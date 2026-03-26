Content security rules support most Content Security Policy (CSP) directives, covering both monitored and unmonitored resources. You can use a content security rule to control other types of resources besides scripts and their connections, even though Cloudflare is not monitoring these resources.

Each CSP directive can contain multiple values, including:

Schemes

Hostnames

URIs

Special keywords between single quotes (for example, 'none' )

) Hashes between single quotes (for example, 'sha384-oqVuAfXRKap7fdgcCY5uykM6+R9GqQ8K/uxy9rx7HNQlGYl1kPzQho1wx4JwY8wC' )

Hostname and URI values support a * wildcard for the leftmost subdomain.

The following table lists the supported CSP directives and special values you can use in content security rules:

Directive Name in the dashboard Supported special values Monitored script-src Scripts 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' Yes connect-src Connections 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' Yes default-src Default 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No img-src Images 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No style-src Styles 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No font-src Fonts 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No object-src Objects 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No media-src Media 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No child-src Child 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No form-action Form actions 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No worker-src Workers 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No base-uri Base URI 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No manifest-src Manifests 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No frame-src Frames 'none'

'self'

'unsafe-inline'

'unsafe-eval'

'<HASH>' No frame-ancestors Frame ancestors 'none'

'self' No upgrade-insecure-requests Upgrade insecure requests N/A No

More resources

For more information on CSP directives and their values, refer to the following resources in the MDN documentation: