Supported CSP directives
Content security rules support most Content Security Policy (CSP) directives, covering both monitored and unmonitored resources. You can use a content security rule to control other types of resources besides scripts and their connections, even though Cloudflare is not monitoring these resources.
Each CSP directive can contain multiple values, including:
- Schemes
- Hostnames
- URIs
- Special keywords between single quotes (for example,
'none')
- Hashes between single quotes (for example,
'sha384-oqVuAfXRKap7fdgcCY5uykM6+R9GqQ8K/uxy9rx7HNQlGYl1kPzQho1wx4JwY8wC')
Hostname and URI values support a
* wildcard for the leftmost subdomain.
The following table lists the supported CSP directives and special values you can use in content security rules:
|Directive
|Name in the dashboard
|Supported special values
|Monitored
script-src
|Scripts
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|Yes
connect-src
|Connections
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|Yes
default-src
|Default
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
img-src
|Images
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
style-src
|Styles
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
font-src
|Fonts
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
object-src
|Objects
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
media-src
|Media
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
child-src
|Child
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
form-action
|Form actions
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
worker-src
|Workers
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
base-uri
|Base URI
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
manifest-src
|Manifests
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
frame-src
|Frames
'none'
'self'
'unsafe-inline'
'unsafe-eval'
'<HASH>'
|No
frame-ancestors
|Frame ancestors
'none'
'self'
|No
upgrade-insecure-requests
|Upgrade insecure requests
|N/A
|No
For more information on CSP directives and their values, refer to the following resources in the MDN documentation: