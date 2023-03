Aviso de descontinuação: SDK Mobile da Cloudflare

A Cloudflare está descontinuando o SDK para Dispositivos Móveis. Você não poderá mais fazer login no portal ou visualizar estatísticas sobre seu aplicativo para dispositivos móveis após 22 de fevereiro de 2021.

​​ A Cloudflare encerrará o portal do SDK para Dispositivos Móveis em 22 de fevereiro de 2021

Sabemos que você depositou muita confiança em nós ao incluir o SDK para Dispositivos Móveis em seu aplicativo. Essa não foi uma decisão repentina. Criamos o SDK para Dispositivos Móveis para ajudar você com duas coisas: tornar seu aplicativo o mais rápido possível com o modo Aceleração e entender a performance com o modo Métricas.

No entanto, decidimos pausar o desenvolvimento do nosso protocolo interno ASAP para que pudéssemos concentrar todos os nossos esforços no QUIC, um padrão do setor. Desde a desativação do modo Aceleração, não temos mais interesse suficiente no SDK para Dispositivos Móveis para continuar mantendo o modo Métricas. Sugerimos que você experimente outro produto para mensurar a performance de dispositivos móveis, como o Firebase Performance Monitoring External link icon Open external link .

Seu aplicativo para dispositivos móveis continuará funcionando com o SDK mesmo após a remoção do portal. Entretanto, sugerimos que você remova o SDK para Dispositivos Móveis o mais rápido possível.