AS trimmed FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

replace

Replaces all occurrences of a substring.

SELECT department, replace (department, ' ' , '_' ) AS underscored FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

repeat

Repeats a string a given number of times.

SELECT repeat (region, 2 ) AS doubled FROM my_namespace.sales_data LIMIT 3

Splits a string by a delimiter and returns the specified part (1-indexed).

SELECT customer_id, split_part(customer_id, '-' , 1 ) AS first_part FROM my_namespace.sales_data WHERE customer_id IS NOT NULL LIMIT 5

levenshtein

Returns the Levenshtein edit distance between two strings.

SELECT department, levenshtein(department, 'Engineering' ) AS dist FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

chr

Returns the character for a given ASCII code.

SELECT chr( 65 ) AS letter FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Converts an integer to a hexadecimal string.

SELECT to_hex( 255 ) AS hex_ff FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

uuid

Generates a random UUID.

SELECT uuid () AS new_id FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Unicode functions

Returns the number of characters in a string. Aliases: length , char_length .

SELECT department, character_length(department) AS len FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

left

Returns the leftmost n characters of a string.

SELECT department, left (department, 5 ) AS prefix FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

right

Returns the rightmost n characters of a string.

SELECT department, right (department, 3 ) AS suffix FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

substr

Returns a substring starting at a position for a given length. Alias: substring .

SELECT department, substr(department, 1 , 8 ) AS first_eight FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

lpad

Left-pads a string to a specified length.

SELECT region, lpad(region, 15 , '.' ) AS padded FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

rpad

Right-pads a string to a specified length.

SELECT region, rpad(region, 15 , '.' ) AS padded FROM my_namespace.sales_data LIMIT 5

reverse

Reverses a string.

SELECT department, reverse (department) AS rev FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

strpos

Returns the position of a substring (1-indexed). Aliases: instr , position .

SELECT department, strpos(department, 'a' ) AS a_pos FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

initcap

Capitalizes the first letter of each word.

SELECT initcap( 'hello world' ) AS capped FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

translate

Replaces characters in a string based on a mapping.

SELECT department, translate (department, 'aeiou' , '12345' ) AS coded FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Returns the position of a string within a comma-separated list.

SELECT find_in_set( 'North' , 'South,North,East,West' ) AS pos FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Returns the substring before the n-th occurrence of a delimiter. Alias: substring_index .

SELECT customer_id, substr_index(customer_id, '-' , 1 ) AS first_segment FROM my_namespace.sales_data WHERE customer_id IS NOT NULL LIMIT 5

Regex functions

Returns true if a string matches a regular expression pattern.

SELECT department, regexp_like(department, '^[A-Z]{2}' ) AS starts_two_caps FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Returns the number of matches of a pattern in a string.

SELECT department, regexp_count(department, '[aeiou]' ) AS vowels FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Replaces matches of a pattern with a replacement string.

SELECT department, regexp_replace(department, '[0-9]' , '#' ) AS no_digits FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Returns the first match of a pattern as an array.

SELECT department, regexp_match(department, '([A-Z][a-z]+)' ) AS first_word FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 3

Returns the position of the first match of a pattern.

SELECT department, regexp_instr(department, '[0-9]' ) AS digit_pos FROM my_namespace.sales_data WHERE department IS NOT NULL LIMIT 5

Crypto functions

md5

Returns the MD5 hash of a string.

SELECT customer_id, md5(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

sha224

Returns the SHA-224 hash of a string.

SELECT sha224(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

sha256

Returns the SHA-256 hash of a string.

SELECT customer_id, sha256(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

sha384

Returns the SHA-384 hash of a string.

SELECT sha384(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

sha512

Returns the SHA-512 hash of a string.

SELECT sha512(customer_id) AS hash FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

digest

Returns a hash of a string using a specified algorithm. Supported algorithms: md5 , sha224 , sha256 , sha384 , sha512 .

SELECT customer_id, digest (customer_id, 'sha256' ) AS hash FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

Encoding functions

encode

Encodes binary data to a string. Supported encoding: base64 .

SELECT encode( CAST ( 'hello' AS BYTEA ), 'base64' ) AS b64 FROM my_namespace.sales_data LIMIT 1

decode

Decodes a string to binary data. Supported encoding: base64 .