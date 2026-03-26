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Supported CSP directives

Content security rules support most Content Security Policy (CSP) directives, covering both monitored and unmonitored resources. You can use a content security rule to control other types of resources besides scripts and their connections, even though Cloudflare is not monitoring these resources.

Each CSP directive can contain multiple values, including:

  • Schemes
  • Hostnames
  • URIs
  • Special keywords between single quotes (for example, 'none')
  • Hashes between single quotes (for example, 'sha384-oqVuAfXRKap7fdgcCY5uykM6+R9GqQ8K/uxy9rx7HNQlGYl1kPzQho1wx4JwY8wC')

Hostname and URI values support a * wildcard for the leftmost subdomain.

The following table lists the supported CSP directives and special values you can use in content security rules:

DirectiveName in the dashboardSupported special valuesMonitored
script-srcScripts'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		Yes
connect-srcConnections'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		Yes
default-srcDefault'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
img-srcImages'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
style-srcStyles'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
font-srcFonts'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
object-srcObjects'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
media-srcMedia'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
child-srcChild'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
form-actionForm actions'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
worker-srcWorkers'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
base-uriBase URI'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
manifest-srcManifests'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
frame-srcFrames'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'		No
frame-ancestorsFrame ancestors'none'
'self'		No
upgrade-insecure-requestsUpgrade insecure requestsN/ANo

More resources

For more information on CSP directives and their values, refer to the following resources in the MDN documentation: