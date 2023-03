Comprendre la prise en charge HTTP/2 et HTTP/3 de Cloudflare

Découvrez comment Cloudflare prend en charge HTTP/2 et HTTP/3 pour accélérer votre site web sans nécessiter de modification de votre base de code existante.

HTTP/2 et HTTP/3 accélèrent le chargement des pages et sont gratuits pour toutes les offres Cloudflare External link icon Open external link . HTTP/2 est activé par défaut et nécessite un certificat SSL sur le réseau périphérique de Cloudflare External link icon Open external link . Configurez HTTP/2 et HTTP/3 via l’application Cloudflare Network. HTTP/2 ne peut pas être désactivé sur les domaines pour lesquels l’offre Free a été souscrite.

Un navigateur et un serveur web négocient automatiquement le protocole le plus élevé disponible. HTTP/3 est donc prioritaire sur HTTP/2.

Pour déterminer le protocole utilisé pour votre connexion, saisissez exemple.com/cdn-cgi/trace dans un navigateur web ou un client et remplacez exemple.com par votre nom de domaine. Plusieurs lignes de données sont renvoyées. Si http=h2 apparaît dans les résultats, la connexion s’est déroulée via HTTP/2. Les autres valeurs possibles sont http=http2+quic/99 pour HTTP/3 et _http=http/1.x_pour HTTP/1.x.

HTTP/2 améliore les temps de chargement des pages via les approches suivantes :

Multiplexage de connexion – Récupère plusieurs ressources dans une seule requête réseau. Les réponses sont envoyées lorsque des ressources sont disponibles, afin d’éviter de ralentir le rendu des pages.

Compression des en-têtes HTTP – Compresse les en-têtes et simplifie les requêtes HTTP pour éviter de renvoyer les en-têtes.

HTTP/2 Server Push – Pour améliorer la vitesse de chargement des pages, Cloudflare fournit des ressources supplémentaires qu’un client peut mettre en cache sans attendre des requêtes supplémentaires.

Remarque :

Tous les navigateurs ne prennent pas en charge HTTP/2 et utilisent plutôt HTTP 1.x.

Le multiplexage de connexion est appliqué en fonction des domaines.

HTTP/3 permet d’établir des connexions rapides, fiables et sécurisées. HTTP/3 chiffre le transport Internet par défaut avec un protocole de Google appelé QUIC. Activez HTTP/3 via l’application Cloudflare Network.

Pour plus d’informations, consultez notre documentation pour développeurs consacrée à HTTP/3.

​​ Server Push

La fonctionnalité Server Push permet aux serveurs web d’origine d’envoyer des ressources au client ou au navigateur web sans attendre d’analyser le code HTML pour trouver des références à des ressources supplémentaires telles que des images, des feuilles de style, du code JavaScript, etc. Server Push évite le cycle habituel des requêtes et réponses HTTP pour chaque script ou feuille de style d’une page. Server Push est disponible pour toutes les offres Cloudflare.

Server Push extrait les références d’URI contenues dans le paramètre rel=preload de l’en-tête Link du serveur d’origine. Ces URI supplémentaires sont ensuite fournies au client. Voici des exemples d’en-têtes de Link :

Link: </images/image.png>; rel=preload;

Link: </css/main.css>; rel=preload;

Server Push est limité à 50 ressources par page et 100 par connexion.

​​ Ressources associées

Informations sur la prise en charge des navigateurs :